ओडिशा: 'सुभद्रा योजना' में मिले 5,000 रुपये के लिए शराबी पति ने की पत्नी की हत्या, जिंदा दफनाने का आरोप
ओडिशा के ढेंकनाल में सुभद्रा योजना की राशि को लेकर हुए विवाद में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है.
Published : August 29, 2026 at 10:23 PM IST
ढेंकनाल (ओडिशा): राज्य सरकार की सबसे खास योजना 'सुभद्रा' के तहत बांटे गए पैसों की वजह से ढेंकनाल जिले के एक गांव में दिल दहला देनेवाली घटना सामने आयी. शराबी पति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बता दें कि 'सुभद्रा' योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद देने, उनका जीवन सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है.
इस योजना की लाखों लाभार्थियों में से एक, इंदिपुर जुआंग साही की रहने वाली कौशल्या प्रधान (35 वर्ष) ने शुक्रवार रात को योजना की पांचवीं किस्त के रूप में 5,000 रुपये निकाले थे. लेकिन उनके शराबी पति, गिरीश प्रधान की नजर उन पैसों पर थी. उसने कौशल्या से वे पैसे मांगे. जब कौशल्या ने मना कर दिया, तो नशे में धुत्त गिरीश ने कथित तौर पर पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. शव को अपने घर के पिछले हिस्से में दफना दिया.
नशे की हालत में होने के कारण गिरीश ने शव को पूरी तरह से दफना नहीं सका था. कुछ स्थानीय लोगों की नजर कौशल्या का शव पर पड़ी. जिसके हाथ जमीन से ऊपर की ओर उठे हुए थे. पुलिस को इसकी सूचना दी गयी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जमीन से बाहर निकाला. शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने गिरीश को हिरासत में ले लिया.
मृतका के भाई सुकू धल ने कहा, "रात को क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता था. सुबह के समय पास के लोगों ने मेरी बहन के शव को जमीन में दफन देखा, जिसके हाथ ऊपर उठे हुए थे." उसने आरोप लगाया कि उसकी बहन को जिंदा दफनाया गया था.
ढेंकनाल की अतिरिक्त जिला सुरक्षा अधिकारी इंदुरेखा पाश्काबाद ने कहा, "सदर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इंदिपुर जुआंग साही में हत्या का एक मामला सामने आया था. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम की मदद से शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल भेजा गया. आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है."
इसे भी पढ़ेंः