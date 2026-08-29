ETV Bharat / bharat

ओडिशा: 'सुभद्रा योजना' में मिले 5,000 रुपये के लिए शराबी पति ने की पत्नी की हत्या, जिंदा दफनाने का आरोप

ढेंकनाल (ओडिशा): राज्य सरकार की सबसे खास योजना 'सुभद्रा' के तहत बांटे गए पैसों की वजह से ढेंकनाल जिले के एक गांव में दिल दहला देनेवाली घटना सामने आयी. शराबी पति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बता दें कि 'सुभद्रा' योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद देने, उनका जीवन सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है.

इस योजना की लाखों लाभार्थियों में से एक, इंदिपुर जुआंग साही की रहने वाली कौशल्या प्रधान (35 वर्ष) ने शुक्रवार रात को योजना की पांचवीं किस्त के रूप में 5,000 रुपये निकाले थे. लेकिन उनके शराबी पति, गिरीश प्रधान की नजर उन पैसों पर थी. उसने कौशल्या से वे पैसे मांगे. जब कौशल्या ने मना कर दिया, तो नशे में धुत्त गिरीश ने कथित तौर पर पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. शव को अपने घर के पिछले हिस्से में दफना दिया.

नशे की हालत में होने के कारण गिरीश ने शव को पूरी तरह से दफना नहीं सका था. कुछ स्थानीय लोगों की नजर कौशल्या का शव पर पड़ी. जिसके हाथ जमीन से ऊपर की ओर उठे हुए थे. पुलिस को इसकी सूचना दी गयी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जमीन से बाहर निकाला. शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने गिरीश को हिरासत में ले लिया.