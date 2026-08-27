ओडिशा की 5 बच्चियों को हैदराबाद में 15 से 20 हजार में बेचा! सरपंच ने पकड़वाया तस्करी का बड़ा रैकेट
इन बच्चियों की तस्करी करने से पहले इनके आधार कार्ड की जानकारियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, ताकि इन्हें बालिग दिखाया जा सके.
Published : August 27, 2026 at 8:21 PM IST
पारलाखेमुंडी (ओडिशा): ओडिशा से हैदराबाद तक फैले मानव तस्करी के एक खौफनाक नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. ओडिशा के गजपति जिले की अडाबा थाना पुलिस ने हैदराबाद के अलग-अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 5 नाबालिग आदिवासी बच्चियों को सुरक्षित रेस्क्यू करा लिया है.
पुलिस की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन बच्चियों की तस्करी करने से पहले इनके आधार कार्ड की जानकारियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, ताकि इन्हें बालिग दिखाया जा सके. इस मामले में पुलिस ने एक दलाल को गिरफ्तार किया है.
सरपंच की सजगता से खुला पूरा मामला
यह संवेदनशील मामला तब प्रकाश में आया जब गजपति जिले के अडाबा थाने में गत 17 अगस्त को एक सरपंच ने लिखित शिकायत दर्ज कराई. सरपंच ने अपनी शिकायत में आशंका जताई थी कि उनके इलाके से कई गरीब और नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर बाहर तस्करी किया गया है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया. आर. उदयगिरी के एसडीपीओ (SDPO) राकेश कुमार साहू के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर जांच शुरू की गई.
हैदराबाद में पुलिस का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन
तकनीकी इनपुट और खुफिया जांच के दौरान पुलिस टीम को पुख्ता जानकारी मिली कि पीड़ित लड़कियों को ओडिशा की सीमा से बाहर तेलंगाना के हैदराबाद शहर में भेजा गया है. इसके बाद अडाबा पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत हैदराबाद रवाना हुई. पुलिस ने हैदराबाद के कई संदिग्ध और अलग-अलग ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद अंततः सभी पांचों नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित खोज निकाला गया.
आधार कार्ड में हेरफेर और 15 हजार में सौदा
पुलिस पूछताछ और जांच में जो तथ्य सामने आए, वे बेहद हैरान करने वाले हैं. बचाई गई सभी 5 लड़कियां गजपति, रायगड़ा और गंजाम जिलों की रहने वाली हैं. ये सभी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं. पढ़ाई का खर्च न उठा पाने के कारण ये सभी लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी थीं.
मुख्य आरोपी दलाल ने इनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया. उसने पहले इन बच्चियों की असली उम्र छिपाने के लिए इनके आधार कार्ड में हेरफेर की और फिर काम दिलाने के बहाने हैदराबाद ले जाकर इन्हें महज 15,000 से 20,000 रुपये प्रति बच्ची के हिसाब से अलग-अलग जगहों पर बेच दिया.
पूरे नेटवर्क की तलाश जारी
पुलिस ने इस रैकेट के मुख्य मास्टरमाइंड और दलाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान गरादमा इलाके के रहने वाले राज कुमार बस्तराय के रूप में हुई है. आर. उदयगिरी के एसडीपीओ राकेश कुमार साहू ने बताया, "इस मानव तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान करने, अन्य संभावित पीड़ितों को छुड़ाने और बाकी बचे आरोपियों को दबोचने के लिए हमारी जांच कड़ाई से आगे बढ़ रही है."
एसडीपीओ ने आगे कहा, "फिलहाल इन मुक्त कराई गई नाबालिग बच्चियों का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और आगे की शिक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है. पुलिस प्रशासन इन बच्चियों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने और इन्हें समाज में इनके अधिकार वापस दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."
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