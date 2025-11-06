ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के किच्छा में ओडिशा की एचआर का मर्डर, हत्या के बाद नदी में फेंका शव, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

उत्तराखंड के किच्छा में ओडिशा की एचआर युवती की हत्या, आरोपियों ने शव नदी में फेंका, मुख्य आरोपी गिरफ्तार.

ODISHA GIRL MURDERED IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड के किच्छा में ओडिशा की एचआर का मर्डर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 6, 2025 at 7:35 PM IST

4 Min Read
रुद्रपुर/किच्छा (उत्तराखंड): उधम सिंह नगर के लालपुर स्थित एक कंपनी में कार्यरत ओडिशा निवासी एक युवती की हत्या के मामले में किच्छा कोतवाली पुलिस ने उसी के मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया है. जबकि दूसरा बेटा फरार चल रहा है. आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा गया है. जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है. हत्या के समय मकान मालिक का एक ही बेटा घर पर मौजूद था.

मामले के मुताबिक, किच्छा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने 6 नवंबर की सुबह एक युवती का शव ने लालपुर स्थित नदी से बरामद किया था. युवती की पहचान ओडिशा निवासी के रूप में हुई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कुछ ही घंटों में प्रकरण का खुलासा किया और युवती के मकान मालिक के एक बेटे को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, युवती जिले के एक कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही थी.

उत्तराखंड के किच्छा में ओडिशा की एचआर युवती की हत्या (VIDEO-ETV Bharat)

ये है मामला: दरअसल, 4 नवंबर को मृतका के ममेरे भाई निवासी नोएडा (यूपी) ने लालपुर चौकी अंतर्गत किच्छा कोतवाली पुलिस को सूचना सौंपते हुए बताया कि उसकी बुआ की 23 वर्षीय बेटी ओडिशा निवासी लालपुर स्थित कामेश्वर सिंह के मकान में किराए पर रहकर एक कंपनी में जॉब करती है. 4 नवंबर की दोपहर ढाई बजे बाद से उसका परिजनों से संपर्क नहीं हुआ. जब उन्होंने (युवती के परिजन) मकान मालिक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वह पत्नी के इलाज के लिए रुद्रपुर गए हैं.

इसके बाद परिजनों ने ममेरे भाई से संपर्क कर उसे लालपुर भेजा. 4 नवंबर की शाम ममेरा भाई दोस्तों के संग लालपुर पहुंचा और उसकी खोजबीन शुरू की. उसके द्वारा कंपनी में संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वह (युवती) ढाई बजे कंपनी से चली गई थी. इसके बाद जब उन्होंने मकान मालिक के घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें मकान मालिक के बेटे संदिग्ध दिखाई दिए.

मामले में पुलिस ने 5 नवंबर की सुबह तत्काल मुकदमा दर्ज कर घटना स्थल के आसपास लगे कैमरों को खंगाला गया तो टीम को अहम सुराग हाथ लगे. सीसीटीवी फुटेज में मकान मालिक के बेटे अमित और सुमित 4 नवंबर की रात 12 बजे एक बाइक में चादर से लपेटकर कुछ ले जाते हुए दिखाई दिए. तत्काल किच्छा पुलिस ने मकान मालिक के बेटे अमित को हिरासत में लेते हुए सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी अमित टूट गया और युवती की हत्या कर शव को चादर में लपेटकर लालपुर मजार के पीछे श्रीपुर और महाराजपुर के पास बहने वाली बड़ौर नदी में फेंकने की बात कबूल की. इसके बाद गुरुवार 6 नवंबर की सुबह पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद करते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

छेड़छाड़ का विरोध पर हत्या: पूछताछ में अमित ने बताया कि 4 नवंबर को वह घर पर अकेला था. पिता और भाई सुमित मां के इलाज के लिए रुद्रपुर गए हुए थे. जब युवती दोपहर बाद घर पहुंची तो उसने उसे नीचे कमरे में बुलाया. इस दौरान उसने पहले तो उसके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया. लेकिन वह शोर मचाने लगी. घबराकर उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और भाई सुमित को घटना के बारे में अवगत कराया. जिसके बाद उन्होंने उसे चादर में लपेटकर बड़ौर नदी के पास ले गए. चादर में 10 से 12 ईंट भरकर उसे नदी में फेंक दिया. आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा जा रहा है. जबकि फरार आरोपी सुमित की तलाश जारी है.

ETV Bharat Logo

