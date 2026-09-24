ओडिशा : भारी बारिश से 6 जिले प्रभावित, 8 हजार से अधिक लोगों को निकाला गया, मंत्री व अफसर घटनास्थल पर भेजे गए
ओडिशा में भारी बारिश से प्रभावित आठ हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है. भवानी शंकर दास की रिपोर्ट...
By PTI
Published : September 24, 2026 at 4:52 PM IST
भुवनेश्वर: निम्न दबाव के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. दक्षिण ओडिशा के छह जिले विशेष रूप से प्रभावित हैं. प्रभावित जिलों में सड़कों पर काफी संख्या में पेड़ गिर गए हैं. यहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. कुछ स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है. राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है.
प्रभावित जिलों की जिम्मेदारी दो मंत्रियों को सौंपी
राज्य सरकार ने बुधवार को सबसे अधिक प्रभावित जिलों की जिम्मेदारी दो मंत्रियों को सौंपी. मत्स्य एवं पशुधन विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक स्थिति का जायजा लेने के लिए गजपति का दौरा कर रहे हैं. गजपति में भारी बारिश होने से कुछ स्थानों पर संचार व्यवस्था ठप हो गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार सड़कों के किनारे स्थित पहाड़ी क्षेत्रों पर कड़ी नजर रख रही है. भूस्खलन रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं. साथ ही आवश्यक स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ बैरिकेड लगाए गए हैं.
भूस्खलन की स्थिति में, सड़क को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और सड़क को साफ किया जाएगा. ऐसी स्थिति में सामान्य यातायात बाधित रहेगा.
#WATCH | Malkangiri, Odisha: Heavy rain continues amid Bay of Bengal depression. Vulnerable areas are being monitored by the district administration. pic.twitter.com/eRlreTNE2b— ANI (@ANI) September 24, 2026
प्रभावितों के लिए खाने व पीने की व्यवस्था
दूसरी तरफ मलकानगिरी के कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भी बह रहा है. जिन स्थानों पर पहले सड़कों और पुलों पर पानी भरा हुआ था, वहां आपदा प्रबंधन विभाग के खर्चे पर सड़कों और पुलों को ऊंचा करने का काम चल रहा है. हालांकि कुछ स्थान अभी भी प्रभावित हैं. वहीं सड़कों पर फंसे लोगों, बीमारों और चालकों के लिए भोजन, पेय और चिकित्सा व्यवस्था की गई है.
छह जिलों के 37 ब्लॉक प्रभावित
कोरापुट, गंजाम, मलकानगिरी, गजपति, नबरंगपुर और रायगड़ सहित छह जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं. इन छह जिलों के 37 ब्लॉक, 160 ग्राम पंचायतें और 237 गांव प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा, पांच शहरी स्थानीय निकायों के 21 वार्ड भी प्रभावित हुए हैं. कुल 8,205 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 8,082 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है.
#WATCH | Puri, Odisha | Strong winds, high waves and heavy rain triggered by Cyclone Arnab have caused turbulent conditions in Chilika Lake. Over 10 fishing boats belonging to fishermen from the Mangala Sahi and Lakshminarayan Sahi areas of Arakhakuda in Krushnaprasa Block sank… pic.twitter.com/VjzA6RZfwZ— ANI (@ANI) September 24, 2026
पांच वरिष्ठ अधिकारी जिलों में भेजे गए
आपदा प्रबंधन विभाग बारिश के बाद की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है. प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की सीधी निगरानी के लिए पांच वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों में भेजा गया है. मलकानगिरी के लिए अतिरिक्त एसआरसी सुभाष चंद्र नाथ शर्मा, कोरापुट के लिए राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव दिगंता राउत्रया, नबरंगपुर के लिए अतिरिक्त सचिव अमिया कुमार साहू, गजपति के लिए अतिरिक्त सचिव सिद्धार्थ शंकर आचार्य और कालाहांडी के लिए संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार साहू को प्रभार सौंपा गया है. यह जानकारी राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने दी.
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha | Rain lashes parts of the city. pic.twitter.com/cBkS7jzQYZ— ANI (@ANI) September 24, 2026
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