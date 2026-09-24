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ओडिशा : भारी बारिश से 6 जिले प्रभावित, 8 हजार से अधिक लोगों को निकाला गया, मंत्री व अफसर घटनास्थल पर भेजे गए

मलकानगिरी में भूस्खलन के कारण पेड़ गिर गए हैं, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. ( ETV Bharat )

By PTI 3 Min Read

भुवनेश्वर: निम्न दबाव के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. दक्षिण ओडिशा के छह जिले विशेष रूप से प्रभावित हैं. प्रभावित जिलों में सड़कों पर काफी संख्या में पेड़ गिर गए हैं. यहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. कुछ स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है. राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है. प्रभावित जिलों की जिम्मेदारी दो मंत्रियों को सौंपी

राज्य सरकार ने बुधवार को सबसे अधिक प्रभावित जिलों की जिम्मेदारी दो मंत्रियों को सौंपी. मत्स्य एवं पशुधन विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक स्थिति का जायजा लेने के लिए गजपति का दौरा कर रहे हैं. गजपति में भारी बारिश होने से कुछ स्थानों पर संचार व्यवस्था ठप हो गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार सड़कों के किनारे स्थित पहाड़ी क्षेत्रों पर कड़ी नजर रख रही है. भूस्खलन रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं. साथ ही आवश्यक स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ बैरिकेड लगाए गए हैं. गजपति जिले के एक आश्रय स्थल पर प्रभावित लोगों खाना खिलाया जा रहा. (ETV Bharat) भूस्खलन की स्थिति में, सड़क को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और सड़क को साफ किया जाएगा. ऐसी स्थिति में सामान्य यातायात बाधित रहेगा.