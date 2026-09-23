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ओडिशा : गजपति जिले में भीषण भूस्खलन, 5 घर नष्ट, 3170 लोग आश्रय स्थल पहुंचाए गए

गजपति (ओडिशा): ओडिशा में मौसम बदलने का असर गजपति जिले में मंगलवार से ही देखने को मिल रहा है. हालांकि बुधवार रात यानी आज एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र राज्य से होकर गुजरेगा. वहीं राज्य में हो रही भारी बारिश के दौरान उदयगिरि में एक चट्टान गिर गई. वहीं, उदयगिरि ब्लॉक के तिली गांव में 5 कच्चे मकान ढह गए. इसके अलावा, जिला प्रशासन ने 3,170 लोगों को बाढ़ आश्रय स्थलों में रखा है.

यह जानकारी जिला कलेक्टर अक्षय सुनील अग्रवाल ने दी.

गजपति के लिए ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने गजपति जिले के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके चलते सांगकू में भारी बारिश और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. जिला कलेक्टर के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में जिले में कुल 633.5 मिमी बारिश हुई है. वहीं मोहना और आर उदयगिरि ब्लॉक में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है, लेकिन कहीं भी जलभराव की समस्या नहीं देखी गई है.

70 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया

इसी प्रकार, मंगलवार रात तक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिससे बाढ़ आश्रय स्थलों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या 3,170 हो गई है. जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके अतिरिक्त, 70 गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है.