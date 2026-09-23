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ओडिशा : गजपति जिले में भीषण भूस्खलन, 5 घर नष्ट, 3170 लोग आश्रय स्थल पहुंचाए गए

उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को निकाला जा रहा है. हरिहर पटनायक की रिपोर्ट...

A house collapsed in Udayagiri block of Gajapati district.
गजपति जिले के उदयगिरि ब्लॉक में गिरा मकान. (ETV bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 5:42 PM IST

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गजपति (ओडिशा): ओडिशा में मौसम बदलने का असर गजपति जिले में मंगलवार से ही देखने को मिल रहा है. हालांकि बुधवार रात यानी आज एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र राज्य से होकर गुजरेगा. वहीं राज्य में हो रही भारी बारिश के दौरान उदयगिरि में एक चट्टान गिर गई. वहीं, उदयगिरि ब्लॉक के तिली गांव में 5 कच्चे मकान ढह गए. इसके अलावा, जिला प्रशासन ने 3,170 लोगों को बाढ़ आश्रय स्थलों में रखा है.

यह जानकारी जिला कलेक्टर अक्षय सुनील अग्रवाल ने दी.

गजपति के लिए ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने गजपति जिले के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके चलते सांगकू में भारी बारिश और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. जिला कलेक्टर के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में जिले में कुल 633.5 मिमी बारिश हुई है. वहीं मोहना और आर उदयगिरि ब्लॉक में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है, लेकिन कहीं भी जलभराव की समस्या नहीं देखी गई है.

70 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया
इसी प्रकार, मंगलवार रात तक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिससे बाढ़ आश्रय स्थलों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या 3,170 हो गई है. जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके अतिरिक्त, 70 गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है.

wall of the house collapsed.
मकान की दीवार गिरी. (ETV Bharat)

उदयगिरि में घर तबाह, मामूली भूस्खलन

'जिले में 130 से अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है. पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी के जेसीबी और भारी मशीनरी कल से ही विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं. हालांकि बुधवार सुबह आर उदयगिरि ब्लॉक में एक मामूली भूस्खलन हुआ, लेकिन सड़क को दो घंटे के भीतर साफ कर दिया गया और यातायात सामान्य हो गया. इसी तरह, आर उदयगिरि ब्लॉक के तिली गांव में पांच मकान गिरने की सूचना मिली है, लेकिन इन मकानों में लोग रहते थे, फिर भी प्रशासन ने उन्हें पॉलिथीन और पालकी उपलब्ध कराई हैं.' - जिला कलेक्टर, अक्षय सुनील अग्रवाल

ओडीआरएफ टीम बारिश से निपटने के लिए तैयार
जिला कलेक्टर ने बताया कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ओडीआरएएफ टीम को अलर्ट पर रखा गया है. 35 सदस्यीय ओडीआरएएफ टीम को तीन भागों में विभाजित किया गया है और रायगड़ा ब्लॉक, आर उदयगिरि और मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया है.

इसी तरह, काशीनगर में बंसधारा नदी का जलस्तर बुधवार सुबह 53.8 मीटर था, जो खतरे के निशान (54.1 मीटर) से नीचे है. आसपास के इलाकों में 4 से 5 मीटर का अतिरिक्त जलस्तर होने के कारण बाढ़ की कोई संभावना नहीं है. हालांकि बारिश की मात्रा कम हो गई है, लेकिन आगे कोई निकासी नहीं की जाएगी. गजपति जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिक बारिश जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें- मौसम विभाग ने दी चेतावनी, चक्रवाती तूफान की आशंका, भारी बारिश का अनुमान

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ओडिशा में निम्न दबाव का क्षेत्र
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