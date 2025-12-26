ETV Bharat / bharat

ओडिशा के सरकारी डॉक्टरों ने लंबित मांगों को लेकर रोजाना एक घंटे का OPD बहिष्कार शुरू किया

एक मरीज और उसके रिश्तेदारों ने कहा, "हम इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल आए हैं, लेकिन हमें डॉक्टरों की हड़ताल वगैरह के बारे में पता नहीं था. हमने बहुत कम समय में डॉक्टर को दिखाया और दवा ले ली." मरीजों के रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा.

कुछ अस्पतालों में हड़ताल का असर हड़ताल के दौरान कुछ अस्पतालों में इसका असर हुआ है, जबकि कुछ दूसरे अस्पतालों में यह बेअसर रहा है. ओडिशा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने एक घंटे के OPD बंद होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि, भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है. आज किसी भी दूसरे दिन की तरह मरीज डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए अस्पताल आ रहे हैं और उनका इलाज नॉर्मल दिन की तरह किया जा रहा है.

यह हड़ताल ओडिशा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (OMSA) ने बुलाई थी. राज्य के अलग-अलग अस्पतालों में सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक मरीजों का इलाज बंद रहा. इस वजह से, कई अस्पतालों में मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा. राज्य के अलग-अलग अस्पतालों के ओपीडी में विरोध प्रदर्शन देखा गया.

भुवनेश्वर: ओडिशा के सरकारी अस्पतालों में आउटपेशेंट डिपार्टमेंट की सर्विस गुरुवार को थोड़ी बाधित रहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी लंबे समय से पेंडिंग मांगों को पूरा करने को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की और रोजाना एक घंटे का बायकॉट शुरू किया. इस दौरान आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) के डॉक्टरों ने अपनी अलग-अलग मांगों पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए एक घंटे की हड़ताल की है.

कुछ समय के लिए OPD बंद थी

कैपिटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ रूपभानु मिश्रा ने कहा, "कैपिटल हॉस्पिटल में ऐसा कोई असर नहीं पड़ा है. सभी डॉक्टर अपने-अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. सिर्फ OMSA डॉक्टर ने कुछ समय के लिए OPD बंद की थी. हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर OPD में हैं और मरीजों की सर्विस में कोई रुकावट नहीं आई है."

ओडिशा में सरकारी डॉक्टरों ने एक घंटे का OPD बहिष्कार शुरू किया (ETV Bharat)

इस बीच OMSA डॉक्टरों ने कहा, "हम 10 पॉइंट की मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं. इसके लिए OPD में एक घंटे तक काम बंद रखा गया. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम हड़ताल जारी रखेंगे."

एक घंटे की हड़ताल का आह्वान

OMSA डॉक्टरों ने सुविधाओं, प्रमोशन और सैलरी के मुद्दे के साथ-साथ 10 पॉइंट की मांगों को लेकर एक घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका असर केंद्रपाड़ा जिले में देखा गया है. डॉक्टरों ने यह फैसला तब लिया है जब हमने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बार-बार चिट्ठी लिखकर बताया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. जिसका असर मरीजों पर देखा गया है. रिश्तेदारों ने शिकायत की है कि एक घंटे की हड़ताल के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है. मरीज बेचैन भी होते देखे गए हैं.

ओडिशा में सरकारी डॉक्टरों ने एक घंटे का OPD बहिष्कार शुरू किया (ETV Bharat)

डॉक्टर्स एसोसिएशन के शुक्रवार से हर दिन एक घंटे के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के फैसले के बाद इसका असर मयूरभंज में देखने को मिला है. डॉक्टरों ने आज से मयूरभंज जिले के सभी अस्पतालों और रायरंगपुर सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी है. उन्होंने 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन समय के लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटे के लिए OPD सर्विस बंद करके विरोध जताया है.

रायरंगपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन से मरीज और उनके रिश्तेदार परेशान दिख रहे हैं. OPD में मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं. एक मरीज के रिश्तेदार ने कहा कि डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन से मरीज परेशान हो रहे हैं. एक मरीज के रिश्तेदार ने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत उनकी मांगें मान लेनी चाहिए या डॉक्टरों को विरोध वापस ले लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें- स्कूल से इंजीनियरिंग तक साथ पढ़ाई, एक ही कंपनी में जॉब, एक ही दिन सगाई, रोड एक्सीडेंट में दो दोस्तों ने गंवाई जान