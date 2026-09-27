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गणेश विसर्जन में बज रहे डीजे की तेज आवाज से ढहा मकान का छज्जा; 1 की मौत, 12 से ज्यादा घायल

यही हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौत हुई. ( ETV Bharat )

खोर्धा (ओडिशा): गणेश विसर्जन जुलूस में बज रहे डीजे की बहुत तेज आवाज और उसके कंपन के कारण पास के दो मंजिला मकान का छज्जा ढह गया और नीचे खड़े लोगों पर जा गिरा. इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई. जबकि, 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. मृतक की पहचान स्थानीय हरिराजपुर इलाके के बिस्वजीत बारीक के रूप में हुई है. घायलों की पहचान नहीं हो पाई है.