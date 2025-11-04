ETV Bharat / bharat

ओडिशा के आदिवासी गांव में 8 दिनों का 'लॉकडाउन'! आखिर क्या है मामला

एक तरफ भारत चांद पर अपने झंडे गाड़ चुका है, तो दूसरी तरफ ओडिशा का आदिवासी इलाका आज भी अंधविश्वास की गिरफ्त में है.

Lockdown in Odisha tribal village
पूजा करते ग्रामीण. (ETV Bharat)
कोरापुट: "भारत चांद पर पहुंच चुका है... लेकिन ओडिशा का एक गांव आज भी अंधविश्वास के साए में जी रहा है. कोरापुट जिले का गदाबागुड़ा गांव पिछले आठ दिनों से खुद को दुनिया से काट लिया है. यहां किसी को आने की, न किसी को जाने की अनुमति है. वजह? जानकर चौंक जाएंगे आप. गांववालों का कहना है कि 'देवी' नाराज़ हैं. उनका प्रकोप शांत करना जरूरी है.

क्या है घटनाः

गदाबागुड़ा गांव में एक युवक की अकाल मृत्यु के बाद लोगों में दहशत है. पहले भी कई लोगों की अकाल मौत हो चुकी है. इससे ग्रामीणों का आशंका है कि देवी के प्रकोप के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं. ग्रामीणों ने एक कथित तांत्रिक की मदद ली.

तांत्रिक के कहने पर गदाबागुड़ा गांव के निवासियों ने माता को प्रसन्न करने के लिए 8 दिनों के लिए गांव के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है. इन 8 दिनों के दौरान गांव में माता की पूजा की जा रही है. बाहर के लोगों को गांव में प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुमति नहीं है. ग्रामीणों का मानना ​​है कि ऐसा करने से गांव की देवी का प्रकोप शांत हो जाएगा.

कैसे की जा रही पूजाः

गांव के प्रवेश द्वार पर लोगों ने एक सूचना बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है कि बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. आदिवासी गुरु ने सभी ग्रामीणों को नदी में डुबकी लगाने और हर घर में आम के पत्तों का द्वार लगाने का निर्देश दिया है. महिलाएं परंपरा के अनुसार नृत्य करती हुई और देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति में लीन दिखाई दे रही हैं. ग्रामीणों ने कहा कि पिछले रविवार को एक पूजा हुई थी और अगले सोमवार को एक और पूजा होनी है.

क्या कहते हैं ग्रामीण:

ग्रामीण प्रहलाद शिरिका ने बताया कि पिछले दो सालों से गांव में विभिन्न कारणों से युवाओं की अकाल मृत्यु हो रही है. फसलें भी अच्छी नहीं हो रही हैंय फसलें पक नहीं रही थीं. इसके बाद उनलोगों ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया है. उसने बताया कि अगले 8 दिनों तक वे लोग गांव से बाहर नहीं जाएंगे. बाहरी लोग गांव में नहीं आएंगे. एक अन्य ग्रामीण ने कहा, गांव के 6-7 युवाओं की अचानक मृत्यु से सभी लोग स्तब्ध थे. आखिरकार, राहत मिलने पर देवी की पूजा की है.

क्यों दहशत में हैं ग्रामीण:

गदाबागुड़ा गांव में पिछले दो वर्षों में कई युवकों की मौत हो चुकी है. कुछ बाइक दुर्घटना में, कुछ ऑटो दुर्घटना में, कुछ पेड़ से गिरकर मर गए. लोगों का मानना ​​है कि गांव में किसी बुरे ग्रह का आगमन हुआ है.

