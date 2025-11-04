ETV Bharat / bharat

ओडिशा के आदिवासी गांव में 8 दिनों का 'लॉकडाउन'! आखिर क्या है मामला

कोरापुट: "भारत चांद पर पहुंच चुका है... लेकिन ओडिशा का एक गांव आज भी अंधविश्वास के साए में जी रहा है. कोरापुट जिले का गदाबागुड़ा गांव पिछले आठ दिनों से खुद को दुनिया से काट लिया है. यहां किसी को आने की, न किसी को जाने की अनुमति है. वजह? जानकर चौंक जाएंगे आप. गांववालों का कहना है कि 'देवी' नाराज़ हैं. उनका प्रकोप शांत करना जरूरी है.

क्या है घटनाः

गदाबागुड़ा गांव में एक युवक की अकाल मृत्यु के बाद लोगों में दहशत है. पहले भी कई लोगों की अकाल मौत हो चुकी है. इससे ग्रामीणों का आशंका है कि देवी के प्रकोप के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं. ग्रामीणों ने एक कथित तांत्रिक की मदद ली.

तांत्रिक के कहने पर गदाबागुड़ा गांव के निवासियों ने माता को प्रसन्न करने के लिए 8 दिनों के लिए गांव के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है. इन 8 दिनों के दौरान गांव में माता की पूजा की जा रही है. बाहर के लोगों को गांव में प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुमति नहीं है. ग्रामीणों का मानना ​​है कि ऐसा करने से गांव की देवी का प्रकोप शांत हो जाएगा.

कैसे की जा रही पूजाः

गांव के प्रवेश द्वार पर लोगों ने एक सूचना बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है कि बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. आदिवासी गुरु ने सभी ग्रामीणों को नदी में डुबकी लगाने और हर घर में आम के पत्तों का द्वार लगाने का निर्देश दिया है. महिलाएं परंपरा के अनुसार नृत्य करती हुई और देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति में लीन दिखाई दे रही हैं. ग्रामीणों ने कहा कि पिछले रविवार को एक पूजा हुई थी और अगले सोमवार को एक और पूजा होनी है.