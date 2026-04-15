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ओडिशा: स्कूल हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग, एक छात्र की मौत, कई बीमार, जांच के आदेश

भुवनेश्वर: ओडिशा के मयूरभंज जिले के रसगोबिंदपुर तहसील में एक स्कूल हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है. इस बीच एक छात्र की मौत हो गई जबकि 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए. गुस्साए अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने रसगोबिंदपुर बाजार के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल का भी घेराव किया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर सेंट्रल आरडीसी ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है.

स्टूडेंट की मौत पर अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने रसगोबिंदपुर बाजार के पास सड़के जाम कर दी और स्कूल का घेराव किया. मंगलवार को मौके पर तनाव देखा गया. अभिभावकों ने कहा कि बच्चों ने खाना खाने के बाद डायरिया, उल्टी और बुखार की शिकायत की. इस घटना में पीड़ित छात्रों को रसगोबिंदपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने के कारण 60 से ज्यादा छात्र को मयूरभंज जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया.

राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने छात्र की मौत पर दुख जताया. उन्होंने घटना की जांच के लिए आरडीसी लेवल की जांच के ऑर्डर दिए. आज सुबह (बुधवार) सेंट्रल आरडीसी ने रसगोबिंदपुर का दौरा किया और घटना की जांच शुरू की. मुख्यमंत्री ने नॉर्दर्न डिवीजन रेवेन्यू कमिश्नर को घटना की जांच करने का निर्देश दिया.