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ओडिशा में बाढ़ का तांडव: 4 लोगों की मौत से मचा हड़कंप, 221 गांव पानी में डूबे

ओडिशा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है. ( ETV Bharat )