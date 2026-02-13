ETV Bharat / bharat

कोई सरकारी मदद नहीं, अपने दम पर शुरु किया ओडिशा का पहला इंजीनियरिंग म्यूजियम, जानें कौन हैं अक्षय पटनायक

अक्षय पटनायक ने बताया कि, दक्षिण भारत के भ्रमण के क्रम में उन्होंने वहां सीखा कि निजी स्तर पर एक इंस्टीट्यूशन, खासकर एक म्यूजियम कैसे चलाया जाता है. तभी से उनके मन में आया कि वह एक म्यूजियम बनाएंगे. अक्षय पटनायक के म्यूजियम में 35 विभाग की 30,000 से ज्यादा चीजें हैं. कई चीजें जर्मनी, जापान और फ्रांस जैसे देशों से इकट्ठा की गई हैं.

अक्षय पटनायक (87) खोरधा जिले के बोलगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं. 1970 में वे मद्रास (अब चेन्नई) नगर निगम में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. तभी से विभिन्न यांत्रिक उपकरणों के साथ पुरानी वस्तुओं को संरक्षित करने का उनका जुनून शुरू हुआ. अक्षय पटनायक ने कहा कि, उनका मुख्य मकसद ओडिशा में एक इंजीनियरिंग म्यूजियम बनाना है. उन्हें गर्व है कि उन्होंने इसे बनाया है. मद्रास में रहते हुए, उन्होंने दक्षिण भारत में कई जगहों का दौरा किया.

यह सब 87 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर अक्षय पटनायक ने संरक्षित किया है. उन्होंने दुर्लभ और विलुप्त वस्तुओं को एकत्र किया है और अपने प्रयासों से एक इंजीनियरिंग संग्रहालय बनाया है. 1970 से वे जो कुछ भी देखते हैं उसे लाकर संग्रहालय में व्यवस्थित करते आ रहे हैं. पुरानी वस्तुओं को संरक्षित करने के उनके जुनून ने आज उन्हें राज्य और देश में एक खास नाम बना दिया है.

भुवनेश्वर: ओडिशा के 87 साल के एक रिटायर इंजीनियर, जिन्होंने अपने दम पर एक संग्रहालय तैयार किया है. उनके म्यूजियम में पुराने रेडियो कतार में लगे हैं. ग्रामोफोन, टीवी और केरोसिन से चलने वाले रेफ्रिजरेटर समेत 35 श्रेणियों की 30 हजार से अधिक वस्तुएं अलमारियों में रखी हैं.

इसमें 1100 से ज्यादा तरह के रेडियो, ग्रामोफोन, लाइट, चरखे, टाइपिंग मशीन, केरोसिन से चलने वाले रेफ्रिजरेटर, टीवी, टेलीफोन, दुनिया का पहला कैमरा, पुराने मॉडल के कैमरे, नोटबुक, नोट गिनने की मशीनें, नोट चेक करने की मशीनें, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कई तरह के मिट्टी के बर्तन, पोस्टकार्ड, पोस्टेज स्टैम्प, पुराने विदेशी नोट और सिक्के वगैरह संभालकर रखे गए हैं.

अक्षय पटनायक, रिटायर इंजीनियर ने एक म्यूजियम बनाया है (ETV Bharat)

हालांकि, अक्षय पटनायक खुद इस म्यूजियम को चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इसके लिए कोई सरकारी मदद नहीं मिली है. इसी तरह, उन्होंने अब तक इस कलेक्शन पर एक करोड़ रुपये खर्च किए हैं, वहीं अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में से करीब 20 एकड़ जमीन पहले ही बेच दी है.

उन्होंने कहा कि यह घनश्याम पिंडिकी श्रीचंदन कलेक्शन अभी बोलगढ़ ब्लॉक के सामने एक कम्युनिटी सेंटर में चल रहा है, और इसके लिए सरकारी मदद की जरूरत है. अक्षय पटनायक ने कहा कि, अब तक उन्होंने कलेक्शन पर करीब 1 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. उन्हें भविष्य में और पैसे की जरूरत है. अक्षय पटनायक ने कहा कि, सरकार को ओडिशा के सभी प्राइवेट म्यूजियम को सपोर्ट करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि, एक व्यक्ति म्यूजियम बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे कोई समर्थन नहीं मिल रहा है. इस बारे में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन माझी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और कई दूसरे अधिकारियों को पत्र लिखे हैं. हालांकि, उन्हें उन पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला है. उनका कहना है कि, अगर सरकार उन्हें भविष्य में घर देती है, तो वह अपनी जमीन बेचकर म्यूजियम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं.

अक्षय पटनायक, रिटायर इंजीनियर ने एक म्यूजियम बनाया है (ETV Bharat)

स्थानीय इलाके के रहने वाले बंसीधर साहू ने कहा कि, अक्षय पटनायक ने बहुत मेहनत करके और अपने पैसे खर्च करके अपने म्यूजियम में बहुत सारे इंजीनियरिंग उपकरण लगाए हैं. लेकिन दुख की बात है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है. म्यूजियम में करोड़ों रुपये की चीजें हैं. लेकिन सरकार ने इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई मदद नहीं की है. इसलिए, अक्षय पटनायक के बनाए कलेक्शन को सरकारी मदद मिलनी चाहिए.

वहीं, एक बुजुर्ग ललतेंदु केशरी सिंह ने कहा कि अक्षय पटनायक ने जो म्यूजियम बनाया है, वह बहुत तारीफ के काबिल है. उन्होंने आगे कहा कि, बुढ़ापे में वह मोटरबाइक पर घूमते थे और जहां भी पुरानी चीजें मिलतीं, उन्हें लाकर अपने म्यूजियम में रख देते थे.

उन्होंने कहा कि, अक्षय पटनायक के म्यूजियम में ऐसी चीजें भी देखी जा सकती हैं जो लगभग खत्म हो चुकी हैं. ललतेंदु केशरी सिंह ने कहा कि, अक्षय पटनायक उनके इलाके की शान हैं. पूरे राज्य और देश भर से लोग उनका म्यूजियम देखने आते हैं.

ये भी पढ़ें: वर्ल्ड रेडियो डे: अहमदाबाद में अनोखा रेडियो हेरिटेज म्यूजियम, जहां है दुर्लभ रेडियो का कलेक्शन