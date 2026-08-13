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Success Story: अमरूद की खेती से लाखों की कमाई, 72 साल के किसान ने कैसे कृषि आय को बढ़ाया, जानें

Success Story: अमरूद की खेती से लाखों की कमाई, 72 साल के किसान ने कैसे कृषि आय को बढ़ाया, जानें ( ETV Bharat )

उन्होंने बताया कि पहले साल फलों के वजन से कई डालियां टूट गईं. पेड़ों से करीब चार से पांच क्विंटल अमरूद गिरकर बर्बाद हो गए. नुकसान के बावजूद, उन्होंने उस साल 1.30 लाख रुपये कमाए.

उन्होंने कर्नाटक से 300 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से लगभग 500 पौधे खरीदे. शुरुआत में, उन्होंने लगभग 10 से 12 गुंठा जमीन पर अमरूद के पेड़ लगाए. उन्होंने कहा, "अमरूद के पेड़ लगाने से एक साल पहले ही - अभी भी लगभग दो महीने बाकी थे - हमें 1.30 लाख रुपये का रिटर्न मिला." उन्होंने कहा कि पेड़ जितना छोटा होगा, उतना ही अच्छा फल देगा. एक छोटा पेड़ भी लगभग 10 किलो अमरूद दे सकता है.

खेत कैसे तैयार हुआ, यह बताते हुए उन्होंने कहा, "अमरूद का खेत बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मैंने टीवी पर प्रोग्राम और यूट्यूब पर वीडियो देखे. मैंने देखा कि अमरूद की खेती कैसे होती है और मैंने इसे करने का फैसला किया. यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ. ऐसे समय में जब खेती में काम करने वाले मजदूर मिलना मुश्किल है, अमरूद की खेती के लिए ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं होती."

कैसे आया अमरूद की खेती का विचार नायक ने कहा कि टीवी प्रोग्राम और YouTube वीडियो ने उन्हें अमरूद की खेती के साथ प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया. बाग लगाने से पहले, उन्होंने उसी जमीन पर पपीता और केले उगाए थे.

एक साल, उन्होंने अवॉर्ड के लिए स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में 12 परवल जमा किए. अधिकारियों ने उनके खेत का दौरा किया, उपज की जांच की और तस्वीरें लीं. उन्होंने कहा, "उस साल, मैंने परवल बेचकर 90,000 रुपये कमाए."

खेती को लेकर अपने लंबे अनुभव को याद करते हुए नायक ने कहा, "मैंने 16 साल की उम्र में खेती शुरू की थी और तब से लगातार कर रहा हूं. मैं 10 एकड़ में गन्ने की खेती करता था, इसके अलावा बैंगन भी उगाता था. हम फसल को गाड़ी में लादकर चंदोल, छनपुर और दूसरी जगहों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में बेचने के लिए ले जाते थे."

लेकिन, उनके अमरूद के बाग ने खास तौर पर ध्यान खींचा है. जानरा बारीमुल और आस-पास के गांवों के लोग अक्सर उनके खेत पर आते हैं. माना जाता है कि यह डेराबिश ब्लॉक में सबसे पहले बड़े पैमाने पर लगे अमरूद के बागों में से एक है. चूंकि फल यहां कम कीमत पर बिकते हैं, इसलिए खरीदार भी गांव में आते हैं.

कृषि के लिए समर्पित जीवन नायक ने लगभग हर प्रकार की सब्जी भी उगाते हैं. मौसम के हिसाब से, उन्होंने गन्ना, केला, खीरा, करेला, लौकी, टमाटर, पत्तागोभी, बैंगन, अरवी और कई अन्य फसलें उगाई हैं.

प्रगतिशील किसान पदन नायक ने अमरूद की खेती से न सिर्फ अपने परिवार के लिए नियमित आय सुनिश्चित की है, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं. उनकी इस सफलता ने उन्हें सरकारी एजेंसियों और निजी संगठनों से पहचान दिलाई है.

केंद्रपाड़ा (ओडिशा): 72 साल की उम्र में, किसान पदन नायक (Padan Nayak) आज भी पूरी लगन के साथ खेती कर रहे हैं. केंद्रपाड़ा जिले के डेराबिश ब्लॉक के अंतर्गत जानरा बारीमुल (Janra Barimul) गांव में उनके हरे-भरे बाग में अमरूद के पेड़ फलों से लदे हैं. शाखाएं अमरूदों से लदी हैं. नायक और उनके मजदूर बाग में घूम-घूम कर अमरूद तोड़ रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं.

नायक का मानना है कि उन्होंने 2020 के आसपास अमरूद की खेती शुरू की थी. उन्होंने कहा, "हमने पौधे तैयार करके धीरे-धीरे बाग को बढ़ाया. पहले 500 पौधे पेड़ बन गए और उन पेड़ों की टहनियों को काटकर और अधिक पौधे तैयार करने के लिए उपयोग किया गया."

उन्होंने कहा, "मैं हर साल खेती पर करीब 2 लाख रुपये खर्च करता हूं और करीब 6 लाख से 7 लाख रुपये कमाता हूं. मेरे खेतों में नियमित रूप से दो या तीन मजदूर काम करते हैं, और मैं उन्हें मासिक वेतन पर रखता हूं. फिलहाल, प्रत्येक मजदूर को 12,000 रुपये महीने दिए जाते हैं."

सिंचाई की व्यवस्था के लिए निवेश

पर्याप्त सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए भी काफी निवेश की जरूरत थी. नायक ने अपनी कृषि भूमि पर अलग-अलग जगहों पर चार बोरवेल लगाए हैं. नायक ने कहा, "पहले, जब मैं 10 एकड़ में गन्ने की खेती करता था, तो उस फसल के लिए दो बोरवेल इस्तेमाल होते थे. इसके अलावा, इस खेत के अंदर गहरे ट्यूबवेल भी खोदे गए हैं, जिनके पानी के स्रोत खेत के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं."

प्रगतिशील किसान पदन नायक को मिले सम्मान की ट्रॉफी (ETV Bharat)

जिस जमीन पर अब अमरूद का बाग है, वह कभी नीची और उबड़-खाबड़ थी. उन्होंने धीरे-धीरे प्लॉट खरीदे, गड्ढों को भरा और बाग लगाने से पहले जमीन को समतल किया. बुजुर्ग किसान ने कहा, "लेकिन मुझे खेती के काम में खुशी मिलती है"

नायक जमीन के एक छोटे टुकड़े पर धान की खेती भी करते हैं. नायक ने चिंता जताई कि युवा खेती से दूर जा रहे हैं. उनका मानना है कि अगर खेती को गंभीरता और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, तो यह आज भी आर्थिक सुरक्षा और आत्म-संतुष्टि दोनों दे सकती है. नायक ने कहा, "मैं युवाओं को कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा. मैंने एक डेयरी फार्म चलाया है और एजोला, हाइब्रिड नेपियर और अन्य चारा घास उगाई है. सच्ची खुशी खेती से मिलती है, लेकिन अब बहुत कम लोग इसे करने को तैयार हैं. हालांकि, काम के प्रति समर्पित होना पड़ता है, वरना मुनाफा कमाना आसान नहीं है."

शुरुआत में बटाई पर खेती करते थे पदन नायक

नायक की पत्नी, प्रेमालता नायक, खेती में उनका पूरा साथ देती हैं. उन्होंने बटाईदार के रूप में उनके शुरुआती वर्षों से लेकर वर्तमान अमरूद के बाग लगाने तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है. प्रेमलता बताती हैं, "जब से मेरी शादी हुई है, मैंने उन्हें खेती करते देखा है. पहले हम बैंगन, टमाटर, लौकी, पत्तागोभी, चुकंदर, खीरा, शकरकंद और कई अन्य फसलें उगाते थे. शुरुआत में हम पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे और बटाई पर खेती करते थे. हमने बहुत मेहनत की, एक बार में एक या दो गुंठा खेती की और धीरे-धीरे इतनी कमाई कर ली कि अपनी जमीन खरीद सकें."

उन्होंने कहा कि परिवार की रोजी-रोटी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च खेती से होने वाली कमाई से चलता है. उन्होंने कहा, "हमारी एक बेटी और एक बेटा है. हमने अपने बेटे को BSc तक पढ़ाया. हमारी बेटी ने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की और आगे नहीं पढ़ पाई, लेकिन उसने खेतों में हमारी बहुत मदद की. खेती से हमारे परिवार का गुजारा हुआ और हम आगे बढ़ पाए."

नायक अपने अमरूद के बाग में गाय के गोबर समेत जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं. अमरूद पूरे साल फल देता है, हालांकि कुछ महीनों में उत्पादन बढ़ जाता है. चंदोल, बलिया, अनुआपाड़ा, केंद्रपाड़ा, पारादीप, तिरतोल, जगतपुर, बिलाहाट और निश्चिंतकोइली समेत अन्य स्थानों पर अमरूद 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकते हैं.

हालांकि, दंपती को खेत से चोरी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है, जबकि बंदर अक्सर फल खा जाते हैं. नायक ने कहा, "हमें फसल के मौसम से पहले गार्ड रखने पड़ते हैं. चोरी और दूसरे नुकसान के बावजूद, खेत मुनाफे में रहता है."

रामचंद्र मल्लिक लगभग दो साल से नायक के खेत में काम कर रहे हैं, वह सिंचाई, खाद का इस्तेमाल, पौधों की सुरक्षा और अन्य जरूरी काम देखते हैं. उन्होंने कहा, "मैं यहां दो साल से काम कर रहा हूं. अमरूद के खेत में सिंचाई करनी पड़ती है, जिसके बाद खाद डाली जाती है. पौधों की जरूरी प्लांट-प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स से देखभाल भी की जाती है. हम आमतौर पर दिन में सात से आठ घंटे काम करते हैं."

सफल किसान को मिली मान्यता

कृषि में नायक के योगदान के लिए उन्हें सरकारी एजेंसियों और निजी संगठनों दोनों से सम्मान मिला है. उन्हें 'कृषक बंधु' के रूप में सम्मानित किया गया है. भुवनेश्वर में एक किसान मेले में सम्मानित किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, 50 से अधिक निजी संगठनों ने भी उनके काम को मान्यता दी है.

बागवानी विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर देबदास दत्ता ने नायक को केंद्रपाड़ा जिले के सफल और कई तरह से काम करने वाले किसानों में से एक बताया. अधिकारी ने कहा, "पदन नायक हमारे जिले के एक सफल किसान हैं. उन्हें बागवानी में काफी विशेषज्ञता है और वह सब्जियों से लेकर फलों की फसलों तक सब कुछ उगाने में माहिर हैं. पिछले साल, उन्हें अमरूद की खेती के लिए सरकारी मदद मिली थी."

हालांकि, पदन नायक के लिए पहचान उनकी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है. जिस नीची जमीन पर उन्होंने बाग उगाए, वह पांच दशकों से अधिक की मेहनत का प्रमाण है. यह यह भी दर्शाता है कि सावधानीपूर्वक फसल चयन और निरंतर प्रयास से कृषि आय उत्पन्न करना, ग्रामीण रोजगार पैदा करना और मिट्टी से जुड़े रहने वालों को सम्मान देना जारी रख सकती है."

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