ओडिशा विस्फोटक लूट मामला: NIA ने 11 नक्सलियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट
NIA ने ओडिशा विस्फोटक लूट मामले में बड़ी कार्रवाई की है. 11 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है.
रांची: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने ओडिशा के राउरकेला जिले में नक्सलियों के द्वारा विस्फोटक लूटने के मामले में चार्जशीट दायर की है. चार्जशीट 11 नक्सलियों के खिलाफ दायर की गई है, जिनमें झारखंड के कई कुख्यात और इनामी नक्सली भी शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने ओडिशा के राउरकेला जिले में लगभग 4,000 किलोग्राम विस्फोटक की लूट मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. एनआईए के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि यह विस्फोटक सीपीआई (माओवादी) संगठन से जुड़े सशस्त्र नक्सलियों द्वारा 27 मई 2025 को लूटे गए थे, जब इन्हें इतमा एक्सप्लोसिव स्टेशन से बांको स्टोन क्वारी ले जाया जा रहा था.
जांच में पता चला कि लगभग 200 पैकेटों में भरे 20-20 किलोग्राम विस्फोटक नक्सलियों के गढ़ सारंडा जंगल (झारखंड) तक पहुंचाने की योजना थी. इस दौरान पुलिस द्वारा वाहन रोकने पर 10–15 सशस्त्र माओवादियों ने ट्रक और उसके चालक को बंधक बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र की ओर ले जाने की कोशिश की थी.
जून 2025 में स्थानीय पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद NIA की जांच में सामने आया कि भारी मात्रा में विस्फोटक सरकारी सुरक्षा बलों और पुलिस के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के लिए लूटे गए थे. एजेंसी के अनुसार, यह साजिश देश की स्थिरता और आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने की बड़ी योजना का हिस्सा थी.
आरोप पत्र में इन 11 माओवादियों के नाम हैं शामिल
आरोप पत्र में जरजा मुंडा उर्फ कुलु मुंडा, अनमोल उर्फ सुषांत हेम्ब्रम, रमेश उर्फ अनल दा, पिंटू लोहरा उर्फ टाइगर, लालजीत उर्फ लालू, शिवा बोडरा, अमित मुंडा, रवि सिंह, राजेश मानसीद, सोहन पूणेम और अप्टन हांसदा के नाम शामिल हैं.
27 मई को लूटा गया था विस्फोटक
बता दें कि 27 मई को ओडिशा के केबलांग थाना क्षेत्र के रेलाहातु यांको एरिया से नक्सलियों ने दो सौ पैकेट (करीब पांच टन) विस्फोटक लूट लिया था. इसके बाद से ही ओडिशा और झारखंड पुलिस संयुक्त रूप से सारंडा जंगल और ओडिशा के सुंदरगढ़ में अभियान चलाया था. अभियान के दौरान सारंडा से भी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था.
सारंडा के बाद ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कोइडा जंगल क्षेत्र से सुरक्षाबलों ने 2.5 टन विस्फोटक सामग्री बरामद की थी. इस अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को लगाया गया था. ऑपरेशन में झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ के अलावा ओडिशा पुलिस जवान शामिल थे.
सारंडा तक नहीं पहुंच पाया था विस्फोटक
सुरक्षा बलों के बड़े अभियानों की वजह से सारंडा और उसके आसपास नक्सली एक विशेष क्षेत्र में ही घिरे हुए हैं. उनके पास हथियार और गोला बारूद की भारी कमी हो गई है. इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 मई को झारखंड-ओडिशा के बॉर्डर पर विस्फोटक से भरा ट्रक लूट लिया था. सभी विस्फोटकों को सारंडा के घनघोर जंगलों तक पहुंचाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही ओडिशा और झारखंड पुलिस के साथ-साथ सीआरपीएफ के द्वारा चलाए गए अभियान से लगभग सभी विस्फोटक बरामद कर लिए गए थे.
