ETV Bharat / bharat

ओडिशा विस्फोटक लूट मामला: NIA ने 11 नक्सलियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट

रांची: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने ओडिशा के राउरकेला जिले में नक्सलियों के द्वारा विस्फोटक लूटने के मामले में चार्जशीट दायर की है. चार्जशीट 11 नक्सलियों के खिलाफ दायर की गई है, जिनमें झारखंड के कई कुख्यात और इनामी नक्सली भी शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने ओडिशा के राउरकेला जिले में लगभग 4,000 किलोग्राम विस्फोटक की लूट मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. एनआईए के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि यह विस्फोटक सीपीआई (माओवादी) संगठन से जुड़े सशस्त्र नक्सलियों द्वारा 27 मई 2025 को लूटे गए थे, जब इन्हें इतमा एक्सप्लोसिव स्टेशन से बांको स्टोन क्वारी ले जाया जा रहा था.

जांच में पता चला कि लगभग 200 पैकेटों में भरे 20-20 किलोग्राम विस्फोटक नक्सलियों के गढ़ सारंडा जंगल (झारखंड) तक पहुंचाने की योजना थी. इस दौरान पुलिस द्वारा वाहन रोकने पर 10–15 सशस्त्र माओवादियों ने ट्रक और उसके चालक को बंधक बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र की ओर ले जाने की कोशिश की थी.

जून 2025 में स्थानीय पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद NIA की जांच में सामने आया कि भारी मात्रा में विस्फोटक सरकारी सुरक्षा बलों और पुलिस के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के लिए लूटे गए थे. एजेंसी के अनुसार, यह साजिश देश की स्थिरता और आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने की बड़ी योजना का हिस्सा थी.

आरोप पत्र में इन 11 माओवादियों के नाम हैं शामिल

आरोप पत्र में जरजा मुंडा उर्फ कुलु मुंडा, अनमोल उर्फ सुषांत हेम्ब्रम, रमेश उर्फ अनल दा, पिंटू लोहरा उर्फ टाइगर, लालजीत उर्फ लालू, शिवा बोडरा, अमित मुंडा, रवि सिंह, राजेश मानसीद, सोहन पूणेम और अप्टन हांसदा के नाम शामिल हैं.

27 मई को लूटा गया था विस्फोटक