बिना PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, ओडिशा सरकार का निर्देश

ठाकुर ने ऑयल कंपनियों को लिखे पत्र में कहा, "ऊपर दिए गए कानूनी नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने और जमीनी स्तर पर पालन को मजबूत करने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे किसी भी मोटर वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा जिनके पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं है."

राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) के चेयरमैन अमिताभ ठाकुर ने इस बारे में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम समेत सभी ऑयल कंपनियों के स्टेट हेड को पत्र लिखा है. ठाकुर ने कहा कि बहुत सारे वाहन बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के चल रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है.

भुवनेश्वर: ओडिशा में अब पेट्रोल पंपों पर वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए PUC सर्टिफिकेट दिखाना होगा. राज्य सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को निर्देश दिया है कि वे उन वाहनों को पेट्रोल और डीजल न दें जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं है.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) का हवाला देते हुए परिवहन विभाग ने कहा कि वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाना कानून के तहत अपराध है. ठाकुर ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और गाड़ियों को नियमित अंतराल पर अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र पर चेक करवाना होगा. उन्होंने कहा कि अगर नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और आंतरिक नियंत्रण और अनुशासनात्मक प्रणाली के जरिये उससे निपटा जाएगा.

वाणिज्य और परिवहन विभाग ने मोटर वाहन इस्तेमाल करने वालों से अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी गाड़ियों में हमेशा वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो.

दिल्ली में 'नो PUC, नो फ्यूल' लागू

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने 'नो PUC, नो फ्यूल' अभियान शुरू करने की घोषणा की थी और 24 घंटे के अंदर 61,000 से ज्यादा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) जारी करके वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है.

दिल्ली सरकार एक साथ चार मोर्चों पर काम कर रही है: गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, सड़कों और निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण और कचरा प्रबंधन. प्रदूषण को तेजी से कम करने के लिए, 'नो PUC, नो फ्यूल' कैंपेन को सख्ती से लागू किया जा रहा है. साथ ही उन गाड़ियों की एंट्री पर भी रोक लगाई जा रही है जो BS-6 मानक को पूरा नहीं करती हैं.

