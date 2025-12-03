85 साल के धनेश्वर 30 साल से कर रहे पौधरोपण, जानिए श्मशान घाट में ऐसी क्या घटना घटी कि बदल गई जिंदगी
जब जलवायु परिवर्तन से दुनिया चिंतित है, तब ओडिशा के एक बुजुर्ग बिना किसी शोर-शराबे के, अपने पैसों से हजारों पेड़ लगा दिये.
Published : December 3, 2025 at 8:44 PM IST
केंद्रपाड़ा (ओडिशा): "उस दिन बहुत तेज धूप थी. बहुत ज़्यादा गर्मी थी और तेज़ हवा भी चल रही थी. एक गांव वाले की मौत हो गई थी. हम श्मशान घाट गए थे. श्मशान घाट के आसपास छाया में खड़े होने के लिए कोई पेड़ नहीं था. गर्मी से बचने के लिए, हम एक टूटे हुए पुल के नीचे छिप गए. उस दिन से, मैंने पेड़ लगाने का वादा किया था."
ओडिशा के केंद्रपाड़ा के एक नेचर लवर और ट्री मैन, धनेश्वर बारिक 30 सालों से अपना वादा निभा रहे हैं. ओडिशा के केंद्रापड़ा ब्लॉक के निकिराई पंचायत के निकिराई पाटणा गांव के 85 वर्षीय धनेश्वर बारिक आज हर किसी के लिए मिसाल बन चुके हैं. पेशे से वे नाई हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान है-पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का जुनून.
वे कहते हैं- "मेरा जीवन अब पेड़ों के लिए है. पेड़ ही समाज और पर्यावरण को बचाए रखते हैं. लोग समझते नहीं हैं और पेड़ काटते जा रहे हैं." ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जहां सरकार और प्राइवेट संस्था पेड़ लगाने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, वहीं धनेश्वर बारिक पिछले 30 सालों से हजारों पेड़ लगा चुके हैं, बिना किसी की मदद के.
धनेश्वर जो भी कमाते हैं, उसका बड़ा हिस्सा पेड़ लगाने और उसके चारों ओर बाड़ बनाने में खर्च करते हैं. यहां तक कि सरकार से मिलने वाली वृद्धा पेंशन भी वे इन पेड़ों को लगाने में खर्च करते हैं. पेड़ों की देखभाल का जब भी कोई खर्च आता है, चाहे वह दस रुपये हो या सौ रुपये, सब खुद करते हैं. पेड़ लगाने से लेकर उन्हें बड़ा करने तक, सारा काम वे खुद ही करते हैं.
धनेश्वर बारिक ने सबसे पहले गांव के मुहाने पर कब्रिस्तान के पास पेड़ लगाना शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने एक बरगद का पेड़ लगाया. फिर, कॉलेज के पास पेड़ न होने की वजह से कॉलेज के स्टूडेंट्स को गर्मी में सड़क किनारे खड़े देखकर, उन्होंने वहां भी पेड़ लगाया. उन्होंने खुले खेतों और तालाबों जैसी खाली जगहों पर फूल वाले पेड़, बरगद के पेड़, अश्वत्थ के पेड़, पलाश के पेड़ और रबर के पेड़ जैसे कई तरह के पेड़ लगाए और उन्हें बड़ा किया.
कई जगहों पर मिले अवॉर्ड:
नेचर लवर धनेश्वर बारिक को उनके इस काम के लिए कई जगहों पर सम्मानित किया जा चुका है. नेचर कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें ओडिशा सरकार के फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने 'प्रकृति बंधु पुरस्कार 2025' से सम्मानित किया है. 2024 में, निकिरायपटना वीर हनुमानजीउ हायर सेकेंडरी स्कूल और वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन मूड की मिली-जुली पहल से हुए वन महोत्सव में प्रकृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
क्या है रूटीनः
- धनेश्वर बारिक प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठते हैं
- मंदिरों में फूल चढ़ाते हैं
- फिर पेड़ों को पानी देते हैं
- दोपहर तक काम करते हैं
- थोड़े विश्राम के बाद फिर निकल पड़ते हैं
भरा-पूरा है परिवारः
धनेश्वर के दो बेटे और बहू और दो पोते-पोतियां हैं. पत्नी तीन साल पहले गुज़र गईं. वह सुबह 4 बजे उठकर फूल भी तोड़ते हैं. वह फूल लाते हैं और उन्हें अलग-अलग मंदिरों में चढ़ाते हैं. यहां तक कि जब उनकी तबीयत खराब होती है, तब भी पेड़ों की देखभाल के लिए घर से निकल जाते हैं.
धनेश्वर की बड़ी बहू राजलक्ष्मी बारिक ने कहा, "मेरे ससुर अपनी पेंशन के पैसे से पेड़ लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं. जब मेरे ससुर बीमार होते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि ये सब न करें. फिर भी, वह दवा लेते हैं और पेड़ों की देखभाल के लिए निकल पड़ते हैं. हमें उन पर गर्व है."
कुटरांग ग्राम पंचायत के सरपंच चिरारंजन जेना कहते हैं, "उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली है. उन्हें सिर्फ़ अवॉर्ड मिले हैं. मैंने उन्हें अपनी आंखों से उन पेड़ों की देखभाल करते देखा है, जबकि लोग चिलचिलाती गर्मी में घरों में सो रहे होते हैं."
