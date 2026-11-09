भुवनेश्वर की डिलीवरी गर्ल सिली बेहरा: दुनिया का बोझ कंधों पर और बैग में दो बेटों का भविष्य!
सिली बच्चों को इंसान बनाने के लिए मेहनत कर रही है. वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. विकास दास की रिपोर्ट.
Published : November 9, 2026 at 10:16 AM IST
भुवनेश्वर: दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा की बात करें तो पहला नाम मां का ही निकलता है. चाहे वह औरत हो या फिर जानवर. जब उसके बच्चों पर हमला होता है, तो वह किसी से भी लड़ जाती है. वहीं, दुनिया को भी तबाह करने से वह नहीं हिचकिचाती! जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें और परेशानियां आएं, वह अपने बच्चों की खुशी के लिए मुस्कुराते हुए सब आसानी से सह लेती है, इसीलिए मां को 'सर्बनसहा' (सब कुछ सहन करने वाली या पूर्णतः सहनशील) कहते हैं.
ओडिशा की रहने वाली सिली बेहरा भी ऐसी ही एक मां हैं. पति से अलग होने के बाद, उनके सिर पर बच्चे की जिम्मेदारी और दुनिया का बोझ आ गया. फिर भी, उसने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने और उनके विकास के लिए कड़ी मेहनत की. प्रेरणा ने पुरुषों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक सशक्त साथी का काम किया है. ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए सिली के संघर्ष की कहानी ...
जीवन के सफर में, उनके जीवनसाथी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मां के प्यार के चलते हार नहीं मानी. हाथों में डिलीवरी बैग और आंखों में अपने दो बेटों के लिए उज्ज्वल भविष्य का सपना लिए, वह जीवन के लिए संघर्ष करती रहीं. ऐसी ही एक मां हैं सिली बेहरा. उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष है. जिस उम्र में कई महिलाएं अपने जीवन के सपने देखती हैं, उस उम्र में सिली अपने दो बेटों के लिए भविष्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. जीवन के संघर्ष ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है. पति का सहारा न मिलने के चलते, वह स्वयं अपने दोनों बेटों का सहारा बनी हुई हैं.
महिलाएं भी कर सकती हैं डिलीवरी का काम
बदलते समय के साथ, सिली ने भी कमाई का एक नया तरीका चुना है. पहले वह दो साल तक इंस्टामार्ट में डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करती थीं. अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ब्लिंकइट) से जुड़ी हैं. डिलीवरी का काम मुख्य रूप से पुरुष करते हैं. सिली ने इस काम को करके साबित कर दिया है कि महिलाएं हर तरह का काम संभालने में सक्षम हैं.
अनगिनत सवालों के बीच जीवन का संघर्ष
हाथ में मोबाइल, पीठ पर डिलीवरी का बैग और मन में अनगिनत चिंताएं. ऑर्डर किस घर में पहुंचाया जाएगा? कितनी कमाई होगी? महीने के अंत में किराया कैसे चुकाया जाएगा? बच्चों की शिक्षा का खर्च कैसे पूरा होगा? ऐसे कई सवाल, लेकिन इन सबके बीच एक चीज उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है, और वो है उनके दो बेटों का भविष्य.
डेली रूटीन
सिली बेहरा का दिन सुबह जल्दी शुरू होता है, वह घर पर अपने दो बेटों के लिए खाना बनाती है और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती है. बच्चों के स्कूल जाने के बाद, वे काम पर निकल जाती है. 13 साल की शादी के बाद पति से अलग होने के बाद, जीवन और भी कठिन हो गया है. फिर भी, वह टूटी नहीं है क्योंकि उसे अपने दो छोटे बच्चों का भविष्य चिंतित है. वह प्रतिदिन 400 से 500 रुपये कमाने के लिए कड़ी मेहनत करती है. काम छोटा हो या बड़ा, इससे उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा. अपनी मेहनत से दो पैसे कमाना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात है.
वह प्रतिदिन सुबह 6 बजे घर से निकलती है, वह सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक ऑर्डर डिलीवर करती है, उसे प्रतिदिन लगभग 30 ऑर्डर मिलते हैं और उसकी आमदनी लगभग 1500 रुपये है. एक ऑर्डर डिलीवर करने के बाद वह दूसरे के लिए निकल जाती है, सड़क की दूरी, गर्मी, बारिश या कोई भी समस्या उसे रोक नहीं सकती.
सिली भुवनेश्वर के रघुनाथ नगर में किराए के मकान में रहती है. वह चिलिका बालूगांव की निवासी है. उसकी छोटी-सी दुनिया में दो बेटे हैं. बड़ा बेटा सोमनाथ बेहरा सातवीं कक्षा में पढ़ रहा है, जबकि छोटा बेटा विश्वनाथ बेहरा पहली कक्षा में पढ़ रहा है. सिली दोनों बेटों की शिक्षा, भोजन, वस्त्र और भविष्य को लेकर चिंतित है.
संघर्ष बनाम सिली
सिली का संघर्ष आज से शुरू नहीं हुआ है. उसने 12 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था. वह पांच बहनों और एक भाई में चौथी है. नौवीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाली सिली ने छोटी उम्र से ही अपने जीवन की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी थी. हालात ने उसे अक्सर मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर किया है. कभी दुकान में काम किया है. कोरोना महामारी के दौरान भी वह घर पर नहीं बैठी. उसने अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए अपने घर के सामान भी बेचे हैं.
भुवनेश्वर जैसे बड़े शहर में एक महिला का अकेले डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करना आसान नहीं है. अनजान सड़कों, लोगों और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं. कभी-कभी वह डर जाती है. लेकिन यह डर उसे रोक नहीं पाता. अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहने के साथ-साथ सिली सभी आवश्यक सावधानियां बरतती है. उनका मानना है कि महिलाओं को खुद पर भरोसा रखना चाहिए. अगर हिम्मत और आत्मविश्वास है तो कोई भी काम करके नाम कमाया जा सकता है.
कार खरीदने का सपना
सीली के भी कई सपने हैं. एक दिन वह अपनी मेहनत से कार खरीदेगी. वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी. उसके पास पहले कार थी, लेकिन अब नहीं है. इसलिए वह अपने पैसों से दोबारा कार खरीदना चाहती है. उसका सबसे बड़ा सपना अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छे इंसान बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. वह आज से ही कड़ी मेहनत कर रही है ताकि उसके बच्चे आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को कभी न छोड़ें। इस सफर में उसकी मां उसका सबसे बड़ा सहारा है. भले ही उसके पिता उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहे हों, उसकी मां ने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है.
भुवनेश्वर निवासी हरप्रिया सुबुद्धि ने कहा, "महिलाओं का जीवन संघर्षों से भरा होता है। सिली कई महिलाओं के लिए प्रेरणा है। वह घर के सभी कामों से लेकर समय पर प्रसव तक, हर कर्तव्य को बखूबी निभाती है। मैंने सिली के संघर्षों को करीब से देखा है."
खाद्य भंडार के एक अधिकारी ने कहा कि यहां हर कोई काम कर सकता है. लड़का हो या लड़की, लेकिन ज्यादातर लड़के ही यह काम करते हैं. अगर कोई लड़की किसी खाद्य भंडार में लड़के के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, तो यह अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है.
एक अन्य डिलीवरी पार्टनर और सिली के सहकर्मी विनोद जेना ने कहा कि यहां सभी लड़के काम कर रहे हैं. लेकिन मैंने कभी लड़कियों को डिलीवरी करते नहीं देखा. सिली ने यहां कुछ दिन पहले ही काम शुरू किया है.
सीली की जीवन कहानी महज एक साधारण डिलीवरी की नौकरी की कहानी नहीं है. यह एक मां के त्याग, धैर्य और आत्मविश्वास की कहानी है. यह अपनी कठिनाइयों को भुलाकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कहानी है.
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