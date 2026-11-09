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भुवनेश्वर की डिलीवरी गर्ल सिली बेहरा: दुनिया का बोझ कंधों पर और बैग में दो बेटों का भविष्य!

भुवनेश्वर की डिलीवरी गर्ल सिली बेहरा ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा की बात करें तो पहला नाम मां का ही निकलता है. चाहे वह औरत हो या फिर जानवर. जब उसके बच्चों पर हमला होता है, तो वह किसी से भी लड़ जाती है. वहीं, दुनिया को भी तबाह करने से वह नहीं हिचकिचाती! जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें और परेशानियां आएं, वह अपने बच्चों की खुशी के लिए मुस्कुराते हुए सब आसानी से सह लेती है, इसीलिए मां को 'सर्बनसहा' (सब कुछ सहन करने वाली या पूर्णतः सहनशील) कहते हैं.

ओडिशा की रहने वाली सिली बेहरा भी ऐसी ही एक मां हैं. पति से अलग होने के बाद, उनके सिर पर बच्चे की जिम्मेदारी और दुनिया का बोझ आ गया. फिर भी, उसने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने और उनके विकास के लिए कड़ी मेहनत की. प्रेरणा ने पुरुषों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक सशक्त साथी का काम किया है. ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए सिली के संघर्ष की कहानी ...

डिलीवरी पार्टनर सिली की संघर्ष कहानी: दुनिया का बोझ कंधों पर और बैग में दो बेटों का भविष्य! (ETV Bharat) जीवन के सफर में, उनके जीवनसाथी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मां के प्यार के चलते हार नहीं मानी. हाथों में डिलीवरी बैग और आंखों में अपने दो बेटों के लिए उज्ज्वल भविष्य का सपना लिए, वह जीवन के लिए संघर्ष करती रहीं. ऐसी ही एक मां हैं सिली बेहरा. उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष है. जिस उम्र में कई महिलाएं अपने जीवन के सपने देखती हैं, उस उम्र में सिली अपने दो बेटों के लिए भविष्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. जीवन के संघर्ष ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है. पति का सहारा न मिलने के चलते, वह स्वयं अपने दोनों बेटों का सहारा बनी हुई हैं. महिलाएं भी कर सकती हैं डिलीवरी का काम

बदलते समय के साथ, सिली ने भी कमाई का एक नया तरीका चुना है. पहले वह दो साल तक इंस्टामार्ट में डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करती थीं. अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ब्लिंकइट) से जुड़ी हैं. डिलीवरी का काम मुख्य रूप से पुरुष करते हैं. सिली ने इस काम को करके साबित कर दिया है कि महिलाएं हर तरह का काम संभालने में सक्षम हैं. भुवनेश्वर की डिलीवरी गर्ल सिली बेहरा (ETV Bharat) अनगिनत सवालों के बीच जीवन का संघर्ष

हाथ में मोबाइल, पीठ पर डिलीवरी का बैग और मन में अनगिनत चिंताएं. ऑर्डर किस घर में पहुंचाया जाएगा? कितनी कमाई होगी? महीने के अंत में किराया कैसे चुकाया जाएगा? बच्चों की शिक्षा का खर्च कैसे पूरा होगा? ऐसे कई सवाल, लेकिन इन सबके बीच एक चीज उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है, और वो है उनके दो बेटों का भविष्य. डेली रूटीन

सिली बेहरा का दिन सुबह जल्दी शुरू होता है, वह घर पर अपने दो बेटों के लिए खाना बनाती है और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती है. बच्चों के स्कूल जाने के बाद, वे काम पर निकल जाती है. 13 साल की शादी के बाद पति से अलग होने के बाद, जीवन और भी कठिन हो गया है. फिर भी, वह टूटी नहीं है क्योंकि उसे अपने दो छोटे बच्चों का भविष्य चिंतित है. वह प्रतिदिन 400 से 500 रुपये कमाने के लिए कड़ी मेहनत करती है. काम छोटा हो या बड़ा, इससे उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा. अपनी मेहनत से दो पैसे कमाना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात है. भुवनेश्वर की डिलीवरी गर्ल सिली बेहरा (ETV Bharat) वह प्रतिदिन सुबह 6 बजे घर से निकलती है, वह सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक ऑर्डर डिलीवर करती है, उसे प्रतिदिन लगभग 30 ऑर्डर मिलते हैं और उसकी आमदनी लगभग 1500 रुपये है. एक ऑर्डर डिलीवर करने के बाद वह दूसरे के लिए निकल जाती है, सड़क की दूरी, गर्मी, बारिश या कोई भी समस्या उसे रोक नहीं सकती. सिली भुवनेश्वर के रघुनाथ नगर में किराए के मकान में रहती है. वह चिलिका बालूगांव की निवासी है. उसकी छोटी-सी दुनिया में दो बेटे हैं. बड़ा बेटा सोमनाथ बेहरा सातवीं कक्षा में पढ़ रहा है, जबकि छोटा बेटा विश्वनाथ बेहरा पहली कक्षा में पढ़ रहा है. सिली दोनों बेटों की शिक्षा, भोजन, वस्त्र और भविष्य को लेकर चिंतित है. भुवनेश्वर की डिलीवरी गर्ल सिली बेहरा (ETV Bharat)