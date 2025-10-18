ETV Bharat / bharat

अलौकिक शक्ति: 78 साल के दयाल चंद्र पांच दशक से बना रहे भगवान जगन्नाथ की आकृति

बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले के सेवानिवृत्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 78 वर्षीय दयाल चंद्र दास पिछले पांच दशकों से भगवान जगन्नाथ की आकृति बना रहे हैं. हालांकि, उन्होंने चित्रकारी का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन उनके हाथों से बनी भगवान जगन्नाथ की आकृति जीवंत लगती है. वह कागज, प्लास्टिक की बोतल, कपड़े आदि से जगन्नाथ की आकृति बनाते हैं. वह कागज चिपकाने के लिए किसी गोंद का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आटे का इस्तेमाल करते हैं.

दयाल चंद्र दास अपनी पेंशन के पैसों से पेंसिल, रंग, माला, कपड़े आदि खरीदते हैं और लोगों को मुफ्त में आकृति दान करते हैं. इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है. उनकी आकृति बनाने के पीछे एक खूबसूरत कहानी है. 1971 में जब दयाल तालचेर थर्मल में काम कर रहे थे, तब एक दुर्घटना में उनके दोनों पैर लकवाग्रस्त हो गए थे. वह ऑफिस से आना-जाना भी नहीं कर सकते थे. जगन्नाथ के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और प्रेम था.

एक दिन, तालचेर में एक महिला द्वारा जगन्नाथ की आकृति बनाने के बारे में सुनकर, वह बार-बार उसके पास जगन्नाथ की आकृति लाने गए और निराश होकर लौट आए. फिर उन्होंने घर आकर फटे कागज और बक्सों से जगन्नाथ की आकृति बनाने की कोशिश की. वह छह महीने में केवल एक आकृति बना पाए. उसके बाद, उन्होंने कपास से जगन्नाथ की आकृति बनाना शुरू कर दिया. यहीं से जगन्नाथ की आकृतियां बनाने का उनका शौक शुरू हुआ. रेमुना क्षेत्र का एक व्यापारी दयाल की हस्तनिर्मित जगन्नाथ आकृति दक्षिण अफ्रीका में बेचता है. दयाल की हस्तनिर्मित जगन्नाथ आकृतियां रेमुना क्षेत्र के लगभग हर घर और शैक्षणिक संस्थान में मिल जाती हैं. वह लगभग 55 वर्षों से आकृतियां बना रहे हैं. लेकिन वह आकृति के लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं.

दयाल भगवान जगन्नाथ की आकृतियां बनाने के लिए, फटे कागज, बक्से, प्लास्टिक की बोतलों आदि का उपयोग करते हैं. आकृति को मजबूत बनाने के लिए वह सुई और धागे का उपयोग करते हैं. वह कागज को भिगोकर उसका लेप भी बनाते हैं जिसमें आटा मिलाकर आकृतियों को टूटने से बचाते हैं.

भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी भक्ति के बारे में दयाल कहते हैं, "मेरा कोई स्वामी नहीं है, जगन्नाथ ही मेरे स्वामी हैं. मैंने सोचा है कि मैं मरते दम तक यही सेवा करके जगन्नाथ को अपना जीवन समर्पित कर दूंगा."