पान मसाला, तंबाकू-गुटखा, खैनी... कुछ भी नहीं मिलेगा, इस राज्य ने लगा दिया निकोटीन प्रोडक्ट्स पर बैन

भुवनेश्वर: ओडिशा में 42 प्रतिशत से ज्यादा बड़े लोग स्मोकलेस तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह राष्ट्रीय दर से लगभग दोगुना है. तंबाकू के इस्तेमाल के असर से राज्य में मुंह, चेहरे और गले के कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है. यह सख्त रोक कहां तक ​​लागू होगी और इसे सख्ती से कैसे लागू किया जा सकता है, सरकार की क्या तैयारी है? इस रिपोर्ट में पढ़िए...

2013 में राज्य में गुटखा बैन की घोषणा के बाद, ओडिशा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. राज्य में तंबाकू, सभी निकोटीन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है. सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज पर पाबंदियों की घोषणा की गई है. इस बारे में राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है.

ओडिशा की 42 फीसदी आबादी स्मोकलेस तंबाकू इस्तेमाल करती है. हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने चबाने वाले तंबाकू, च्यूइंग गम, गुटखा और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को कैंसर के मुख्य कारणों के तौर पर पहचाना है.

इसके साथ ही, पान मसाला, पान, तंबाकू के पत्ते जैसे स्मोकलेस तंबाकू प्रोडक्ट्स भी सेहत के लिए बहुत खराब हैं. ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के दूसरे राउंड में ओडिशा की 42 फीसदी आबादी स्मोकलेस तंबाकू इस्तेमाल करती पाई गई है, जो राष्ट्रीय दर से दोगुना है.

सख्त जांच होगी

स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि, केंद्र सरकार COTPA एक्ट 2003 लाई थी. इस एक्ट के मुताबिक, खुली जगहों पर सिगरेट पीना या गुटखा खाना मना था. ओडिशा में यह कानून 2013 में बनाया गया था. ओडिशा में नेशनल एवरेज से लगभग दोगुने लोग गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं. इस वजह से मुंह में कई तरह की बीमारियां होती हैं.

कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और सजा दी जाएगी. नोडल एजेंसी, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नियमों की सख्ती से जांच करेंगे. नियम के मुताबिक, शिक्षण संस्थान के आस-पास तंबाकू नहीं बेचा जा सकता. इसको लेकर सरकार एक जागरूकता अभियान चलाएगी.

तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक

इसी तरह, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल) कंट्रोल एक्ट, 2011 ने तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाई है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, 2013 में राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी थी. लेकिन बाद में, गुटखा कंपनियां एक पैकेट में तंबाकू और दूसरे पैकेट में प्लेन प्रोडक्ट्स बेचती पाई गईं. इस वजह से, लोगों ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

ऐसे कई तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स अलग-अलग नामों से मार्केट में मिलते हैं. इसी तरह, पैकेट में या बिना पैकेट में बिकने वाले प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें आसानी से दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ मिलाया जा सकता है, उनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है.

पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में तंबाकू का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ रहा है

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) की रिपोर्ट के मुताबिक, पुरुषों के मुकाबले स्मोकिंग करने वाली महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. NFHS-5 में ओडिशा के बारे में यह चौंकाने वाला डेटा है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-4) की रिपोर्ट के मुताबिक, 55.9 परसेंट पुरुष तंबाकू का इस्तेमाल करते थे, जो NFHS-5 की रिपोर्ट में घटकर 51.6 प्रतिशत हो गया है. लेकिन NFHS-4 की रिपोर्ट के मुताबिक, 17.3 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं, जो एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट में बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई है.

सर्वेक्षण के आंकड़े कहते हैं कि, इस कारण महिलाओं का मातृत्व असुरक्षित है. गर्भावस्था के दौरान तम्बाकू धूम्रपान करने से कम वजन वाले बच्चे का समय से पहले जन्म होता है.

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में दो तंबाकू उत्पादों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है. एक है खैनी और तंबाकू. ओडिशा में वयस्क तम्बाकू उपयोगकर्ताओं में, 16.9 प्रतिशत पुरुष और 14.9 प्रतिशत महिलाएं मौखिक तंबाकू का उपयोग करती हैं. राज्य में किए गए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) के अनुसार, लगभग 6.2 प्रतिशत छात्र (7 प्रतिशत लड़के और 5.5 प्रतिशत लड़कियां) वर्तमान में किसी न किसी रूप में तंबाकू के उपयोग में शामिल हैं। यह प्रतिशत 8.5 प्रतिशत तंबाकू के उपयोग के राष्ट्रीय औसत से कम है.

राज्य में, 55 प्रतिशत पुरुष और 26 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू, चबाने वाले तंबाकू और निकोटीन उत्पादों का उपयोग करती हैं. लेकिन, 45 परसेंट तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल गांव के इलाकों में होता है, जबकि 36 परसेंट लोग शहरी इलाकों में इनका इस्तेमाल करते हैं.

ओडिशा के 19 आदिवासी बहुल जिलों में यह एक बड़ी समस्या है. इन जिलों में आम तौर पर तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स का चलन ज्यादा है. इनमें से ज्यादातर लोग चबाने वाला तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं. जिसका इस्तेमाल गांव की 14.5 प्रतिशत आबादी करती है. इसके अलावा, 2015-17 से युवा भी तंबाकू और निकोटीन वाले सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं.