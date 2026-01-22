पान मसाला, तंबाकू-गुटखा, खैनी... कुछ भी नहीं मिलेगा, इस राज्य ने लगा दिया निकोटीन प्रोडक्ट्स पर बैन
ओडिशा सरकार ने 2013 के गुटखा प्रतिबंध के बाद अब सभी तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
Published : January 22, 2026 at 11:02 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा में 42 प्रतिशत से ज्यादा बड़े लोग स्मोकलेस तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह राष्ट्रीय दर से लगभग दोगुना है. तंबाकू के इस्तेमाल के असर से राज्य में मुंह, चेहरे और गले के कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.
इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है. यह सख्त रोक कहां तक लागू होगी और इसे सख्ती से कैसे लागू किया जा सकता है, सरकार की क्या तैयारी है? इस रिपोर्ट में पढ़िए...
2013 में राज्य में गुटखा बैन की घोषणा के बाद, ओडिशा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. राज्य में तंबाकू, सभी निकोटीन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है. सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज पर पाबंदियों की घोषणा की गई है. इस बारे में राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है.
ओडिशा की 42 फीसदी आबादी स्मोकलेस तंबाकू इस्तेमाल करती है. हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने चबाने वाले तंबाकू, च्यूइंग गम, गुटखा और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को कैंसर के मुख्य कारणों के तौर पर पहचाना है.
इसके साथ ही, पान मसाला, पान, तंबाकू के पत्ते जैसे स्मोकलेस तंबाकू प्रोडक्ट्स भी सेहत के लिए बहुत खराब हैं. ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के दूसरे राउंड में ओडिशा की 42 फीसदी आबादी स्मोकलेस तंबाकू इस्तेमाल करती पाई गई है, जो राष्ट्रीय दर से दोगुना है.
सख्त जांच होगी
स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि, केंद्र सरकार COTPA एक्ट 2003 लाई थी. इस एक्ट के मुताबिक, खुली जगहों पर सिगरेट पीना या गुटखा खाना मना था. ओडिशा में यह कानून 2013 में बनाया गया था. ओडिशा में नेशनल एवरेज से लगभग दोगुने लोग गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं. इस वजह से मुंह में कई तरह की बीमारियां होती हैं.
कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और सजा दी जाएगी. नोडल एजेंसी, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नियमों की सख्ती से जांच करेंगे. नियम के मुताबिक, शिक्षण संस्थान के आस-पास तंबाकू नहीं बेचा जा सकता. इसको लेकर सरकार एक जागरूकता अभियान चलाएगी.
तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक
इसी तरह, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल) कंट्रोल एक्ट, 2011 ने तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाई है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, 2013 में राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी थी. लेकिन बाद में, गुटखा कंपनियां एक पैकेट में तंबाकू और दूसरे पैकेट में प्लेन प्रोडक्ट्स बेचती पाई गईं. इस वजह से, लोगों ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.
ऐसे कई तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स अलग-अलग नामों से मार्केट में मिलते हैं. इसी तरह, पैकेट में या बिना पैकेट में बिकने वाले प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें आसानी से दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ मिलाया जा सकता है, उनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है.
पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में तंबाकू का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ रहा है
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) की रिपोर्ट के मुताबिक, पुरुषों के मुकाबले स्मोकिंग करने वाली महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. NFHS-5 में ओडिशा के बारे में यह चौंकाने वाला डेटा है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-4) की रिपोर्ट के मुताबिक, 55.9 परसेंट पुरुष तंबाकू का इस्तेमाल करते थे, जो NFHS-5 की रिपोर्ट में घटकर 51.6 प्रतिशत हो गया है. लेकिन NFHS-4 की रिपोर्ट के मुताबिक, 17.3 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं, जो एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट में बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई है.
सर्वेक्षण के आंकड़े कहते हैं कि, इस कारण महिलाओं का मातृत्व असुरक्षित है. गर्भावस्था के दौरान तम्बाकू धूम्रपान करने से कम वजन वाले बच्चे का समय से पहले जन्म होता है.
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में दो तंबाकू उत्पादों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है. एक है खैनी और तंबाकू. ओडिशा में वयस्क तम्बाकू उपयोगकर्ताओं में, 16.9 प्रतिशत पुरुष और 14.9 प्रतिशत महिलाएं मौखिक तंबाकू का उपयोग करती हैं. राज्य में किए गए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) के अनुसार, लगभग 6.2 प्रतिशत छात्र (7 प्रतिशत लड़के और 5.5 प्रतिशत लड़कियां) वर्तमान में किसी न किसी रूप में तंबाकू के उपयोग में शामिल हैं। यह प्रतिशत 8.5 प्रतिशत तंबाकू के उपयोग के राष्ट्रीय औसत से कम है.
राज्य में, 55 प्रतिशत पुरुष और 26 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू, चबाने वाले तंबाकू और निकोटीन उत्पादों का उपयोग करती हैं. लेकिन, 45 परसेंट तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल गांव के इलाकों में होता है, जबकि 36 परसेंट लोग शहरी इलाकों में इनका इस्तेमाल करते हैं.
ओडिशा के 19 आदिवासी बहुल जिलों में यह एक बड़ी समस्या है. इन जिलों में आम तौर पर तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स का चलन ज्यादा है. इनमें से ज्यादातर लोग चबाने वाला तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं. जिसका इस्तेमाल गांव की 14.5 प्रतिशत आबादी करती है. इसके अलावा, 2015-17 से युवा भी तंबाकू और निकोटीन वाले सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं.
पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर नीलकांत मिश्रा ने कहा कि, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम (NTCP) और फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक, तंबाकू पर बैन लगा दिया गया है. COTPA एक्ट में इसे रोकने का प्रावधान है. लेकिन, पान मसाला और निकोटीन अलग-अलग बेचे जा रहे हैं। निकोटीन की खुली बिक्री पर रोक लगेगी. इसीलिए यह कानून आया है.
भारत में बाकू नियंत्रण कानून और उससे जुड़े कानून भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर रोक और व्यापार और व्यापार, उत्पादन, सप्लाई और वितरण पर नियंत्रण) एक्ट, 2003 (COTPA 2003) नाम का एक बड़ा कानून बनाया है ताकि लोगों को तंबाकू खाने से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाया जा सके और तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल को रोका जा सके.
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) द्वारा जारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (बिक्री पर रोक और पाबंदी) रेगुलेशन, 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 में कहा गया है कि तंबाकू और निकोटीन का इस्तेमाल किसी भी फूड प्रोडक्ट में इंग्रीडिएंट के तौर पर नहीं किया जाएगा और इसलिए गुटखा बैन है.
जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 के सेक्शन 77 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को कोई नशीला पदार्थ या तंबाकू प्रोडक्ट सप्लाई करता है, तो उसे 7 साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना
सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (COTPA) 2003 के मुताबिक, साल 2024-25 में COTPA का उल्लंघन करने वाले 6952 से ज्यादा लोगों पर 11,05,570 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 2010 से मार्च 2025 तक, 109,038 लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है। इस मामले में 123,30,341 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, हेल्थ अवेयरनेस की बात की जाए तो 2014 से, 11,570 स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं.
2024-25 में 2,384 स्कूलों को तंबाकू-फ्री शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है. 2018 से अलग-अलग फेज में 999 कॉलेजों में तंबाकू नियंत्रण अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं. 2024-25 में 344 कॉलेजों को तंबाकू-फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन घोषित किया गया है। 2024-25 में ज़िला लेवल पर करीब 2,533 स्कूलों और 366 कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए हैं.
टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के तहत 2024-25 के दौरान 5,56 IEC एक्टिविटी और एंटी-टोबैको अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं. भारत में करीब 10,000 तंबाकू यूजर्स को जिला लेवल पर 50 फंक्शनल काउंसलिंग सेंटर पर काउंसलिंग दी गई है, जहाँ छोड़ने की दर 12 प्रतिशत है.
NTCP के तहत, 2024-25 के दौरान तंबाकू मुक्त गांवों और तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों के लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स, टीचर्स, पैरामेडिक्स, PRI मेंबर्स की भर्ती की गई है. टीचर्स समेत 546 लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है.
तंबाकू कंट्रोल एक्ट के क्या प्रावधान है
सेक्शन 4 के मुताबिक, पब्लिक जगहों पर स्मोकिंग करना मना है. सेक्शन 5 के मुताबिक, तंबाकू प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करना मना है. सेक्शन 6 के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचना या खरीदना और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के अंदर तंबाकू बेचना मना है. सेक्शन 7-8 के मुताबिक, बिना पिक्चर वाली हेल्थ वॉर्निंग के तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचना मना है.
धूम्रपान के नतीजे
पेट, मुंह, फेफड़ों और यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर होता है. हार्ट अटैक, टीबी और फेफड़ों की बीमारियां होती हैं. नपुंसकता, फर्टिलिटी में कमी और समय से पहले बुढ़ापा देखा जाता है. जो लोग स्मोकिंग करने वालों के संपर्क में आते हैं, यहां तक कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, उन्हें भी सेकेंड हैंड स्मोक से हार्ट अटैक और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.
शिक्षण संस्थानों को टोबैको-फ्री बनाने के लिए UGC की कोशिशें
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को टोबैको-फ्री बनाने के लिए, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने 2019 में रिवाइज्ड टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (TOFEI) गाइडलाइंस जारी की हैं.जिसमें तंबाकू के सेवन के नुकसानदायक असर और इसके लंबे समय तक हेल्थ पर पड़ने वाले असर के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है.
UGC ने निर्देश दिया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स और अधिकारियों में तंबाकू छोड़ने की सर्विसेज और छोड़ने के तरीकों के बारे में अवेयरनेस फैलाएं और तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री और इस्तेमाल के बारे में असरदार लीगल फ्रेमवर्क पक्का करें.
इसी तरह, COTPA एक्ट के सेक्शन 6 (A) के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के बच्चे सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते. किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सौ गज के अंदर तंबाकू प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जा सकते.इसके लिए भी, हमारे पास पैसे के जुर्माने का सिस्टम है.
