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ओडिशा के ढेंकनाल में कपल के साथ रास्ते में छेड़छाड़, हिरासत में तीन संदिग्ध

ढेंकनाल के एसपी ने कहा कि केस दर्ज कर तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ चल रही है.

Odisha couple harassed on way
ओडिशा के ढेंकनाल में कपल के साथ रास्ते में छेड़छाड़ की घटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 11:00 AM IST

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ढेंकनाल: बिहार के जमुई में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना ने जहां हंगामा मचा दिया है, वहीं अब ढेंकनाल से भी ऐसी ही एक रिपोर्ट सामने आई है. ढेंकनाल पुलिस ने कपिलास से लौट रहे एक युवक और युवती पर हमला करने और घटना का वीडियो वायरल करने के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

हिरासत में लिए गए तीनों लोग गंडिया पुलिस स्टेशन के बनिया गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है.

ढेंकनाल के पुलिस अधीक्षक अभिनव सोनकर ने कहा, 'कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गांववाले मोटरसाइकिल पर जा रहे एक जवान लड़की और एक आदमी को रोक कर उनसे बहस कर रहे थे और उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे.

इस घटना के बारे में गंडिया पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. घटना के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है. जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.' इस मामले की शिकायत सबसे पहले 19 तारीख को चौद्वार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी. हालांकि जांच के लिए चौद्वार से ढेंकनाल के गंडिया पुलिस स्टेशन में केस ट्रांसफर होने के बाद गंडिया पुलिस हरकत में आई.

पुलिस ने एक लड़के और लड़की को परेशान करने और घटना का वीडियो बनाने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया है. वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर डाल दिया गया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 18 सितंबर को कटक इलाके का यह जोड़ा कपिलास घूमने गया था और देवगांव-तांगी रोड से मोटरसाइकिल से लौट रहा था.

शोरिशियापाड़ा-भंगरगड़ा के पास कुछ लड़कों ने कपल को परेशान किया और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो वायरल होने की बात पता चलने पर कपल ने चौद्वार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

ये भी पढ़ें- मेडिकल छात्राओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़, मामले में कथित लापरवाही के लिए आलोचनाओं के घेरे में पुलिस

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