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ओडिशा कांस्टेबल लिंचिंग: CM माझी ने उत्पीड़न के आरोपों पर सीनियर IPS अधिकारी को सस्पेंड किया

रिपोर्ट के मुताबिक स्वैन के परिवार ने आरोप लगाया था कि उस समय एडीजी रहे गंगवार ने उन्हें शारीरिक- मानसिक रूप से परेशान किया था.

Odisha CM Suspends IPS Officer
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दयाल गंगवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 11:57 AM IST

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भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को सीनियर आईपीएस अधिकारी दयाल गंगवार को सस्पेंड कर दिया. गंगवार पिछले महीने जीआरपी कांस्टेबल सौम्य रंजन स्वैन को लेकर विवादों में थे. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई. गृह विभाग के OSD के प्रभारी,

गंगवार 1998 बैच के पुलिस ऑफिसर थे और गृह विभाग के ओएसडी प्रभारी थे. उन्हें स्वैन के परिवार के परेशान करने के आरोपों के बाद सस्पेंड कर दिया गया. गंगवार का नाम स्वैन की लिंचिंग की जांच के दौरान सामने आया था. स्वैन को कथित तौर पर 7 मई को बलियंटा पुलिस स्टेशन एरिया के भिंगरपुर-काजा में एक खंभे से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला गया था.

पुलिस के मुताबिक भीड़ का हमला तब हुआ जब एक महिला ने कांस्टेबल सौम्य रंजन स्वैन पर आरोप लगाया कि उसकी मोटरसाइकिल और उसके टू-व्हीलर की टक्कर के बाद उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की. इस घटना से राज्य में हंगामा मच गया, स्वैन के परिवार ने आरोप लगाया कि गंगवार जो उस समय एडीजी (कम्युनिकेशन) थे, ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया और मांग की कि उन्हें जांच के दायरे में लाया जाए.

स्वैन की मां कविता ने आरोप लगाया था कि गंगवार उनके बेटे को पर्सनल काम करने के लिए मजबूर करके उसे टॉर्चर करते थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सौम्या भुवनेश्वर में गंगवार के जिम सेंटर को मैनेज करता था. आईपीएस ऑफिसर का बाद में राज्य सरकार ने ट्रांसफर कर दिया और उन्हें होम डिपार्टमेंट में ओएसडी के तौर पर पोस्ट कर दिया.

इसके बाद एडीजी (रेलवे) अरुण बोथरा को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया कि गंगवार ने कथित तौर पर स्वैन को ऑफिशियल ड्यूटी से अलग पर्सनल और घरेलू काम करने के लिए मजबूर करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.

बोथरा को यह भी जांचने का काम सौंपा गया था कि क्या स्वैन की पर्सनल डायरी में बताए गए स्ट्रेस का उनकी मौत के हालात पर कोई असर पड़ा था. जांच रिपोर्ट पिछले महीने डीजीपी को सौंपी गई थी. मौत की जांच के लिए नई दिल्ली से राज्य का दौरा करने वाली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम ने भी गंगवार से पूछताछ की थी.

विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी मृतक कांस्टेबल और सीनियर आईपीएस ऑफिसर के बीच कथित कनेक्शन पर सवाल उठाए थे, जो दो साल पहले एडीजी (रेलवे) थे और कहा जाता है कि तब से स्वैन को जानते थे. पार्टी ने दावा किया कि स्वैन ऑफिशियल पुलिस ड्यूटी करने के बजाय गंगवार के घर और जिम में काम कर रहे थे.

मॉब-लिंचिंग मामले की जांच के तहत राज्य सरकार ने पहले चार पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया था, दो होमगार्ड को हटा दिया था और घटना में उनकी कथित भूमिका और बर्ताव के लिए बलियंटा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज का ट्रांसफर कर दिया था. पुलिस ने अब तक लिंचिंग के सिलसिले में मुख्य आरोपी समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया.

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