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ओडिशा कांस्टेबल लिंचिंग: CM माझी ने उत्पीड़न के आरोपों पर सीनियर IPS अधिकारी को सस्पेंड किया

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दयाल गंगवार ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को सीनियर आईपीएस अधिकारी दयाल गंगवार को सस्पेंड कर दिया. गंगवार पिछले महीने जीआरपी कांस्टेबल सौम्य रंजन स्वैन को लेकर विवादों में थे. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई. गृह विभाग के OSD के प्रभारी, गंगवार 1998 बैच के पुलिस ऑफिसर थे और गृह विभाग के ओएसडी प्रभारी थे. उन्हें स्वैन के परिवार के परेशान करने के आरोपों के बाद सस्पेंड कर दिया गया. गंगवार का नाम स्वैन की लिंचिंग की जांच के दौरान सामने आया था. स्वैन को कथित तौर पर 7 मई को बलियंटा पुलिस स्टेशन एरिया के भिंगरपुर-काजा में एक खंभे से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला गया था. पुलिस के मुताबिक भीड़ का हमला तब हुआ जब एक महिला ने कांस्टेबल सौम्य रंजन स्वैन पर आरोप लगाया कि उसकी मोटरसाइकिल और उसके टू-व्हीलर की टक्कर के बाद उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की. इस घटना से राज्य में हंगामा मच गया, स्वैन के परिवार ने आरोप लगाया कि गंगवार जो उस समय एडीजी (कम्युनिकेशन) थे, ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया और मांग की कि उन्हें जांच के दायरे में लाया जाए. स्वैन की मां कविता ने आरोप लगाया था कि गंगवार उनके बेटे को पर्सनल काम करने के लिए मजबूर करके उसे टॉर्चर करते थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सौम्या भुवनेश्वर में गंगवार के जिम सेंटर को मैनेज करता था. आईपीएस ऑफिसर का बाद में राज्य सरकार ने ट्रांसफर कर दिया और उन्हें होम डिपार्टमेंट में ओएसडी के तौर पर पोस्ट कर दिया.