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ओडिशा कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को किया सस्पेंड, 'ऑपरेशन लोटस' का आरोप

पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास की शिकायत के अनुसार, इन तीनों विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार डॉ. दत्तस्वर होता के बजाय भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को वोट दिया. पार्टी द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण यह सख्त कदम उठाया गया है. पार्टी अनुशासन को लेकर कांग्रेस ने अपना सख्त रुख साफ कर दिया है.

भुवनेश्वर: ओडिशा कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में अपने तीन विधायकों- रमेश जेना, दशरथी गमांग और सोफिया फिरदौस को पार्टी से निलंबित कर दिया है. यह जानकारी मंगलवार, 17 मार्च को भुवनेश्वर स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष सुजीत पाढ़ी ने दी.

राज्यसभा चुनाव में बीजद (BJD), कांग्रेस और वाम दलों ने डॉ. दत्तस्वर होता को अपना साझा उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया था. इस संबंध में कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया था. हालांकि, इन तीनों विधायकों ने पार्टी के फैसले को नजरअंदाज कर क्रॉस वोटिंग की, जिससे पार्टी में भारी असंतोष पैदा हो गया.

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए "ऑपरेशन लोटस" के तहत विधायकों को पैसे दिए गए थे. तीनों विधायकों के निलंबन के बाद, विधानसभा में उनके बैठने की व्यवस्था में बदलाव के साथ-साथ पार्टी और कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं. अब सबकी नजरें बीजद पर हैं. क्रॉस वोटिंग पर वे कब और कैसे कार्रवाई करते हैं.

रमेश जेना गंजम जिले के सानाखेमुंडी से तीन बार विधायक चुने गए हैं और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. गंजम की राजनीति में उन्हें "गंजम टाइगर" के नाम से जाना जाता है. दशरथी गमांग गजपति जिले के मोहना निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक रहे हैं और उन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी संभाला है. सोफिया फिरदौस कटक-बाराबती से पहली महिला विधायक के रूप में जीती हैं. 2024 के चुनावों में उनके पिता मोहम्मद मोकिम के कानूनी उलझनों में फंसने के बाद कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था.

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