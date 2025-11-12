ETV Bharat / bharat

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच की तैयारियों की समीक्षा की

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में बाराबती स्टेडियम में होने वाले टी-20 मैच के लिए लोक सेवा भवन में बैठक की गई.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर को बाराबती में T-20 मैच खेला जाएगा. बाराबती स्टेडियम में होने वाले टी-20 मैच के लिए आज लोक सेवा भवन में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की. मुख्यमंत्री ने कहा, "ओडिशा अंतरराष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए जाना जाता है. कटक बाराबती स्टेडियम में पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मैच सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किए जा चुके हैं."

मुख्यमंत्री ने सलाह दी है कि 9 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच को सुव्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह सलाह ओडिशा क्रिकेट संघ और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है.

मुख्यमंत्री ने सलाह दी है कि 9 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच को सुव्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाएं. मुख्यमंत्री ने यह सलाह ओडिशा क्रिकेट संघ और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है.

CM Charan Majhi Reviews Preparations for India South Africa T20 Match
बैठक करते ओडिशा के मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

'आयोजन बिना किसी बाधा के होना चाहिए'
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, "क्रिकेट हमारे देश में बहुत लोकप्रिय खेल है. इसलिए पूरे देश और दुनिया की नजर इस मैच पर होगी. इसलिए मैच का आयोजन बिना किसी बाधा के होना चाहिए. ओडिशा की गरिमा की रक्षा के लिए सभी को जागरूक होना चाहिए. दिल्ली में हुए विस्फोट के संदर्भ में इस अंतरराष्ट्रीय खेल के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा एक पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए. इसके लिए पुलिस को और अधिक सतर्क रहना चाहिए. बीमार लोगों या अन्य कठिन स्थानों पर लोगों को ले जाने के लिए एक सुव्यवस्थित ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की जाएगी."

n Charan Majhi Reviews Preparations for India South Africa T20 Match
ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच की तैयारियों की समीक्षा की (ETV Bharat)

'सभी गतिविधियों की उचित निगरानी की जाए'
मुख्यमंत्री ने सलाह दी है कि भीड़ नियंत्रण, टिकट बिक्री, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था आदि सभी गतिविधियों की उचित निगरानी और प्रबंधन किया जाए. बैठक में ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) के अध्यक्ष संजय बेहरा ने मैच की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी. टिकट बिक्री दर्शकों के लिए सुविधाएं, निरंतर प्रकाश व्यवस्था, स्टेडियम की बुनियादी संरचना और अग्निशमन प्रणाली, पार्किंग और यातायात प्रबंधन जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

CMCharan Majhi Reviews Preparations for India South Africa T20 Match
बैठक करते ओडिशा के मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

'निश्चित संख्या में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था'
प्रत्येक स्टैंड की क्षमता के अनुसार एक निश्चित संख्या में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी. मैच के दौरान निरंतर प्रकाश व्यवस्था के लिए और अधिक जनरेटर लगाए गए हैं. इसकी निगरानी के लिए नया सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया है. अगर एक जनरेटर खराब होता है, तो तुरंत दूसरा जनरेटर चालू कर दिया जाएगा. रोशनी की सप्लाई निरंतर चलती रहेगी.

Charan Majhi Reviews Preparations for India South Africa T20 Match
ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच की तैयारियों की समीक्षा की (ETV Bharat)

बैठक में खेल और युवा मामलों के मंत्री सूर्यवंशी सूरज, अंगुल के विधायक और ओसीए सदस्य प्रताप चंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रकाश मिश्रा, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू, पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज लोचन मोहंती, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय बेहरा, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और प्रशासनिक सचिव, कटक-भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त, कटक के जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

यह भी पढ़ें- आसनसोल में फेरीवाले का बेटा बना चार्टर्ड अकाउंटेंट, परिजनों को दिन बहुरने की उम्मीद

TAGGED:

ODISHA CM
MOHAN CHARAN MAJHI
ODISHA CRICKET ASSOCIATION
INDIA SOUTH AFRICA T20
ODISHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.