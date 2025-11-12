ETV Bharat / bharat

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच की तैयारियों की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने सलाह दी है कि 9 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच को सुव्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाएं. मुख्यमंत्री ने यह सलाह ओडिशा क्रिकेट संघ और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है.

भुवनेश्वर: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर को बाराबती में T-20 मैच खेला जाएगा. बाराबती स्टेडियम में होने वाले टी-20 मैच के लिए आज लोक सेवा भवन में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की. मुख्यमंत्री ने कहा, "ओडिशा अंतरराष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए जाना जाता है. कटक बाराबती स्टेडियम में पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मैच सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किए जा चुके हैं."

'आयोजन बिना किसी बाधा के होना चाहिए'

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, "क्रिकेट हमारे देश में बहुत लोकप्रिय खेल है. इसलिए पूरे देश और दुनिया की नजर इस मैच पर होगी. इसलिए मैच का आयोजन बिना किसी बाधा के होना चाहिए. ओडिशा की गरिमा की रक्षा के लिए सभी को जागरूक होना चाहिए. दिल्ली में हुए विस्फोट के संदर्भ में इस अंतरराष्ट्रीय खेल के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा एक पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए. इसके लिए पुलिस को और अधिक सतर्क रहना चाहिए. बीमार लोगों या अन्य कठिन स्थानों पर लोगों को ले जाने के लिए एक सुव्यवस्थित ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की जाएगी."

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच की तैयारियों की समीक्षा की (ETV Bharat)

'सभी गतिविधियों की उचित निगरानी की जाए'

मुख्यमंत्री ने सलाह दी है कि भीड़ नियंत्रण, टिकट बिक्री, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था आदि सभी गतिविधियों की उचित निगरानी और प्रबंधन किया जाए. बैठक में ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) के अध्यक्ष संजय बेहरा ने मैच की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी. टिकट बिक्री दर्शकों के लिए सुविधाएं, निरंतर प्रकाश व्यवस्था, स्टेडियम की बुनियादी संरचना और अग्निशमन प्रणाली, पार्किंग और यातायात प्रबंधन जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक करते ओडिशा के मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

'निश्चित संख्या में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था'

प्रत्येक स्टैंड की क्षमता के अनुसार एक निश्चित संख्या में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी. मैच के दौरान निरंतर प्रकाश व्यवस्था के लिए और अधिक जनरेटर लगाए गए हैं. इसकी निगरानी के लिए नया सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया है. अगर एक जनरेटर खराब होता है, तो तुरंत दूसरा जनरेटर चालू कर दिया जाएगा. रोशनी की सप्लाई निरंतर चलती रहेगी.

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच की तैयारियों की समीक्षा की (ETV Bharat)

बैठक में खेल और युवा मामलों के मंत्री सूर्यवंशी सूरज, अंगुल के विधायक और ओसीए सदस्य प्रताप चंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रकाश मिश्रा, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू, पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज लोचन मोहंती, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय बेहरा, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और प्रशासनिक सचिव, कटक-भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त, कटक के जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

