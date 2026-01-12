ETV Bharat / bharat

ओडिशा: नई असेंबली बिल्डिंग और लोक सेवा भवन का शिलान्यास, 3623 करोड़ रु. होंगे खर्च

ओडिशा में नई असेंबली बिल्डिंग और लोक सेवा भवन का शिलान्यास, 3623 करोड़ रु. होंगे खर्च ( ETV Bharat )

प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा, "एक नया लोक सेवा भवन और नई असेंबली बिल्डिंग बनाई जाएगी. आने वाले दिनों में ओडिशा में परिसीमन होने वाला है. जैसे नया संसद भवन बनाया गया है, वैसे ही ओडिशा विधानसभा भवन और लोक सेवा भवन को नया लुक दिया जाएगा. अभी विधानसभा में सीटों की संख्या 147 है. परिसीमन के बाद ओडिशा असेंबली में सीटों की संख्या 200 हो सकती है."

इसी प्रकार, परिसीमन के बाद ओडिशा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है. अगले परिसीमन के बाद राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 147 से बढ़कर करीब 200 हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए 300 विधायकों के बैठने की क्षमता वाले नए विधानसभा भवन का निर्माण कराया जा रहा है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में नई विधानसभा बिल्डिंग और लोक सेवा भवन का शिलान्यास किया (ETV Bharat)

भुवनेश्वर में करीब 70 साल से खड़ी पुरानी लोक सेवा भवन की बिल्डिंग कमजोर हो गई है. यहां पार्किंग की भी दिक्कतें आ गई हैं. राज्य सरकार के विभाग बढ़ रहे हैं और दूसरी गंभीर दिक्कतें भी आ रही हैं. इसलिए, ओडिशा सरकार ने लोक सेवा भवन को नए लुक में बनाने का फैसला किया है. जिसकी जिम्मेदारी ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (OBCC) को दी गई है.

नई विधानसभा बिल्डिंग और लोक सेवा भवन का नक्शा (ETV Bharat)

दो साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट का पहले फेज

उन्होंने आगे कहा, "इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग अगले 50 से 100 साल के विजन के साथ की जा रही है. नई असेंबली बिल्डिंग को 300 सदस्यों की क्षमता के लिए डिजाइन किया जा रहा है. इसी तरह, लोक सेवा भवन पुराना हो चुका है. मौजूदा लोक सेवा भवन आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है. इसी तरह, बिल्डिंग में तार लगे हुए हैं. शॉर्ट सर्किट जैसी कोई घटना होने पर, एक हिस्सा जलने का खतरा रहता है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, एक अत्याधुनिक लोक सेवा भवन और असेंबली कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया गया है. इसे 2 साल के अंदर 71.13 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के पहले फेज के निर्माण में 3,623 करोड़ रुपये खर्च होंगे."

एक बड़ी और नई बिल्डिंग की जरूरत...

इस मौके पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि मौजूदा लोक सेवा भवन 70 साल से अधिक पुराना है. इसके कई हिस्से अब असुरक्षित हो गए हैं. क्योंकि अलग-अलग विभाग अलग-अलग जगहों पर हैं, इसलिए काम करना मुश्किल है. जैसे-जैसे सरकारी विभागों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, एक बड़ी और नई बिल्डिंग की जरूरत है. मुख्यमंत्री का लोक सेवा भवन को एक मॉडर्न बिल्डिंग के तौर पर विकसित करने का प्लान था, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में नई विधानसभा बिल्डिंग और लोक सेवा भवन का शिलान्यास किया (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि नए लोक सेवा भवन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है. पावर हाउस स्क्वायर को शामिल करके लोक सेवा भवन की बाउंड्री को बढ़ाकर और नीचे सड़क और पार्किंग का इंतजाम करके प्लानिंग की गई है. जिसमें पार्क, जिम और मानसिक तनाव कम करने के लिए अन्य सुविधाएं होंगी. यह आधुनिक निर्माण पहले फेज में लगभग 71 एकड़ एरिया में 3,623 रुपये की लागत से किया जाएगा.

भुवनेश्वर में स्थित मौजूदा लोक सेवा भवन का निर्माण जनवरी 1956 में शुरू हुआ था. इसका उद्घाटन 12 नवंबर 1959 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था. उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब थे. तब इसका नाम सेक्रेटेरिएट रखा गया था. 266,880 वर्ग फीट क्षेत्र में बनी इस बिल्डिंग पर लगभग 50 लाख रुपये का खर्च आया था.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (ETV Bharat)

हालांकि, 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सेक्रेटेरिएट का नाम बदलकर लोक सेवा भवन कर दिया था. राज्य सरकार के 41 विभाग तीन मंजिला लोक सेवा भवन में हैं. मुख्यमंत्री का ऑफिस तीसरी मंजिल पर है, जबकि डिप्टी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के ऑफिस दूसरी और पहली मंजिल पर हैं. इसके अलावा, बिल्डिंग में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और दूसरे सचिवों के ऑफिस भी हैं. जरूरत को ध्यान में रखते हुए, नवीन सरकार ने खराबेला भवन बनवाया. कुछ विभागों के कार्यलय वहां शिफ्ट कर दिए गए हैं.

