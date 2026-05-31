ETV Bharat / bharat

सरकारी दफ्तर के महिला टॉयलेट में खुफिया कैमरा, एकतरफा प्यार में नाकाम क्लर्क की 'गंदी बात' का ऐसे खुला राज

ओडिशा के जगतसिंहपुर में DRDA के एक क्लर्क को महिला वॉशरूम में स्पाई कैमरा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

Odisha ladies toilet spy camera
प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते एसपी व अन्य. पीछे, पुलिस हिरासत में आरोपी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगतसिंहपुर (ओडिशा): जगतसिंहपुर में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी (DRDA) के एक क्लर्क को ऑफिस के महिला वॉशरूम में स्पाई कैमरा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी जूनियर क्लर्क की पहचान संजय अधेक के रूप में की गयी. पुलिस अधीक्षक ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी ने एक महिला कर्मचारी को प्रपोज करने में नाकाम रहने के बाद यह कैमरा लगाया था.

एसपी ने बताया कि जगतसिंहपुर शहर के बाहरी इलाके 'सांरा' में स्थित डीआरडीए कार्यालय के महिला शौचालय में एक महिला कर्मचारी ने स्पाई कैमरा लगा हुआ देखा. इसके बाद उसने तुरंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इसकी जानकारी दी. डीआरडीए के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी ने इस संबंध में तीर्तोल थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.

गुप्त कैमरा किसने लगाया था?

जगतसिंहपुर के एसपी ने बताया, "पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद डीआरडीए कार्यालय के जूनियर राजस्व सहायक (जूनियर रेवेन्यू असिस्टेंट) संजय अधेक को गिरफ्तार किया है. उसे गुप्त कैमरा लगाने की घटना में शामिल पाया गया. आरोपी ने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल लिया है.

प्यार में नाकाम होने पर रची साजिश

एसपी ने बताया कि आरोपी उसी कार्यालय की एक महिला कर्मचारी से लंबे समय से एकतरफा प्यार करता था. कुछ दिनों पहले उसने उस महिला कर्मचारी के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा था. लेकिन, उस महिला कर्मी ने इसे ठुकरा दिया. जिसके बाद उसने ऑनलाइन एक स्पाई कैमरा मंगवाया. उसने इस कैमरे को महिला शौचालय में लगा दिया और इसे अपने मोबाइल के वाई-फाई से कनेक्ट कर दिया.

वह हफ्ते में एक बार इस स्पाई कैमरे को चार्ज करता था. पुलिस ने बताया कि घटना का खुलासा होने के बाद आरोपी घबरा गया था और उसने जिला परिषद अध्यक्ष से गुहार लगाई थी कि उसे पुलिस के हवाले न किया जाए.

इस घटना के सामने आने के बाद जगतसिंहपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी संजय को निलंबित कर दिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया है. पुलिस ने स्पाई कैमरा, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए हैं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

ओडिशा महिला टॉयलेट स्पाई कैमरा
HIDDEN CAMERA IN LADIES WASHROOM
DRDA JUNIOR CLERK ARRESTED
ओडिशा डीआरडीए क्लर्क
ODISHA LADIES TOILET SPY CAMERA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.