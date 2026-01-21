ETV Bharat / bharat

छात्रों के लिए स्मार्ट आई-कार्ड, इमरजेंसी में पेरेंट्स को भेजेगा अलर्ट, जानिए कैसे काम करता है

छात्रों के लिए स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड, इमरजेंसी में पेरेंट्स को भेजेगा अलर्ट ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कई स्कूलों में टेक्नोलॉजी वाले स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया है. इन कार्ड से, जैसे ही बच्चा स्कूल आने पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से अपनी अटेंडेंस रजिस्टर करता है, माता-पिता को उनके स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है. अब, ओडिशा के नौवीं कक्षा के छात्र आयुष कुमार डे ने एक और भी एडवांस्ड स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड पेश किया है. इस आईडी कार्ड में एक SOS या इमरजेंसी पुश बटन और एक GPS ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है. ओडिशा आदर्श विद्यालय के छात्र आयुष ने हाल ही में कोलकाता में ईस्टर्न इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर (EISF) में यह तकनीक पेश की. यह फेयर शहर के बालीगंज क्षेत्र में बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में आयोजित किया गया था, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की एक यूनिट है. आयुष ने ईटीवी भारत को बताया, "स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड को RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन), GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम), GSM/Wi-Fi कनेक्टिविटी और माइक्रोकंट्रोलर-बेस्ड ऑटोमेशन को इंटीग्रेट करके बनाया गया है. यह स्मार्ट आईडी कार्ड स्टूडेंट या कार्डहोल्डर की लोकेशन ट्रैक करने और अभिभावकों, संबंधित अधिकारियों और पुलिस को इमरजेंसी मैसेज भेजने में सक्षम है. इसके अलावा, यह कार्ड सुरक्षा, आपातकालीन संचार और डिजिटल रिकॉर्ड मैपिंग के लिए सुविधाजनक है. शुरुआती चरण में, यह कार्ड काफी बड़ा और भारी होता है. हालांकि, इसे छोटा और हल्का बनाना संभव है." ओडिशा के छात्र आयुष कुमार डे ने पेश किया स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड (ETV Bharat) कैसे काम करता है स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड

स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम को Arduino Nano माइक्रोकंट्रोलर से नियंत्रित किया जाता है, जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होते हैं. अभी, राज्य और देश के कई शैक्षणिक संस्थान हर स्टूडेंट को RFID टैग वाला स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड देते हैं. जब कोई स्टूडेंट स्कूल में आता है, तो RFID रीडर कार्ड को स्कैन करता है. नतीजतन, माइक्रोकंट्रोलर एक विशिष्ट पहचान (Unique Identification) नंबर भेजता है, और यह जानकारी अपने आप स्कूल में स्टूडेंट की अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लेती है. इससे मैनुअल उपस्थिति दर्ज करने की जरूरत खत्म हो जाती है.