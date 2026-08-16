ओडिशा सिविल सेवा परीक्षाः अटेम्प्ट्स की सीमा खत्म, 42 साल की उम्र तक जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकेंगे एग्जाम
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने छात्रों के लिए दो बड़े एलान किए हैं. पढ़ें, विस्तार से.
Published : August 16, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 5:16 PM IST
भुवनेश्वरः ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा (Odisha Civil Services Examination) के लिए अवसरों (अटेम्प्ट्स) की अधिकतम संख्या को समाप्त कर दिया है. पहले कोई भी अभ्यर्थी छह अटेम्पट तक परीक्षा दे सकता था. अब इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष होगी.
इसी तरह, उन्होंने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें देने की घोषणा की है. इससे पहले केवल आठवीं कक्षा तक ही मुफ्त पाठ्य पुस्तकें दी जाती थीं. मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य के युवाओं में खुशी की लहर है.
शनिवार को राजधानी भुवनेश्वर के गांधी मार्ग पर 80वां राज्य स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया. मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली. इस अवसर पर इसकी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहली बार राष्ट्रीय गान 'वंदे मातरम' गाया गया.
मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को संबोधित किया. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा, "महात्मा गांधी के नेतृत्व में अलग-अलग विचारधाराओं के स्वतंत्रता सेनानी एक मंच पर आए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट हुए. अन्य राज्यों की तरह हमारे ओडिशा राज्य के वीर सपूतों ने भी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी. स्वतंत्रता आंदोलन में ओडिशा के नेताओं के अपार बलिदान और संघर्षों ने ओडिशा को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में ला खड़ा किया."
उन्होंने आगे कहा, कि बीता हुआ एक साल बहुत सी घटनाओं से भरा रहा. भारत को आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. लेकिन प्रधानमंत्री ने सही समय पर सही फैसले लिए और देश की आर्थिक स्थिति को मज़बूत किया. इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया. कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में देश का विकास नहीं हुआ.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए काम कर रही है. सुभद्रा और लक्ष्मी दीदी कार्यक्रम उन्हें आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर बना रहा है. एक करोड़ से ज़्यादा सुभद्रा लाभार्थी और 26 लाख से ज़्यादा लक्ष्मी दीदी आज अलग-अलग छोटे-बड़े व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी निवेश के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा सरकार ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए 'मुख्यमंत्री कन्याविवाह योजना' और 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना' शुरू की है. सरकारी खर्च पर गरीब लड़कियों की शादी कराने के अलावा, हर लड़की को मिलेगा. कन्या सुमंगल योजना के तहत ग्रेजुएशन के बाद 1 लाख रुपये. इन सभी स्कीम की वजह से आज गरीब परिवार में पैदा होने वाली लड़की अपने माता-पिता के लिए 'बोझ' नहीं बल्कि 'आशीर्वाद' है.
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