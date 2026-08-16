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ओडिशा सिविल सेवा परीक्षाः अटेम्प्ट्स की सीमा खत्म, 42 साल की उम्र तक जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकेंगे एग्जाम

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी व अन्य. ( ETV Bharat )