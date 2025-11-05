ETV Bharat / bharat

कार्तिक पूर्णिमा: ओडिशा में लोगों ने मनाया ''बोइत बंदाण' उत्सव , नदी में तैराया केले के तने से बनी नाव

कार्तिक पुर्णिमा के अवसर पर ''बोइत बंदाण' उत्सव ओडिशा की समुद्री विरासत और धार्मिक महत्व को दर्शाता है.

ओडिशा में कार्तिक पुर्णमा के अवसर पर 'बोइत बंदाण' उत्सव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 8:06 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 8:13 PM IST

भुवनेश्वर: ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 'बोइत बंदाण' उत्सव मनाया गया. इस दौरान, केले के तने से बनी नावों में दीपक और प्रसाद रखकर नदियों में प्रवाहित किया गया. लोगों ने राज्य के गौरवशाली समुद्री अतीत का सम्मान करने के लिए धूमधाम से इस उत्सव को मनाया.

यह त्योहार ओडिशा की समृद्ध समुद्री विरासत का जश्न मनाता है. कटक के गडगड़िया घाट से लेकर भुवनेश्वर के बिंदु सागर और पुरी के विशाल समुद्र तटों से लेकर राज्य भर के जलाशयों तक, श्रद्धालु सूर्योदय से पहले एकत्र हुए और कागज, थर्मोकोल और केले की छाल से बनी हस्तनिर्मित नौकाओं को तैराया.

बोइत बंदाण (ETV Bharat)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक्स हैंडल पर ओडिशा के लोगों को बोइत बंदाण और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पोस्ट किया,"बालीयात्रा ओडिशा की गौरवशाली समुद्री व्यापार परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. मेरा मानना ​​है कि अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर हम सभी एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे."

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बोइत बंदाण और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बोइत बंदाण उत्सव में भाग लिया और 46 हजार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी समुद्री विस्तार योजना और पारादीप बंदरगाह को एक मेगा पोर्ट में बदलने की घोषणा की. उन्होंने मंगलवार को पारादीप में कलिंग बाली यात्रा का भी उद्घाटन किया और इसे हरित हाइड्रोजन हब और क्रूज़ टर्मिनल बनाने सहित विभिन्न विकास योजनाओं की घोषणा की.

'आ का मा बोई, पाना गुआ थोई...' के सदियों पुराने मंत्र जलाशयों में गूंज रहे थे, जब भक्त दीपक, पान, मिठाइयां लेकर छोटी नावें तैरा रहे थे, पूर्वजों को याद कर रहे थे और समृद्धि की प्रार्थना कर रहे थे. परिवार के साथ नाव चलाने के लिए बिंदु सागर आई ने कहा कि, नावें कभी हमारे पूर्वजों की आशाओं, सपनों और व्यापारिक आकांक्षाओं को समेटे रहती थीं, जो जावा, सुमात्रा, बाली और श्रीलंका जैसे दूर-दराज के देशों की यात्रा करते थे.

बोइत बंदाण (ETV Bharat)

यह परंपरा साहसिकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भावना को दर्शाती है जिसने हमारी पहचान को आकार दिया. हर साल, हम बिंदु सागर में छोटी नावें तैराने और युवा पीढ़ी के साथ ओडिशा के गौरवशाली समुद्री इतिहास को साझा करने आते हैं.

इतिहासकार कैलाश चंद्र दाश ने कहा कि, ओडिशा की समुद्री परंपराएं वर्तमान ओडिशा की किंवदंतियों और सांस्कृतिक संस्थाओं में संरक्षित हैं. कार्तिक पूर्णिमा का तपोई उत्सव और बाली यात्रा, खुदुरुकुनी ओहा और 'बोइत बंदाण प्राचीन कलिंगन समुद्री विरासत की स्मृति परंपराएं हैं.

कार्तिक पूर्णिमा,ओडिशा में लोगों ने मनाया ''बोइत बंदाण' उत्सव (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि, इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि दूसरी और चौथी शताब्दी के बीच ओडिशा का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सीधा समुद्री संपर्क था. कलिंग व्यापारियों के समृद्ध बंदरगाहों और उद्यमों ने आर्थिक प्रगति और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों के लिए विदेशी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाई.

कटक, पुरी, बरहामपुर, गोपालपुर, केंद्रपाड़ा, राउरकेला, बालासोर, बारीपदा और कई अन्य शहरों सहित पूरे राज्य में बोइत बंदाण उत्सव श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया. वहीं, पुरी में देवताओं के दिव्य राजाधिराजेश्वर वेश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर में उमड़े, जिससे उत्सव में आध्यात्मिक आभा का संचार हुआ.

कार्तिक पूर्णिमा,ओडिशा में लोगों ने मनाया ''बोइत बंदाण' उत्सव (ETV Bharat)

कटक में महानदी के तट पर बुधवार को भव्य बालीयात्रा मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी करेंगे, जो सबसे बड़े सांस्कृतिक और व्यापारिक मेलों में से एक है. 60 एकड़ क्षेत्र में 1700 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां प्रतिदिन लाखों पर्यटक आएंगे. मेला जारी रहेगा.

बोइत बंदाण उत्सव की तैयारी करती एक महिला (ETV Bharat)

पिछले 22 सालों से, बालासोर जिले के सूर प्रखंड के मनित्री गांव में श्रद्धालु तालाब में 200 फुट लंबी नाव तैराते आ रहे हैं. मदन मोहन जीउ समिति द्वारा निर्मित इस नाव पर 'कृष्ण रास लीला', गोपियों के साथ एक दिव्य नृत्य, से संबंधित दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं. इस नाव को तैराकर, श्रद्धालुओं ने गांव में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए मदन मोहन की पूजा की.

ये भी पढ़ें: 5 नवंबर 2025 का पंचांग: कार्तिक पूर्णिमा व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, दिन बेहद शुभ

Last Updated : November 5, 2025 at 8:13 PM IST

BOITA BANDANA
MINIATURE BOATS
KARTIKA PURNIMA
ODISHA CELEBRATES KARTIKA PURNIM
BOITA BANDANA

