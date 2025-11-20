बस चलाते समय ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मरने से पहले बचाई 25 यात्रियों की जान
OSRTC ड्राइवर को बस चलाते समय हार्ट अटैक आया और तेज तकलीफ के बावजूद उसने सावधानी से बस को सड़क किनारे रोक दिया.
Published : November 20, 2025 at 8:59 PM IST
मलकानगिरी (ओडिशा): OSRTC (ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम) के एक बस ड्राइवर को ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ा और बाद में उसकी मौत हो गई. हालांकि, ड्राइवर ने चलती बस को सुरक्षित रूप से सड़क किनारे रोककर उसमें सवार 25 यात्रियों की जान बचाई. OSRTC ड्राइवर की पहचान पी. साई कृष्णा के रूप में की गई है.
बताया गया है कि हर दिन की तरह, बुधवार रात 10.30 बजे OSRCT बस आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से मलकानगिरी के लिए रवाना हुई थी. उस समय, ड्राइवर पी. साई कृष्णा बस चला रहे थे. बस चलाते समय कुंडुली के पास उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ और अचानक तेज तकलीफ के बावजूद उन्होंने सावधानी से बस को सड़क किनारे रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया.
बाद में, को-ड्राइवर पूर्णचंद्र रॉय ने स्टीयरिंग संभाली. को-ड्राइवर के कोरापुट जिले के कुंडली तक बस चलाने के बाद, साई कृष्णा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई. 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली. उसके बाद पूर्ण चंद्र बस को तेज स्पीड में लेकर कोरापुट पहुंचे. पी साई कृष्णा को इलाज के लिए कोरापुट मेडिकल में भर्ती कराया गया. लेकिन डॉक्टर ने ड्राइवर साई कृष्णा को मृत घोषित कर दिया.
मृतक ड्राइवर साई कृष्णा मलकानगिरी जिले के रहने वाले थे. कृष्णा की हार्ट अटैक से अचानक मौत की खबर सुनकर परिवार टूट गया. कृष्णा के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं.
को-ड्राइवर पूर्णचंद्र रॉय ने कहा, "हम विजयनगरम से मलकानगिरी आ रहे थे. पी. साई कृष्णा और मैं ड्राइवर थे. उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने मुझसे गाड़ी चलाने को कहा. उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी इसलिए हमने एम्बुलेंस बुलाई. लेकिन देर होने की वजह से, मैं कोरापुट गया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया. बाद में, हमें खबर मिली कि उनकी मौत हो गई है."
यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र: रायगड के ताम्हिनी घाट में गहरी खाई में गिरी थार, छह दोस्तों के मरने की आशंका