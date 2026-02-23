ETV Bharat / bharat

Odisha: शादी के बाद पति के घर जा रही दुल्हन का अपहरण, दूल्हे ने दर्ज कराई शिकायत

बलांगीर (ओडिशा): सोनपुर जिले में हथियार के बल पर दुल्हन का अपहरण करने का मामला सामने आया है. एक युवक ने आरोप लगाया है कि रविवार को शादी करके वह दुल्हन के साथ घर लौट रहा था. इस दौरान बंदूक की नोक पर दुल्हन को किडनैप कर लिया गया. शिकायत दर्ज होने के बाद तरभा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

बताया गया है कि छह महीने पहले, बलांगीर जिले के कामाख्यानगर के रिकू पटेल की शादी बौध जिले के कांटामल राठपाड़ा की एक युवती से तय हुई थी. उनकी शादी पहले से तय तारीख के अनुसार बीते शनिवार (21 फरवरी) को होनी थी. जिसके लिए रिकू के परिवार ने सभी लोगों को न्योता भेज दिया था और सारी तैयारियां कर ली थीं. शादी वाले दिन रिकू अपने परिवार और दोस्तों के साथ बरात लेकर कांटामल राठपाड़ा पहुंचा. देर रात शादी हुई.

रिकू अगले दिन, यानी रविवार सुबह अपनी पत्नी के साथ कामाख्यानगर लौट रहा था. लेकिन, सोनपुर जिले के तरभा थाना क्षेत्र के तहत एक सुनसान सड़क पर कुछ युवकों ने दूल्हे की गाड़ी रोक ली. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, युवकों ने बंदूक लहराई और नई नवेली दुल्हन को अपने साथ लेकर चले गए.

इस घटना के बाद दूल्हे रिकू ने तरभा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और घर लौट आया.

पुलिस के मुताबिक, शिकायत के आधार पर घटना की जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, दुल्हन को किडनैप करने वाला युवक दुल्हन के गांव के पास के गांव का बताया जा रहा है. उसने दुल्हन को किडनैप क्यों किया, यह जांच के बाद साफ होगा.