Odisha: शादी के बाद पति के घर जा रही दुल्हन का अपहरण, दूल्हे ने दर्ज कराई शिकायत
बलांगीर जिले के रहने वाले दूल्हे के परिवार ने शक जताया है कि लड़की किसी दूसरे युवक से प्यार करती थी, इसलिए यह घटना हुई.
Published : February 23, 2026 at 1:49 PM IST
बलांगीर (ओडिशा): सोनपुर जिले में हथियार के बल पर दुल्हन का अपहरण करने का मामला सामने आया है. एक युवक ने आरोप लगाया है कि रविवार को शादी करके वह दुल्हन के साथ घर लौट रहा था. इस दौरान बंदूक की नोक पर दुल्हन को किडनैप कर लिया गया. शिकायत दर्ज होने के बाद तरभा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
बताया गया है कि छह महीने पहले, बलांगीर जिले के कामाख्यानगर के रिकू पटेल की शादी बौध जिले के कांटामल राठपाड़ा की एक युवती से तय हुई थी. उनकी शादी पहले से तय तारीख के अनुसार बीते शनिवार (21 फरवरी) को होनी थी. जिसके लिए रिकू के परिवार ने सभी लोगों को न्योता भेज दिया था और सारी तैयारियां कर ली थीं. शादी वाले दिन रिकू अपने परिवार और दोस्तों के साथ बरात लेकर कांटामल राठपाड़ा पहुंचा. देर रात शादी हुई.
रिकू अगले दिन, यानी रविवार सुबह अपनी पत्नी के साथ कामाख्यानगर लौट रहा था. लेकिन, सोनपुर जिले के तरभा थाना क्षेत्र के तहत एक सुनसान सड़क पर कुछ युवकों ने दूल्हे की गाड़ी रोक ली. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, युवकों ने बंदूक लहराई और नई नवेली दुल्हन को अपने साथ लेकर चले गए.
इस घटना के बाद दूल्हे रिकू ने तरभा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और घर लौट आया.
पुलिस के मुताबिक, शिकायत के आधार पर घटना की जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, दुल्हन को किडनैप करने वाला युवक दुल्हन के गांव के पास के गांव का बताया जा रहा है. उसने दुल्हन को किडनैप क्यों किया, यह जांच के बाद साफ होगा.
दूल्हे के परिवार और आम लोगों को शक है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लड़की किसी दूसरे युवक से प्यार करती थी. दूल्हे पक्ष ने शादी और पार्टी में हुए खर्च, लड़की को दिए गए सोने के गहने, कपड़े आदि के मुआवजे की मांग की है.
दूल्हे पक्ष ने मांगा हर्जाना
दूल्हे की बहन बिलासिनी पटेल ने कहा, "मेरे भाई की शादी छह महीने पहले कांटामल में तय हुई थी. हमने इस पर लाखों रुपये खर्च किए. शनिवार को बारात गई. रात में वहीं शादी हुई. सुबह चार बजे मेरा भाई और दूसरे लोग कई वाहनों से घर लौट रहे थे. लेकिन रास्ते में कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी रोक ली. बंदूक और दूसरे हथियार दिखाकर हमारी दुल्हन को ले गए और उसे पीटा."
उन्होंने कहा कि इसके पीछे दुल्हन ही है. इसलिए हम शादी में खर्च किए गए सभी सोने के गहनों और कपड़ों का हर्जाना चाहते हैं. इसलिए हमने पुलिस में शिकायत भी की है. हालांकि जिस लड़की की बात हो रही है, वह पहले मेरे भाई से बात कर रही थी, लेकिन मेरा भाई उसे पहचान नहीं पाया.
