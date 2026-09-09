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ओडिशा: बालासोर के जंगल में पांच ओरंगुटान बचाए गए; तस्करी का शक

इस मामले में अधिकारियों को इंटरनेशनल स्मगलिंग का शक है और उन्हें नंदनकानन शिफ्ट किया जाएगा.

Five rare Orangutans spotted in Balasore
ओडिशा के बालासोर के जंगल में पांच ओरंगुटान बचाए गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 11:48 AM IST

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भुवनेश्वर (ओडिशा): ओडिशा के बालासोर जिले के भोगराई ब्लॉक के रंकोथा बड़ापही इलाके में मंगलवार को कम से कम पांच ओरंगुटान को बचाया गया. उदयपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन पांचों ओरंगुटान को बचाया. इन सभी ओरंगुटान को अभी क्वारंटाइन किया जा रहा है. बता दें, ये ओरंगुटान इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं.

इस मामले पर वन और पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने कहा कि जानवरों को नंदनकानन लाया जाएगा. वहींं, उन्होंने इसके पीछे इंटरनेशनल लिंक होने का भी शक जताया. जानकारी होने पर मौके पर मेडिकल टीम पहुंची और ऑरंगुटान का इलाज शुरू किया. फॉरेस्ट अधिकारियों ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि ये जानवर इस इलाके में कैसे पहुंचे. मंत्री ने आगे कहा कि एक ओरंगुटान की अतंरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपये है. उन्होंने कहा कि ओरंगुटान इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते और स्वभाव से शांत होते हैं.

Five rare Orangutans spotted in Balasore Odisha
ओडिशा के बालासोर के जंगल में पांच ओरंगुटान बचाए गए (ETV Bharat)

वन मंत्री खुंटिया ने कहा कि फॉरेस्ट टीम को खबर मिली कि भोगराई में पांच ऑरंगुटान मिले हैं. उनकी उम्र एक से दो साल के बीच है. उन्होंने कहा कि ऑरंगुटान मलेशिया, सुमात्रा, इंडोनेशिया और चीन जैसे देशों में पाए जाते हैं.

वहीं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (PCCF) प्रेम झा ने इस संबंध में कहा कि विदेशों में ओरंगुटान सिर्फ दो या तीन जगहों पर पाए जाते हैं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वाइल्डलाइफ विंग ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि ये जानवर ओडिशा में कैसे आए. वन अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी है. नंदनकानन से एक वेटेरिनरी डॉक्टर समेत एक टीम भोगराई पहुंची है. नंदनकानन पहुंचने के बाद ओरंगुटान को वहां भी क्वारंटाइन में रखा जाएगा.

Five rare Orangutans spotted in Balasore Odisha
ओडिशा के बालासोर के जंगल में पांच ओरंगुटान बचाए गए (ETV Bharat)

बालासोर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) इंदलकर प्रतीक प्रकाश ने कहा कि रंकोथा बड़ापही में पांच बंदरों के बारे में जानकारी मिली थी. मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों ने पाया कि वे ऑरंगुटान थे. यह देखने के लिए भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि कोई और जानवर तो नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि नंदनकानन में पहले एक ऑरंगुटान था, जो मर गया था.

बचाए गए ऑरंगुटान को फल और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) दिया गया है. डॉक्टर की सलाह के मुताबिक, उन्हें एक खास मिक्सचर भी दिया गया है. DFO ने कहा कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं. 2019 में, नंदनकानन के इकलौते ऑरंगुटान बिनी की 41 साल की उम्र में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी. बिनी को 2003 में पुणे से लाया गया था.

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ORANGUTANS RESCUED BALASORE
बालासोर में पांच ओरंगुटान
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बालासोर
ORANGUTANS RESCUED BALASORE

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