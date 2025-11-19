ETV Bharat / bharat

ठेले का चटपटा 'चिकन पकौड़ा' और 'मसालेदार चाट' अब ऐप पर! ओडिशा के युवाओं का खास स्टार्टअप

जो लोग व्यस्तता या किसी अन्य कारण से बाजार जाकर इस खाने का आनंद नहीं ले पाते, उनके लिए बरहामपुर के युवाओं फूड ऐप बनाया.

Berhampur food app
बरहामपुर के युवा उद्यमी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 3:05 PM IST

4 Min Read
बरहामपुर (ओडिशा): बरहामपुर को ओडिशा का फूड कैपिटल कहा जाता है. क्योंकि यहां सुबह का नाश्ता हो या रात 12 बजे का चिकन पकौड़ा, हर गली-मोहल्ले में कुछ न कुछ इतना लजीज मिलता है कि लोग दूर-दूर से खाने आते हैं. यहां के स्वादिष्ट नाश्ते से लेकर, स्ट्रीट फ़ूड हो या खाने की विस्तृत रेंज, सबकी ख़ास मांग रहती है. यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बरहामपुर दौरे पर इस शहर को खाद्य राजधानी होने का संदेश दिया था.

जो लोग व्यस्तता या किसी अन्य कारण से बाजार जाकर इस खाने का आनंद नहीं ले पाते, उनके लिए शहर के 8 उच्च शिक्षित युवाओं ने फूड ऐप बनाया है. इन युवाओं ने ठान लिया है कि यह स्वाद सिर्फ अमीरों या बाहर घूमने वालों का नहीं रहेगा. इन युवाओं ने 'FOODK' नाम का अपना ऐप बनाया है. सड़क किनारे के छोटे-छोटे ठेलों-खोमचे वालों को भी जोड़ने की पूरी तैयारी है.

अगले कुछ महीनों में ऐप में बेरहामपुर की हर छोटी दुकान दिखेगी. वो चाट वाला, वो पकौड़े वाला, वो जूस वाला, वो मिठाई वाला- सब आएंगे. अब तक 104 होटल-रिस्टोरेंट जुड़ चुके हैं. फूड एप टीम ने साफ कह दिया है- "हमारा मकसद सिर्फ बड़ा होटल नहीं, बल्कि वो छोटा ठेला वाला भी कमाएगा और गरीब-मध्यम वर्ग भी भरपेट खा पाएगा."

नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी दे रहे हैं:

शहर के आठ युवाओं ने पढ़ाई पूरी करने के बाद, नौकरी के पीछे भागने के बजाय, खुद का एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया. जिसमें वे काम करेंगे और शहर के अन्य युवाओं को भी इसमें शामिल करेंगे. पिछले दो महीनों से, वे ऐसा ही एक नया फ़ूड डिलीवरी स्टार्टअप ऐप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं. शहर के सैकड़ों होटलों और रेस्टोरेंट्स को इसमें शामिल कर चुके हैं.

टीम के कर्मचारियों का कहना है कि उनका लक्ष्य पूरे शहर में कम दाम में खाने के ऑर्डर पहुंचाना और लोगों की जरूरतों के हिसाब से कम समय में सेवाएं उपलब्ध कराना है. शहर में पहले से अन्य फ़ूड डिलीवरी ऐप हैं, लेकिन युवाओं के इस स्टार्ट-अप फ़ूड ऐप का लक्ष्य आने वाले दिनों में लोगों का विश्वास हासिल करना और न सिर्फ़ ब्रह्मपुर, बल्कि पूरे राज्य के प्रमुख शहरों में यह सुविधा पहुंचाना है.

क्या कहते हैं स्टार्टअप से जुड़े युवाः

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान टीम के मुख्य प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे आर गिरी बाबू रेड्डी ने बताया कि उन्होंने बीटेक की पढ़ाई एमबीए के साथ पूरी की है. लेकिन अब रोजगार के पीछे भागने के बजाय खुद कोई ऐसा व्यवसाय करने का चलन है, जिसमें हम रोजगार दे सकें. जिसकी शुरुआत हमने प्राथमिक तौर पर की थी. बाज़ार में पहले से कई ऐप हैं, लेकिन उनलोगों का मकसद कम कीमत पर लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

स्टार्टअप में काम करने वाली सुरेली नायक बताती हैं- "बरहामपुर को ओडिशा का फूड कैपिटल कहा जाता है. हम आने वाले दिनों में अपने ऐप में सड़क किनारे के छोटे से छोटे स्टॉल को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे. हमने इसे सभी वर्ग के लोगों को बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है. काम सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है. रात 12 बजे तक ऑर्डर लेते हैं."

गोपालपुर कॉलेज के प्रोफेसर रवींद्र कुमार नायक ने अपने छात्रों के इस प्रयास की सराहना की है. इटीवी भारत से प्रोफेसर रवींद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री के लोकल को वोकल बनाने के आह्वान से प्रेरित होकर उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखे. उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्च शिक्षित युवा नौकरी के पीछे भागने के बजाय ऐसे ही स्टार्टअप शुरू करेगा.

