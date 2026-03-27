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कोर्ट का बड़ा फैसला : नाबालिग से रेप और हत्या की कोशिश के आरोपी को मौत की सजा

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ( ETV Bharat )

बरहामपुर (ओडिशा): बरहामपुर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप करने, उसको गंभीर रूप से घायल करने और आखिर में गला घोंटकर उसकी हत्या की कोशिश करने के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने गुरुवार को पीड़ित को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. पुलिस ने इस मामले में कुल 13 गवाहों के साथ चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई के बाद बरहामपुर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने मामले को विरल मामला मानते हुए पोलसरा थाना कांड संख्या 417/21-11-21 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), (एफ), 376(ए)(बी) के तहत आरोपी को मौत की सजा सुनाई. इस बारे में उड़ीसा हाई कोर्ट को जानकारी दे दी गई है. यह केस बरहमपुर के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक शिवप्रसाद मिश्रा देख रहे थे. यह घटना 20 नवंबर 2021 को गंजाम जिले के पोलसारा पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. जब नाबालिग अपने चाचा के घर गई थी, तो 30 साल के आरोपी केशव नाहक ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर पास के नदी किनारे जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया.