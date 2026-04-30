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ओडिशा 'कंकाल कांड': CM के आदेश पर जीतू मुंडा के घर पहुंचे अधिकारी, CCTV ने खोली बैंक की पोल!

क्योंझर (ओडिशा): जब व्यवस्था संवेदनहीन हो जाए, तो एक मजबूर इंसान किस हद तक जा सकता है, इसकी खौफनाक तस्वीर 27 अप्रैल 2026 को ओडिशा के क्योंझर में देखने को मिली थी. अपनी मृत बहन के पैसों के लिए बार बार बैंक के चक्कर काटकर हार चुके जीतू मुंडा ने मृत्यु प्रमाणपत्र के रूप में अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया. इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उच्च स्तरीय आरडीसी (RDC) जांच के आदेश दिये थे.

जांच में बैंक की लापरवाही उजागर

गुरुवार 30 अप्रैल को आरडीसी संग्राम केशरी महापात्र अपनी टीम के साथ दियानाली गांव पहुंचे. जांच के लिए बैंक भी पहुचे. जब बैंक के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले गए, तो शर्मनाक सच सामने आया. करीब एक घंटे तक फुटेज खंगाले गये, जिसमें जीतू मुंडा को बैंक अधिकारी बार-बार दुत्कार कर वापस भेजते नजर आ रहा है. जांच के दौरान जिलाधिकारी विशाल सिंह, अतिरिक्त जिलाधिकारी रबिंद्र प्रधान और आरडीसी के विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद थे.

आरडीसी ने बताया, "जिलाधिकारी और मैंने करीब एक घंटे तक सीसीटीवी फुटेज की जांच की. इसमें देखा जा सकता है कि बैंक अधिकारी उन्हें बार-बार वापस भेज रहे हैं और जीतू मुंडा निराश होकर लौट रहे हैं. बैंक अधिकारियों ने जीतू मुंडा और उनकी बहन को पहचान लिया है क्योंकि वे पैसे निकालने के लिए पहले भी 8 बार बैंक आ चुके थे. शुरुआती जांच में साफ तौर पर लापरवाही नजर आ रही है."

नहीं पसीजा दिल