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ओडिशा में 'मॉब लिंचिंग': युवती से छेड़छाड़ के आरोप में रेलवे कांस्टेबल को पीट-पीटकर मार डाला

बालियांता (ओडिशा): राजधानी के बाहरी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बालियांता थाना क्षेत्र के बेनुपुर के पास साईं पण छक के पास भीड़ के हमले (mob attack) में एक युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान ओलातपुर थाना क्षेत्र के मौजपुर गांव के सौम्य रंजन स्वैन (33) के रूप में हुई है. मृतक सौम्य रंजन रेलवे में कांस्टेबल थे. सौम्य के रिश्तेदार और भतीजे ओम प्रकाश राउत को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

भुवनेश्वर डीसीपी ने घटना की जानकारी दी है. इस घटना में जिस कांस्टेबल की पिटाई से मौत हुई है उस पर एक युवती ने रेप की कोशिश का आरोप लगाया है. डीसीपी जगमोहन मीणा ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी. डीसीपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इसमें तीन पक्ष शामिल थे.

पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार दो युवतियां स्कूटी पर जा रही थीं, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें ओवरटेक किया. इसके बाद बाइक मुड़ी और युवतियों को टक्कर मार दी. लड़कियों को बचाने आए ग्रामीणों ने आरोपियों की पिटाई कर दी. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. युवती ने थाने में रेप की कोशिश की शिकायत भी दर्ज कराई है. यह शिकायत मृत युवक के खिलाफ दर्ज की गई है. डीसीपी जगमोहन मीणा ने बताया कि शिकायत करने वाली लड़की का बयान भी दर्ज कर लिया गया है.