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ओडिशा में 'मॉब लिंचिंग': युवती से छेड़छाड़ के आरोप में रेलवे कांस्टेबल को पीट-पीटकर मार डाला

राजधानी के बाहरी इलाके से यह चौंकाने वाली घटना सामने आयी है, मृतक के परिजन ने छेड़छाड़ के आरोप से इंकार किया है.

Odisha Balianta Mob Lynching
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
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बालियांता (ओडिशा): राजधानी के बाहरी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बालियांता थाना क्षेत्र के बेनुपुर के पास साईं पण छक के पास भीड़ के हमले (mob attack) में एक युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान ओलातपुर थाना क्षेत्र के मौजपुर गांव के सौम्य रंजन स्वैन (33) के रूप में हुई है. मृतक सौम्य रंजन रेलवे में कांस्टेबल थे. सौम्य के रिश्तेदार और भतीजे ओम प्रकाश राउत को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

भुवनेश्वर डीसीपी ने घटना की जानकारी दी है. इस घटना में जिस कांस्टेबल की पिटाई से मौत हुई है उस पर एक युवती ने रेप की कोशिश का आरोप लगाया है. डीसीपी जगमोहन मीणा ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी. डीसीपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इसमें तीन पक्ष शामिल थे.

पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार दो युवतियां स्कूटी पर जा रही थीं, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें ओवरटेक किया. इसके बाद बाइक मुड़ी और युवतियों को टक्कर मार दी. लड़कियों को बचाने आए ग्रामीणों ने आरोपियों की पिटाई कर दी. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. युवती ने थाने में रेप की कोशिश की शिकायत भी दर्ज कराई है. यह शिकायत मृत युवक के खिलाफ दर्ज की गई है. डीसीपी जगमोहन मीणा ने बताया कि शिकायत करने वाली लड़की का बयान भी दर्ज कर लिया गया है.

मृत युवक के परिजनों के अनुसार कटक जिले के मौजपुर गांव के सौम्य रंजन स्वैन और उनका भतीजा ओम प्रकाश राउत भुवनेश्वर जा रहे थे. इसी दौरान खोरधा जिले के बालियांता थाना अंतर्गत रामचंद्र काज के पास उनकी बाइक की एक युवती से टक्कर हो गई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों पर हमला कर दिया. हमले के बाद सौम्य रंजन को गंभीर हालत में भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

सौम्य रंजन के चाचा विभूति कुमार विशाल ने आरोप लगाया कि रामचंद्र काज के पास एक्सीडेंट हुआ और ग्रामीण उग्र हो गए और दोनों को पीटा. इस जानलेवा हमले में उनके भतीजे की जान चली गई. उन्होंने दोषियों के लिए सजा की मांग की है. मृतक के चचेरे भाई विभूति कुमार बिस्वाल ने कहा, "हमें दोपहर 12 बजे सूचना मिली कि सौम्य की गाड़ी की टक्कर हो गई है. फिर खबर मिली कि पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने पीटा."

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ओडिशा मॉब लिंचिंग मामला
ODISHA RAILWAY CONSTABLE DIES
रेलवे कांस्टेबल सौम्य रंजन मौत
ओडिशा पुलिस कस्टडी
MOB LYNCHING IN ODISHA

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