ओडिशा के बालासोर में कथित गौरक्षकों ने युवक की पीट-पीटकर हत्या की, तीन लोग गिरफ्तार

आरोप है कि, ड्राइवर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई.

Balasore youth lynched by alleged cow vigilantes three held
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
Published : January 16, 2026 at 7:03 PM IST

बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले में कथित तौर पर गौरक्षकों ने युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. खबर के मुताबिक जिले में दो दिन पहले गाय ले जा रही एक वाहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वाहन चालक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था.

इस दौरान ड्राइवर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई. बालासोर सदर पुलिस स्टेशन ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. गुरुवार शाम को, एक ग्रुप के कुछ लोग बालासोर एसपी ऑफिस पहुंचे और दावा किया कि गिरफ्तार किए गए युवक इस घटना में शामिल नहीं थे.

बाद में पुलिस ने बातचीत करके उन्हें भेज दिया, लेकिन शुक्रवार को मृतक मकंदर मोहम्मद के परिवार ने बालासोर एसपी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया. मृतक के परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए घटना में शामिल अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.

खबर के मुताबिक, 14 तारीख को इशान इलाके में मवेशियों को ले जा रही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था. बाद में, कुछ युवकों ने घटनास्थल पर वैन ड्राइवर पर बुरी तरह हमला किया. पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को बचाकर बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान घायल उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच कर रही है. मामले में एसपी प्रत्युष दिबाकर ने मीडिया को बताया कि इसमें शामिल बाकी लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. एसपी ने बताया कि, पुलिस सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे भड़काऊ वीडियो और विवादित कमेंट्स पर नजर रख रही है और राज्य पुलिस हेडक्वार्टर के संपर्क में है.

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बालासोर के एसपी प्रत्यूष दिबाकर ने कहा कि, घटना 14 तारीख को हुई. मामले में सदर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि, उस रात, पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की. पुलिस की जांच में पता चला कि घटना में तीन लोग शामिल थे.

एसपी ने बताया कि, हिरासत में लिए गए लोगों को कल गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया. आगे की जांच चल रही है. जांच के बाद यह साफ हो जाएगा कि वहां और लोग थे या नहीं. उन्होंने कहा कि, जिला पुलिस और राज्य पुलिस संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि, इस संबंध में एक वीडियो सामने आया है, जो कि काफी संवेदनशील है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिस पर पुलिस की पैनी नजर है, ताकि कोई भड़काऊ कमेंट आने से पहले इस पर नजर रखी जा सके.

संपादक की पसंद

