ओडिशा के बालासोर में कथित गौरक्षकों ने युवक की पीट-पीटकर हत्या की, तीन लोग गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले में कथित तौर पर गौरक्षकों ने युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. खबर के मुताबिक जिले में दो दिन पहले गाय ले जा रही एक वाहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वाहन चालक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. इस दौरान ड्राइवर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई. बालासोर सदर पुलिस स्टेशन ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. गुरुवार शाम को, एक ग्रुप के कुछ लोग बालासोर एसपी ऑफिस पहुंचे और दावा किया कि गिरफ्तार किए गए युवक इस घटना में शामिल नहीं थे. बाद में पुलिस ने बातचीत करके उन्हें भेज दिया, लेकिन शुक्रवार को मृतक मकंदर मोहम्मद के परिवार ने बालासोर एसपी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया. मृतक के परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए घटना में शामिल अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. खबर के मुताबिक, 14 तारीख को इशान इलाके में मवेशियों को ले जा रही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था. बाद में, कुछ युवकों ने घटनास्थल पर वैन ड्राइवर पर बुरी तरह हमला किया. पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को बचाकर बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान घायल उसकी मौत हो गई.