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बालासोर की महिलाएं मिट्टी से पवित्र शंख बना रहीं, आजीविका चलाने के साथ परंपरा को बचा रहीं

बालासोर की महिलाओं ने मिट्टी से पवित्र शंख बनाकर आजीविका बनाने के साथ परंपरा को संरक्षित किया ( ETV Bharat )

ये हाथ से बने शंख स्थानीय बाजारों, मेलों और त्योहारों में बेचे जाते हैं, जिससे महिलाओं को निश्चित आय होती है. इनकी कीमत लगभग 100 रुपये से शुरू होती है और ये महंगे समुद्री शंखों के मुकाबले ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं.

उनमें से कई भगवान जगन्नाथ के डिजाइन और फूलों के पैटर्न से सजे होते हैं, जो खूबसूरती और आध्यात्मिक दोनों तरह की अनुभूति देते हैं.

ढांचे को मजबूत बनाने और दरारें रोकने के लिए इसमें बारीक रेत मिलाई जाती है. फिर शंख को ध्यान से आकार दिया जाता है, भट्टी में पकाया जाता है और बाद में चमकीले रंगों से सजाया जाता है.

बनने के बाद तैयार मिट्टी के शंख को दिखातीं कनकलता दास (ETV Bharat)

यह आसान सा काम अब इन महिलाओं के लिए रोजी-रोटी और मजबूती का जरिया बन गया है. यह प्रक्रिया मुश्किल होने के बावजूद पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है. मिट्टी इकट्ठा करने के बाद, उसे पीसा जाता है और गंदगी हटाने के लिए छाना जाता है.

हाथ से आकार दिए गए और भट्टियों में पकाए गए ये मिट्टी के शंख न केवल पारंपरिक शंखों जैसे होते हैं, बल्कि उनसे काफी मिलती-जुलती आवाज भी निकलती है.

यहां तक ​​कि राज्य भर के मंदिरों में भी शंख बजाकर पूजा करने और देवता को बुलाने की परंपरा है. लेकिन हमेशा की तरह कुछ अलग करते हुए, बालासोर जिले की महिलाएं मिट्टी से शंख बनाकर आस्था के इस सदियों पुराने प्रतीक को फिर से परिभाषित कर रही हैं. कई गांवों में, खासकर नीलगिरी ब्लॉक की शियाडियामल पंचायत में, भक्ति की ध्वनि अब समुद्र से नहीं, बल्कि मिट्टी से निकलती है.

महिलाएं समूह में शंख बनाने का काम सीख रही हैं (ETV Bharat)

भगवान को बुलाने का एक जरूरी हिस्सा के रूप में 'शंख ध्वनि' की गूंजती आवाज से आस-पास का माहौल शुद्ध होता है और भक्ति जागती है. परंपरा की गहराई से जुड़ा, शंख लंबे समय से ओडिशा के ओडिया घरों का एक अहम हिस्सा रहा है.

बालासोर (ओडिशा) : ओडिशा में कोई भी पवित्र या उत्सव का अनुष्ठान शंख की ध्वनि और जयकारे के बिना शुरू नहीं होता.

आदिवासी बहुल इलाकों में, इन मिट्टी के शंखों का इस्तेमाल अब रोजाना की पूजा में किया जा रहा है, जिससे यह कला सांस्कृतिक रूप से काम की और आर्थिक रूप से फायदेमंद बन गई है.

बनाए गए मिट्टी के शंख को सुखाया जा रहा (ETV Bharat)

बढ़ती मांग के साथ, सरकार के सपोर्ट वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम भी महिलाओं को यह क्राफ्ट सीखने और आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं.

अब तक, बाबंध इलाके की करीब 15 महिलाओं ने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और आत्मनिर्भर बन गई हैं, जबकि एक और बैच अभी कारीगर कनकलता दास के गाइडेंस में यह काम सीख रहा है.

कनकलता दास, जो 2005 से इस शिल्प से जुड़ी हैं, ने कहा, “हमने कई महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, और अब वे इन शंखों को बेचकर कमाई कर रही हैं. समुद्री शंख मिलना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन हमारी अपनी मिट्टी से बने मिट्टी के शंख पूजा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इनकी आवाज लगभग वैसी ही होती है, और लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं.”

मिट्टी को शंख का आकार देती महिला (ETV Bharat)

महिला कारीगरों के लिए यह कला सिर्फ आय का जरिया ही नहीं है, यह पहचान और गर्व की बात है.

मिट्टी के शंख बनाने वाली अनीता बेहेरा ने कहा, “हम यहां मिट्टी से शंख बनाते हैं. समुद्री शंख की तरह, हमारे शंख भी वैसी ही आवाज निकालते हैं. इसे बनाने में करीब एक घंटा लगता है.”

उन्होंने कहा, "उन्हें बेचकर कम से कम हम कुछ पैसे तो कमा लेते हैं. बेकार बैठकर शिकायत करने से अच्छा है कि कुछ करके कमाया जाए. लोग अक्सर सोचते हैं कि मिट्टी के शंख टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें भट्टी में पकाया जाता है. उनका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जा सकता है और क्योंकि वे हमारी मिट्टी से बने होते हैं, इसलिए वे ज़्यादा पवित्र लगते हैं.”

मिट्टी के शंख को अपने उंगलियों से समुद्र के शंख के रूप में बनाती महिला (ETV Bharat)

एक और कारीगर देवकी जेना ने कहा, “शंख शुभता का प्रतीक है. हर चीज की शुरुआत इसी से होती है. पहले शंख समुद्र से आते थे, लेकिन अब हम उन्हें मिट्टी से बना रहे हैं.”

इसमें करीब 15 से 30 महिलाएं शामिल हैं. कुछ ने ट्रेनिंग पूरी कर ली है, और कुछ सीख रही हैं. छोटे शंख 100 रुपये में बिकते हैं, बड़े वाले 200 रुपये में क्योंकि डिजाइन के हिसाब से कीमतें अलग-अलग होती हैं. इसके जरिए हम कमा रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं.

अर्थशास्त्र के अलावा, मिट्टी के शंख का एक गहरा मतलब भी है. यह समुद्री संसाधन के लिए एक टिकाऊ विकल्प दिखाता है, एक सांस्कृतिकता को बचाता है और ग्रामीण महिलाओं के बीच जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करता है.

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