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11 महिलाओं ने अपनी बचत जमा से शुरू किया था बिजनेस, अब 400 से अधिक महिलाओं को मिल रहा रोजगार, हर महीने ₹10,000 कमा रहीं

11 महिलाओं ने अपनी बचत जमा से शुरू किया था बिजनेस ( ETV Bharat )

बालासोर (ओडिशा): भगवान जगन्नाथ को पहनाए जाने वाले मुकुट, देवी दंडकाली को चढ़ाए जाने वाले वस्त्र और पूजा में इस्तेमाल होने वाले सजावटी छत्र के अलावा अन्य भगवानों के वस्त्र आदि बनाने में बालासोर जिले के सैकड़ों ग्रामीण परिवार जुड़े हुए हैं.

इन्हें बनाने वाली महिलाओं के लिए, ये रस्मों की चीजें भक्ति का एक हिस्सा भी हैं और अपने परिवार का गुजारा करने का एक जरिया भी. खंटापाड़ा इलाके के सुथांगा में, बनदुर्गा स्वयं सहायता समूह ने देवी-देवताओं के लिए कपड़े और एक्सेसरीज बनाने का बिजनेस शुरू किया है.

खास बात यह है कि 2010 में 11 महिलाओं ने अपनी बचत जमा करके जो काम शुरू किया था, वह अब 400 से अधिक महिलाओं को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है. इसके प्रोडक्ट ओडिशा और पड़ोसी पश्चिम बंगाल के बाजारों तक पहुंचते हैं. भगवान की पोशाक व अन्य कपड़ों की सिलाई करतीं महिलाएं. (ETV Bharat) यह ग्रुप 100 से ज़्यादा तरह की चीजें बनाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के लिए मुकुट और घाघरा, राधा-कृष्ण, अष्ट गोपाल, दंडकली और हनुमान के कपड़े और चंदुआ, पूजा में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक सजावटी छतरियां और लटकन शामिल हैं. फूलों की माला, झंडे, रथों के लिए सजावटी कपड़े और शादी का सामान जैसे चुनरी, मुकुट और बाजूबंद भी इसकी रेंज का हिस्सा हैं. इस वैरायटी के पीछे एक ऐसा बिजनेस है जिसे महिलाओं ने धीरे-धीरे बढ़ाया, पहले अपने पैसे से और बाद में लोन लेकर. बनदुर्गा स्वयं सहायता समूह की सचिव सुलोचना दास याद करती हैं कि कैसे देवताओं के लिए चीजें बनाने की उनकी इच्छा ने उन्हें एक साथ ला दिया. देवताओं के कपड़े के साथ पूजा-पाठ के अन्य सामान का अच्छा बिजनेस शुरू किया स्वयं सहायता समूह ने. (ETV Bharat) यह काम 2010 में 11 महिलाओं के एक ग्रुप के साथ शुरू हुआ. "शुरू में, हमने झंडे, चंदुआ (पूजा के लिए छतरियां), घाघरा (देवताओं के लिए कपड़े), भगवान जगन्नाथ के मुकुट और भगवान हनुमान के कॉस्ट्यूम जैसी चीजें बनाने के लिए अपना पैसा लगाया. बाद में, हमने धीरे-धीरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लिया. हमारी देवताओं की सेवा से जुड़े काम में शामिल होने की बहुत इच्छा थी. उन्होंने बताया, "इसलिए, हमने अपने रिसोर्स एक साथ जमा किए और इस ऑर्गनाइजेशन को बनाने के लिए मिलकर कोशिश की." ग्राम्या बैंक समेत खंटापाड़ा के बैंकों से मिले लोन से ग्रुप को प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिली. लगभग तीन-चार साल पहले एक प्रोड्यूसर ग्रुप के तौर पर पहचान मिलने से इसके प्रोडक्शन और बिजनेस ऑपरेशन को और बढ़ावा मिला. भगवान के वस्त्र बनाती युवती. (ETV Bharat) आज, इन महिलाओं के बनाए कपड़े और दूसरी चीजें पश्चिम बंगाल के बाजारों के अलावा कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, राउरकेला, बारीपदा, भद्रक, जाजपुर और अंगुल तक पहुंचती हैं. भगवान जगन्नाथ का मुकुट, चंदौस, झंडे और रथों के लिए सजावटी कपड़े विशेष रूप से सबसे अधिक मांग वाले हैं. सुथांगा सेंटर में करीब 30 से 40 लोग काम करते हैं. दूसरी 300 से 400 महिलाएं आस-पास के गांवों में अपने घरों से यह काम करती हैं, जिनमें खंटापाड़ा, रामनगर, बैष्णवपुर, अतापुर, कुलिगन, बेठीपुर, धरनीपुर, बडागन, बहनागा, पानापना और पंचमनिया शामिल हैं. बने सामान की गिनती करती महिला. (ETV Bharat) इस व्यवस्था से सेंटर के बाहर की महिलाओं को भी काम करके कमाई करने का मौका मिलता है. सेंटर में नियमित काम करने वाली महिलाएं हर महीने लगभग 10,000 रुपये कमाती हैं, जबकि घर से काम करने वाले कारीगरों को उनके पूरे किए गए काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं. मानिनी जेना, जिन्होंने यहां कपड़े और सजावटी सामान बनाने में एक दशक से ज़्यादा समय बिताया है, के लिए इस कमाई से उन्हें घर के खर्चों में मदद मिली है.