11 महिलाओं ने अपनी बचत जमा से शुरू किया था बिजनेस, अब 400 से अधिक महिलाओं को मिल रहा रोजगार, हर महीने ₹10,000 कमा रहीं
एसएचजी 400 से अधिक महिलाओं को सपोर्ट करता है जो भगवान के कपड़े और पूजा-पाठ का सामान बनाकर ओडिशा और बंगाल में सप्लाई करती हैं.
Published : November 12, 2026 at 5:25 PM IST
बालासोर (ओडिशा): भगवान जगन्नाथ को पहनाए जाने वाले मुकुट, देवी दंडकाली को चढ़ाए जाने वाले वस्त्र और पूजा में इस्तेमाल होने वाले सजावटी छत्र के अलावा अन्य भगवानों के वस्त्र आदि बनाने में बालासोर जिले के सैकड़ों ग्रामीण परिवार जुड़े हुए हैं.
इन्हें बनाने वाली महिलाओं के लिए, ये रस्मों की चीजें भक्ति का एक हिस्सा भी हैं और अपने परिवार का गुजारा करने का एक जरिया भी. खंटापाड़ा इलाके के सुथांगा में, बनदुर्गा स्वयं सहायता समूह ने देवी-देवताओं के लिए कपड़े और एक्सेसरीज बनाने का बिजनेस शुरू किया है.
खास बात यह है कि 2010 में 11 महिलाओं ने अपनी बचत जमा करके जो काम शुरू किया था, वह अब 400 से अधिक महिलाओं को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है. इसके प्रोडक्ट ओडिशा और पड़ोसी पश्चिम बंगाल के बाजारों तक पहुंचते हैं.
यह ग्रुप 100 से ज़्यादा तरह की चीजें बनाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के लिए मुकुट और घाघरा, राधा-कृष्ण, अष्ट गोपाल, दंडकली और हनुमान के कपड़े और चंदुआ, पूजा में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक सजावटी छतरियां और लटकन शामिल हैं.
फूलों की माला, झंडे, रथों के लिए सजावटी कपड़े और शादी का सामान जैसे चुनरी, मुकुट और बाजूबंद भी इसकी रेंज का हिस्सा हैं.
इस वैरायटी के पीछे एक ऐसा बिजनेस है जिसे महिलाओं ने धीरे-धीरे बढ़ाया, पहले अपने पैसे से और बाद में लोन लेकर. बनदुर्गा स्वयं सहायता समूह की सचिव सुलोचना दास याद करती हैं कि कैसे देवताओं के लिए चीजें बनाने की उनकी इच्छा ने उन्हें एक साथ ला दिया.
यह काम 2010 में 11 महिलाओं के एक ग्रुप के साथ शुरू हुआ. "शुरू में, हमने झंडे, चंदुआ (पूजा के लिए छतरियां), घाघरा (देवताओं के लिए कपड़े), भगवान जगन्नाथ के मुकुट और भगवान हनुमान के कॉस्ट्यूम जैसी चीजें बनाने के लिए अपना पैसा लगाया.
बाद में, हमने धीरे-धीरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लिया. हमारी देवताओं की सेवा से जुड़े काम में शामिल होने की बहुत इच्छा थी.
उन्होंने बताया, "इसलिए, हमने अपने रिसोर्स एक साथ जमा किए और इस ऑर्गनाइजेशन को बनाने के लिए मिलकर कोशिश की."
ग्राम्या बैंक समेत खंटापाड़ा के बैंकों से मिले लोन से ग्रुप को प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिली. लगभग तीन-चार साल पहले एक प्रोड्यूसर ग्रुप के तौर पर पहचान मिलने से इसके प्रोडक्शन और बिजनेस ऑपरेशन को और बढ़ावा मिला.
आज, इन महिलाओं के बनाए कपड़े और दूसरी चीजें पश्चिम बंगाल के बाजारों के अलावा कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, राउरकेला, बारीपदा, भद्रक, जाजपुर और अंगुल तक पहुंचती हैं. भगवान जगन्नाथ का मुकुट, चंदौस, झंडे और रथों के लिए सजावटी कपड़े विशेष रूप से सबसे अधिक मांग वाले हैं.
सुथांगा सेंटर में करीब 30 से 40 लोग काम करते हैं. दूसरी 300 से 400 महिलाएं आस-पास के गांवों में अपने घरों से यह काम करती हैं, जिनमें खंटापाड़ा, रामनगर, बैष्णवपुर, अतापुर, कुलिगन, बेठीपुर, धरनीपुर, बडागन, बहनागा, पानापना और पंचमनिया शामिल हैं.
इस व्यवस्था से सेंटर के बाहर की महिलाओं को भी काम करके कमाई करने का मौका मिलता है. सेंटर में नियमित काम करने वाली महिलाएं हर महीने लगभग 10,000 रुपये कमाती हैं, जबकि घर से काम करने वाले कारीगरों को उनके पूरे किए गए काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं.
मानिनी जेना, जिन्होंने यहां कपड़े और सजावटी सामान बनाने में एक दशक से ज़्यादा समय बिताया है, के लिए इस कमाई से उन्हें घर के खर्चों में मदद मिली है.
उन्होंने कहा, “मैं यहां करीब 10 से 12 साल से काम कर रही हूं. मेरे साथ यहां कई और महिलाएं भी काम करती हैं."
जेना ने कहा, "इस काम से हम अच्छी आमदनी कर पाते हैं, हर महीने लगभग 10,000 रुपये कमा लेते हैं, हालांकि यह काम के वॉल्यूम पर निर्भर करता है. इस आय से हम अपने परिवार का गुजारा कर पाते हैं. इस ऑर्गनाइजेशन ने हमें, महिलाओं के तौर पर, अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया है."
सेंटर में काम सुबह 8 बजे शुरू होता है और शाम करीब 6 बजे तक चलता है.
कोलकाता और कटक से आता है कच्चा माल
कच्चा माल कोलकाता और कटक से आता है और तैयार सामान बस से अलग-अलग जगहों पर भेजा जाता है. सामान भेजने के लिए खास तौर पर दो लोगों को रखा गया है, जबकि आस-पास के जिलों के व्यापारी भी सामान चुनने और खरीदने के लिए सेंटर पर आते हैं.
बनदुर्गा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रेबती मोहंती का परिवार ग्रुप के कामों में बहुत मदद करता है. जैसे-जैसे ऑर्डर बढ़े, काम में सेंटर पर प्रोडक्शन, गांव के घरों में सिलाई और सामान और तैयार माल का रेगुलर आना-जाना शामिल हो गया.
ग्रुप के काम पर निर्भर रहने वालों में मां दंडकाली के सेवक भी शामिल हैं, जिनका मंदिर बालासोर जिले में नेशनल हाईवे के पास है. देवी के कपड़े और पूजा की दूसरी चीजें सुथांगा सेंटर से खरीदी जाती हैं. मां दंडकाली के सेवक भबेंदू सतपथी कहते हैं कि महिलाएं पूजा के लिए जरूरी कई तरह की चीजें देती हैं.
उन्होंने कहा, “हम सारा सामान इसी एसएचजी से लेते हैं. यह खुशी की बात है कि यहां महिलाएं मिलकर भगवान की सेवा के तौर पर ये चीज़ें बनाती हैं.”
महिलाओं ने उन ट्रेडर्स से भी रिश्ते बनाए हैं जो उनके प्रोडक्ट्स दूसरी जगहों पर बेचते हैं. कैलाश दास, जो भद्रक के कचेरी बाज़ार में एक दुकान चलाते हैं, रेगुलर स्टॉक खरीदने के लिए सेंटर आते हैं.
'सामान खरीदने के लिए हम यहां रेगुलर आते हैं'
“मैं पिछले 25 सालों से अपनी दुकान चला रहा हूं और इस संगठन के साथ मेरा पुराना जुड़ाव रहा है. मैं अपनी दुकान में बेचने के लिए यहां से कई तरह की चीजें खरीदता हूं. हम इन चीज़ों को जिस कीमत पर खरीदते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉफ़िट मार्जिन जोड़कर अपना बिजनेस चलाते हैं. यहां, महिलाओं के एक ग्रुप ने मिलकर एक ऑर्गनाइजेशन बनाया है और वे खुद कई तरह की चीजें बनाती हैं. इसीलिए हम ये सामान खरीदने के लिए रेगुलर इस जगह आते हैं…उनका कहना है कि क्वालिटी, कारीगरी और कीमतें प्रोडक्ट्स को उनके बिजनेस के लिए सही बनाती हैं. उन्होंने आगे कहा, “सबसे अच्छी बात यह है कि कीमतें सही हैं.”
मानिनी जैसी महिलाओं के लिए, काम की वैल्यू इस बात से मापी जाती है कि वे कितनी कमाई घर ले जाती हैं और किन खर्चों को पूरा करने में वे मदद कर सकती हैं.
11 महिलाओं ने अपनी बचत से जो ग्रुप शुरू किया था, वह अब सैकड़ों दूसरे लोगों को पैसे देकर काम दे रहा है, और उनके घरों में सिले हुए कपड़े और छतरियां सुथांगा से भी आगे दुकानों, मंदिरों और समारोहों में जगह पा रही हैं.
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