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सड़क दुर्घटना में देश के दो होनहार युवा एथलीटों की मौत, खेल जगत में शोक

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

कटक (ओडिशा): एक दर्दनाक सड़क हादसे में ओडिशा के दो युवा एथलीटों की मौत हो गई. यह दुर्घटना देर रात कटक-भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (NH-16) पर नखरा के पास हुई. जान गंवाने वाले एथलीटों की पहचान अट्टाबीरा थाना क्षेत्र के मलय बारीक और भवानीपटना के जयराम दोंदापति के रूप में हुई है. इस दुखद घटना से ओडिशा के खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा बुधवार 21 अक्टूबर की देर रात हुआ. दोनों खिलाड़ी एक बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गयी. दोनों खिलाड़ियों को तुरंत कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.