सड़क दुर्घटना में देश के दो होनहार युवा एथलीटों की मौत, खेल जगत में शोक
यह हादसा बुधवार 21 अक्टूबर की देर रात हुआ. दोनों खिलाड़ी एक बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गयी.
Published : October 22, 2026 at 6:34 PM IST
कटक (ओडिशा): एक दर्दनाक सड़क हादसे में ओडिशा के दो युवा एथलीटों की मौत हो गई. यह दुर्घटना देर रात कटक-भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (NH-16) पर नखरा के पास हुई. जान गंवाने वाले एथलीटों की पहचान अट्टाबीरा थाना क्षेत्र के मलय बारीक और भवानीपटना के जयराम दोंदापति के रूप में हुई है. इस दुखद घटना से ओडिशा के खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा बुधवार 21 अक्टूबर की देर रात हुआ. दोनों खिलाड़ी एक बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गयी. दोनों खिलाड़ियों को तुरंत कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
जयराम भारत के 23 साल से कम उम्र (अंडर-23) के धावक (sprinters) थे तो वहीं मलय 400 मीटर के एक प्रतिभाशाली धावक थे. दोनों भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में पेशेवर ट्रेनिंग ले रहे थे.
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया एक्स पर उनकी मौत पर गहरा दुख जताया. उन्होंने लिखा, "एक सड़क हादसे में एथलीट जयराम दोंदापति और मलय बारीक के निधन की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ है. उनका इस तरह अचानक चले जाना ओडिशा के खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. महाप्रभु श्री जगन्नाथ उन्हें इस मुश्किल समय में शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को शाश्वत शांति दें."
ओडिशा के खेल मंत्री सूर्याबंशी सूरज ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "कल एक सड़क दुर्घटना में ओडिशा के युवा खिलाड़ियों दोंदापति जयराम और मलय बारीक के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है. भगवान जगन्नाथ इस दुखद समय में उनके परिवारों की मदद करें और उन्हें असीम धैर्य दें. ओम शांति!"
इन दोनों युवा एथलीटों की मौत से पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. कोचों, साथी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. इस दर्दनाक हादसे ने उन दो युवा खिलाड़ियों के होनहार करियर को समय से पहले ही खत्म कर दिया, जो भारतीय एथलेटिक्स में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे.
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