ओडिशा की गायत्री साहू ने बनाई भगवान शिव की अनोखी पेंटिंग, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज
गायत्री साहू ने इस साल महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग में से एक बनाई, जिसका आकार 6x4 फीट था.
Published : April 13, 2026 at 6:16 PM IST
भुवनेश्वर: 26 साल की गायत्री साहू ने 6 फीट की शिव पेंटिंग बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है. जिससे वह सुर्खियों में आ गई हैं. गायत्री साहू सिर्फ कला के लिए जीती हैं. हालांकि उन्होंने देर से शुरुआत की, लेकिन उनकी बनाई कला ने उन्हें बहुत जल्द पहचान दिलाई. हाथ में ब्रश और अपने स्ट्रोक्स में लगन के साथ, वह बस पौराणिक रचनाओं पर पेंटिंग बनाती हैं.
फरवरी 2026 के एक अच्छे दिन, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के परिसर में, गायत्री एक बड़े कैनवास के सामने खड़ी थीं और भगवान शिव को बड़े-बड़े ऐक्रेलिक स्ट्रोक से जीवंत कर रही थीं. जो सामने आया वह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि पहचान का एक पल था. इस कला ने उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दिलाई.
ब्रह्मपुर में जन्मी और अब भुवनेश्वर में रहने वाली गायत्री को यह कामयाबी इस साल महाशिवरात्रि के मौके पर मिली. उस दिन, उन्होंने भगवान शिव की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग में से एक बनाई, जिसका आकार 6 फीट गुणा 4 फीट (6x4) था, जो किसी उत्कृष्ट रचना से कम नहीं थी. ऐक्रेलिक रंगों का इस्तेमाल करके बनाई गई यह रचना न सिर्फ अपने आकार के हिसाब से, बल्कि इसके पीछे के मकसद के लिए भी सबसे अलग थी.
गायत्री के लिए यह पल आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार बन गया. एक ऐसे राज्य में जन्मी गायत्री की यात्रा ने इसे एक कदम और पक्का कर दिया जो लंबे समय से अपनी समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. छोटी उम्र से ही, उन्होंने पढ़ाई और पेंटिंग की ओर अपने झुकाव के बीच संतुलन बनाए रखा. राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर (PG) होने के नाते, उन्होंने एक बार पारंपरिक रास्ता अपनाया, यहां तक कि एक निजी कंपनी में नौकरी भी की.
लेकिन कहीं न कहीं, कैनवास ने उन्हें अपनी ओर खींचा और आखिरकार, उन्होंने खुद को कला के लिए समर्पित कर दिया.
जीवन में स्थिरता के बजाय शौक को चुनते हुए, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फुल-टाइम आर्ट में लग गईं, मुंबई में एक कोर्स करके अपनी स्किल्स को और बेहतर किया. जो एक झुकाव के तौर पर शुरू हुआ, वह धीरे-धीरे जिंदगी बदलने वाला माध्यम बन गया.
गायत्री कहती हैं, "हर आर्टिस्ट कला को रोजी-रोटी के लिए नहीं चुनता, कई लोग इसे शौक (Passion) के लिए करते हैं. पहले, ओडिशा में कम अवसरों की वजह से कला में करियर बनाना मुश्किल था. लेकिन अब चीजें बदल रही हैं. बढ़ते समर्थन के साथ, आज आर्टिस्ट के पास बहुत सारे मौके हैं. कला को प्रदर्शित करने के लिए कई माध्यम और प्लेटफॉर्म हैं. अगर आप में टैलेंट है, तो आप कला में करियर बना सकते हैं."
गायत्री साहू की इस कामयाबी पर ब्रह्मपुर और भुवनेश्वर दोनों जगह जश्न मनाया जा रहा है. तारीफ के संदेश आ रहे हैं और कई युवा कलाकारों के लिए, उनका सफर प्रेरणास्रोत (Reference Point) बन गया है, यह इस बात का सबूत है कि लगन अपना रास्ता खुद बना सकती है. हालांकि, इस सफर के पीछे उन्हें अपने परिवार का पूरा समर्थन मिला है, जिन्होंने उन पर विश्वास किया.
गायत्री की मां ज्योत्सना साहू याद करती हैं, "वह बचपन से ही पेंटिंग कर रही है. हम चाहते थे कि वह कोई नौकरी करे लेकिन उसने अपना शौक चुना. उसका झुकाव और शौक देखकर, हम उसके साथ खड़े रहे. आज, वह शानदार काम कर रही है और उसे कई अवॉर्ड मिल चुके हैं."
अब अपनी कला को दिन में लगभग सात से आठ घंटे देने वाली गायत्री ने काम का बड़ा कलेक्शन बनाया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पेंटिंग्स 1,000 से 50,000 रुपये तक में बिकती हैं. राधा-कृष्ण और भगवान जगन्नाथ से लेकर पोर्ट्रेट और कस्टमाइज्ड पीस तक, उनका कैनवास परंपरा और निजी-अभिव्यक्ति दोनों को दिखाता है. वह साड़ी पेंटिंग, पॉटरी, टेराकोटा और अनाज से बनी आर्ट के साथ भी प्रयोग करती हैं, जिससे एक बहुत बड़ा कलेक्शन बनता है.
गायत्री के लिए, यह पहचान सिर्फ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराने तक नहीं है. वह कहती हैं, "यह मेरे लिए एक संदेश है कि आत्मविश्वास ही मायने रखता है. अगर आप में पक्का इरादा है, तो कोई भी आपको सबसे अच्छा करने से नहीं रोक सकता."
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