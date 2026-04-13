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ओडिशा की गायत्री साहू ने बनाई भगवान शिव की अनोखी पेंटिंग, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

ओडिशा की गायत्री साहू ने बनाई भगवान शिव की अनोखी पेंटिंग, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: 26 साल की गायत्री साहू ने 6 फीट की शिव पेंटिंग बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है. जिससे वह सुर्खियों में आ गई हैं. गायत्री साहू सिर्फ कला के लिए जीती हैं. हालांकि उन्होंने देर से शुरुआत की, लेकिन उनकी बनाई कला ने उन्हें बहुत जल्द पहचान दिलाई. हाथ में ब्रश और अपने स्ट्रोक्स में लगन के साथ, वह बस पौराणिक रचनाओं पर पेंटिंग बनाती हैं. फरवरी 2026 के एक अच्छे दिन, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के परिसर में, गायत्री एक बड़े कैनवास के सामने खड़ी थीं और भगवान शिव को बड़े-बड़े ऐक्रेलिक स्ट्रोक से जीवंत कर रही थीं. जो सामने आया वह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि पहचान का एक पल था. इस कला ने उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दिलाई. ब्रह्मपुर में जन्मी और अब भुवनेश्वर में रहने वाली गायत्री को यह कामयाबी इस साल महाशिवरात्रि के मौके पर मिली. उस दिन, उन्होंने भगवान शिव की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग में से एक बनाई, जिसका आकार 6 फीट गुणा 4 फीट (6x4) था, जो किसी उत्कृष्ट रचना से कम नहीं थी. ऐक्रेलिक रंगों का इस्तेमाल करके बनाई गई यह रचना न सिर्फ अपने आकार के हिसाब से, बल्कि इसके पीछे के मकसद के लिए भी सबसे अलग थी. ओडिशा की गायत्री साहू ने बनाई 6 फुट की शिव पेंटिंग (ETV Bharat) गायत्री के लिए यह पल आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार बन गया. एक ऐसे राज्य में जन्मी गायत्री की यात्रा ने इसे एक कदम और पक्का कर दिया जो लंबे समय से अपनी समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. छोटी उम्र से ही, उन्होंने पढ़ाई और पेंटिंग की ओर अपने झुकाव के बीच संतुलन बनाए रखा. राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर (PG) होने के नाते, उन्होंने एक बार पारंपरिक रास्ता अपनाया, यहां तक कि एक निजी कंपनी में नौकरी भी की. लेकिन कहीं न कहीं, कैनवास ने उन्हें अपनी ओर खींचा और आखिरकार, उन्होंने खुद को कला के लिए समर्पित कर दिया.