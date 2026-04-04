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ईटीवी भारत से बोले ओडिशा आर्चरी टीम के कोच, इंटरनेशनल गेम की तरह का हुआ आयोजन, देश को मिलेंगी नई प्रतिभाएं

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पर ईटीवी भारत ने ओडिशा तीरंदाजी टीम के कोच से खास बात की है.

Odisha Archery Coach
रायपुर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में ओडिशा के आर्चरी कोच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 9:37 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स रायपुर में हिस्सा लेने पहुंचे ओडिशा आर्चरी टीम के कोच ने ईटीवी भारत से बात की है. उन्होंने बताया कि जिस तरीके का आयोजन हुआ यह बहुत बेहतरीन रहा है. सरकार ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किया है और जिस तरीके से खेल हुआ है इससे प्रतिभाएं निकाल करके बाहर आएंगी. जिस तरह का गेम यहां हुआ है मैं छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ही अपनी सरकार का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन लोगों ने इस तरह के आयोजन में खिलाड़ियों को भेजने का काम किया है.जिन बच्चों को लेकर यहां आए हैं उनके संघर्ष की कहानी बहुत जबरदस्त है. गांव से शहर आने के लिए पूरा दिन बिता देन, यह संघर्ष बहुत जबरदस्त है.

"काफी मेहनत और खर्च से आर्चरी खिलाड़ी होते हैं तैयार"

मैं एचपीसी सेंटर का कोच हूं. वहां पर एक जॉइंट प्रोग्राम चलता है टाटा स्टील का और ओडिशा सरकार का. पूरे ओडिशा के सुदूर गांव क्षेत्र के जो भी टैलेंट है उनको तलाश करके उनको मंच प्रदान करना हमारा उद्देश्य है. यहां जो बच्चे हैं काफी इंटीरियर इलाके से हैं. पिछड़े इलाकों से है. नक्सल प्रभावित इलाकों से हैं. उनको खोज करके लाना और उनको तैयार करना यह हमारा काम है. आर्चरी का जो भी समान होता है वह काफी महंगा आता है. हम उन्हें तैयार करके देते हैं और तैयारी कराते हैं.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स रायपुर (ETV BHARAT)

आर्चरी के खिलाड़ियों ने भी बताया अपना अनुभव

आर्चरी के एक खिलाड़ी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मैं ओडिशा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन आयोजन किया है. हम लोगों को खेलने का जो मौका मिला है वह अपने आप में काफी अच्छा अनुभव है. यहां आने के बाद जिस तरीके से हम लोगों को अवसर मिला है और जो हम लोग खेले हैं मेडल जीते हैं यह धन्यवाद देने का विषय है.

Khelo India Tribal Games
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (ETV BHARAT)

"आर्चरी का भविष्य उज्ज्वल है"

एक अन्य आर्चरी खिलाड़ी ने कहा कि मैं ओडिशा सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा की हम लोगों को खेलने के लिए यहां भेजा है. ट्राइबल गेम्स का आयोजन हुआ यह बहुत बेहतरीन कार्य हुआ है. छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत-बहुत बधाई. छत्तीसगढ़ में पहला ट्राइबल गेम्स हुआ है यह बहुत महत्वपूर्ण रहा है. यह इंटरनेशनल लेवल के लिए होने वाले खेल जैसा है. उसी के प्लान को रख कर बनाया गया है. हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा यह तो नहीं कह सकते. लेकिन हमारे बाद की आने वाली पीढियों के लिए खूब अवसर मिलेगा. वह जीवन में बेहतर कर सकते हैं यह हम कह सकते हैं. स्वर्ण पदक विजेता अर्जुन ने कहा कि यह बहुत बेहतरीन आयोजन हुआ और इस ट्राइबल गेम को देखकर के और अच्छे बच्चे यहां से निकलेंगे

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