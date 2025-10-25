'मां बनी, पर अपने बेटे को ठीक से देख नहीं सकती हूं…': ओडिशा की एसिड अटैक सर्वाइवर का दर्द
ओडिशा की एसिड अटैक सर्वाइवर ने ETV Bharat से बात करते हुए अपने अंदर छिपे डर और आशंकाओं के बारे में बताया.
कटकः ओडिशा के कटक के जगतसिंहपुर जिले में 18 अप्रैल, 2009 को प्रमोदिनी रावल नामक युवती पर एसिड अटैक हुआ था. उस समय उनकी उम्र सिर्फ़ 16 साल थी. कॉलेज में पढ़ रही थीं. बाजार जा रही थी उसी समय, भद्रक का 28 वर्षीय संतोष वेदांत नामक एक युवक ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया. प्यार में ठुकराए जाने का बदला लेने के लिए उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया.
जीवनशैली बदल गयीः
अदालत ने इस घटना के बाद संतोष को 14 साल की सजा सुनाई है. लगभग 8 साल जेल में बीता चुका है. लेकिन, इस घटना के 17 साल बाद भी उसके मन से डर नहीं गया है. प्रमोदिनी ने कहा, उस घटना के बाद, उसके जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है. जीवन का संघर्ष हर पल जारी है. जीवन का मतलब घर से अस्पताल और अस्पताल से घर जाना है. उसने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान करती हूं लेकिन जो न्याय मिला है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं.
'जीवित रहने के लिए संघर्ष':
प्रमोदिनी कहती हैं "मेरी हालत ऐसी है कि मैं किसी और की मदद के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती. चाहूं तो भी मैं अकेले बाहर नहीं जा सकती. मुझे एक बेटा है, मैं उसे ठीक से देख नहीं सकती. जितनी मैं खुश हूं, उतनी ही डरी हुई भी हूं."
प्रमोदिनी फिलहाल एक एनजीओ में काम कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे जो भी कमाई होती है, वह उनके इलाज पर खर्च हो जाती है. मुआवज़े के बारे में उन्होंने कहा, "जो 10 लाख रुपये का मुआवज़ा मिला है, वह इलाज पर खर्च हो रहा है. आंखों की दवाइयों पर हर महीने 10,000 रुपये खर्च होते हैं. मुझे आर्थिक तंगी से निपटने के लिए पैसों की जरूरत है."
एसिड पीड़िता को आत्मनिर्भर बनाएंः
प्रमोदिनी कहती हैं, "जब कोई महिला एसिड अटैक की शिकार होती है, तो क्या सहायता राशि से शारीरिक चोटों की भरपाई हो सकती है? यह केवल 5 लाख रुपये है जो बहुत कम है... इसमें पीड़िता का क्या दोष है! क्या उसने कोई अपराध किया है? पीड़िता के खिलाफ अपराध हुआ है. इसलिए, ऐसी सहायता के बजाय, अगर पीड़िता को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो कुछ राहत मिलेगी." प्रमोदिनी ने पीड़िता को सरकारी नौकरी देने का अनुरोध किया है.
एसिड पीड़िता को आरक्षणः
प्रमोदिनी के पति सरोज कुमार साहू ने कहा- "हम अभी तक संघर्ष कर रहे हैं. हमें आंखों के इलाज के लिए हर 2 महीने में चेन्नई जाना पड़ता है. सरकार द्वारा दिया जाने वाला भत्ता प्रमोदिनी के अपने खर्चों को भी पूरा नहीं करता है. हम अदालत में याचिका दायर करेंगे कि एसिड पीड़ितों के लिए आरक्षण 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया जाए. कम से कम 10 हजार से 15 हजार रुपये मासिक भत्ते के रूप में दिए जाएं, ताकि एसिड पीड़िता अपना इलाज खुद करा सके."
आयुष्मान कार्ड की तरह विशेष कार्डः
सरोज का कहना है कि एसिड पीड़ितों को आयुष्मान कार्ड की तरह एक विशेष कार्ड भी मिलना चाहिए. ओडिशा या राज्य के बाहर के अस्पतालों में इलाज कराने पर उन्हें पैसे खर्च न करने पड़ें. ऐसे कई परिवार हैं जो पैसे की कमी के कारण इलाज नहीं करा सकते हैं. अगर सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाती, तो वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
