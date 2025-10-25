ETV Bharat / bharat

'मां बनी, पर अपने बेटे को ठीक से देख नहीं सकती हूं…': ओडिशा की एसिड अटैक सर्वाइवर का दर्द

कटकः ओडिशा के कटक के जगतसिंहपुर जिले में 18 अप्रैल, 2009 को प्रमोदिनी रावल नामक युवती पर एसिड अटैक हुआ था. उस समय उनकी उम्र सिर्फ़ 16 साल थी. कॉलेज में पढ़ रही थीं. बाजार जा रही थी उसी समय, भद्रक का 28 वर्षीय संतोष वेदांत नामक एक युवक ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया. प्यार में ठुकराए जाने का बदला लेने के लिए उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया.

जीवनशैली बदल गयीः

अदालत ने इस घटना के बाद संतोष को 14 साल की सजा सुनाई है. लगभग 8 साल जेल में बीता चुका है. लेकिन, इस घटना के 17 साल बाद भी उसके मन से डर नहीं गया है. प्रमोदिनी ने कहा, उस घटना के बाद, उसके जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है. जीवन का संघर्ष हर पल जारी है. जीवन का मतलब घर से अस्पताल और अस्पताल से घर जाना है. उसने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान करती हूं लेकिन जो न्याय मिला है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं.

'जीवित रहने के लिए संघर्ष':

प्रमोदिनी कहती हैं "मेरी हालत ऐसी है कि मैं किसी और की मदद के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती. चाहूं तो भी मैं अकेले बाहर नहीं जा सकती. मुझे एक बेटा है, मैं उसे ठीक से देख नहीं सकती. जितनी मैं खुश हूं, उतनी ही डरी हुई भी हूं."

प्रमोदिनी फिलहाल एक एनजीओ में काम कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे जो भी कमाई होती है, वह उनके इलाज पर खर्च हो जाती है. मुआवज़े के बारे में उन्होंने कहा, "जो 10 लाख रुपये का मुआवज़ा मिला है, वह इलाज पर खर्च हो रहा है. आंखों की दवाइयों पर हर महीने 10,000 रुपये खर्च होते हैं. मुझे आर्थिक तंगी से निपटने के लिए पैसों की जरूरत है."

एसिड पीड़िता को आत्मनिर्भर बनाएंः