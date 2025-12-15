ओडिशा के छात्र ने बनाया स्मार्ट हेलमेट, बाइक चालकों के लिए हो सकता है वरदान
नौवीं कक्षा के छात्र कुमार अमित ने ऐसा स्मार्ट हेलमेट बनाया है जिसे पहने बिना आप बाइक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं.
Published : December 15, 2025 at 9:02 PM IST
ब्रह्मपुर (ओडिशा): गंजम जिले के शेरगढ़ ब्लॉक के छात्र कुमार अमित ने बाइक चालकों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट हेलमेट बनाया है. हेलमेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसे नहीं पहनेंगे, तो गाड़ी नहीं चलेगी. आइए जानते हैं कि अमित ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला क्यों किया और उन्होंने इसे कैसे बनाया.
2023 में, अमित के पिता रूटीन हेल्थ चेक-अप के लिए अस्पताल जा रहे थे. अचानक एक सड़क हादसा हो जाता है और उनके पिता हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं. अमित को लगता है कि अगर उनके पिता ने हेलमेट पहना होता तो शायद वे बच जाते. लेकिन उनके पिता ने हेलमेट नहीं पहना था. उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि ड्राइवरों के लिए हेलमेट कितना जरूरी है.
कुमार अमित शेरगढ़ के ओडिशा आदर्श विद्यालय में नौवीं के छात्र हैं. वह कहते हैं, "मैंने AI का इस्तेमाल करके एक हेलमेट डिजाइन किया. इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलाई जा सकती."
उन्होंने आगे कहा, "यह प्रोजेक्ट ट्रांजिस्टर, रिसीवर और बैटरी की मदद से बनाया गया है. अगर इस हेलमेट का ट्रांजिस्टर सिर से टच नहीं होगा, तो बाइक का इग्निशन ऑन नहीं होगा या बाइक के पहिए नहीं चलेंगे. इस स्मार्ट हेलमेट को Arduino और UNO का इस्तेमाल करके एक सामान्य मोटरसाइकिल हेलमेट से जोड़कर भी बनाया जा सकता है."
अमित ने इस हेलमेट को अपने स्कूल की साइंस एग्जिबिशन में दिखाया और शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों ने उनके प्रोजेक्ट की तारीफ की.
अमित की मां सिग्मा पटनायक ने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि उनके बेटे ने अपनी टेक्निकल स्किल्स से ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है. मां ने बताया कि सड़क हादसे में पिता की मौत के बाद अमित ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया था. अब उसने अपने थोड़े से ज्ञान से इसे तैयार किया है. अगर सरकार चाहे तो इस प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकती है.
सिग्मा पटनायक ने कहा कि कई ड्राइवर सिर्फ पुलिस की जांच से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं. लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के जरिये हेलमेट को बाइक से जोड़ दिया जाए, तो बिना हेलमेट पहने बाइक नहीं चलेगी. उन्होंने कहा कि जो लोग हेलमेट पहनेंगे, वही बाइक चल पाएंगे.
इस बीच, ब्रह्मपुर के शिक्षक महेंद्र कुमार साहू ने कहा कि वह छात्र द्वारा बनाए गए ऐसे प्रोजेक्ट को देखकर बहुत खुश हैं. अगर ऐसा सिस्टम हो कि बिना हेलमेट पहने लोग बाइक नहीं चला सकते हैं तो बहुत से लोगों की जान बच सकती है. उन्होंने कहा कि यह एक नया प्रोजेक्ट है तो तारीफ के लायक है.
यह हेलमेट हादसा होने पर रिश्तेदारों को मैसेज भेजेगा. अगर कोई ड्राइवर स्मार्ट हेलमेट पहनता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो चार AI-इनेबल्ड एप्लीकेशन मोबाइल नंबर से उन करीबी रिश्तेदारों को मैसेज भेज सकते हैं, जिनके नंबर उसमें दर्ज हैं. इसके साथ ही एम्बुलेंस को भी जानकारी भेजी जा सकती है. हेलमेट में GPS भी लगा है, जिससे हादसा होने पर चालक का पता लगाना आसान हो सकता है.
सड़क सुरक्षा सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी राइडर्स की. अमित जैसे युवाओं के रोड सेफ्टी में आगे आने से, भविष्य में सड़क हादसों की संख्या में कमी आने की उम्मीद की जा सकती है.
पूरे देश में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल मौतों में से लगभग 11 प्रतिशत मौतें सड़क हादसों के कारण होती हैं. जिनमें से 46 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहनों से होती हैं. कई ड्राइवर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं, इसलिए दुर्घटनाएं गंभीर या जानलेवा हो जाती हैं. यहां तक कि कई लोग ट्रैफिक चेकिंग या अन्य प्रशासनिक चेकिंग से बचने के लिए ही हेलमेट पहनते हैं.
