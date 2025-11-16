ETV Bharat / bharat

प्रसिद्ध ओडिया सिंगर हुमाने सागर की हालत गंभीर, CM माझी ने एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों से की बात

ओडिया सिंगर हुमाने सागर को एम्स भुवनेश्वर में उच्च वेंटिलेटरी सपोर्ट पर रखा गया है. तीव्र क्रोनिक लिवर फेल्योर समेत कई समस्याएं हैं.

Odia Singer Humane Sagar health condition in critical Odisha CM Majhi expresses concern
प्रसिद्ध ओडिया सिंगर हुमाने सागर (File Photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: प्रसिद्ध ओडिया सिंगर हुमाने सागर की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. उन्हें एम्स भुवनेश्वर में उच्च वेंटिलेटरी सपोर्ट पर रखा गया है. तीव्र क्रोनिक लिवर फेल्योर के बाद हुमाने सागर को 14 नवंबर को एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था. 36 वर्षीय हुमाने सागर को नॉन-इनवेसिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. उन्हें मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, तीव्र क्रोनिक लिवर फेल्योर, द्विपक्षीय निमोनिया और अन्य समस्याओं का पता चला है.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता व्यक्त की और एम्स के डॉक्टरों के साथ चर्चा की. माझी ने कहा कि हुमाने सागर ओडिशा के एक लोकप्रिय और प्रतिभाशाली गायक हैं और उन्होंने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखने का आग्रह किया. सीएम माझी ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी.

बीजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी हुमाने सागर की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की और उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

हुमाने सागर को 14 नवंबर को दोपहर 1.10 बजे अत्यंत गंभीर हालत में एम्स, भुवनेश्वर के आपातकालीन कक्ष में लाया गया. आपातकालीन विभाग में प्रारंभिक जांच के बाद, उन्हें मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए डॉ. श्रीकांत बेहरा (एम्स भुवनेश्वर के इंटेंसिविस्ट और ईसीएमओ विशेषज्ञ) की देखरेख में मेडिकल आईसीयू (एमआईसीयू) में भर्ती कराया गया.

मेडिकल मूल्यांकन में उन्हें कई समस्याओं का पता चला. जिसमें MODS (मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम) - एन्सेफैलोपैथी, शॉक, श्वसन विफलता, तीव्र गुर्दे की क्षति, हेपेटोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कोगुलोपैथी शामिल हैं. इसके अलावा हुमाने सागर तीव्र या दीर्घकालिक यकृत विफलता (ACLF), द्विपक्षीय निमोनिया और गंभीर LV सिस्टोलिक डिसफंक्शन के साथ फैली हुई कार्डियोमायोपैथी ग्रसित हैं.

डॉक्टरों के मुताबिक, ओडिया सिंगर की संवेदी क्षमता में थोड़ा सुधार हुआ है और वह सरल आदेशों पर प्रतिक्रिया दे रहा है. मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, उन्हें व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल और अन्य जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं. एमआईसीयू टीम द्वारा उनकी निरंतर निगरानी की जा रही है. कई विशेषज्ञ डॉक्टर उनके उपचार में शामिल हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र रख रहे हैं.

यह भी पढ़ें- SIR के दौरान काम के दबाव से BLO ने की आत्महत्या, आयोग ने कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट

TAGGED:

HUMANE SAGAR
ODISHA CM MAJHI
HUMANE SAGAR HEALTH UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.