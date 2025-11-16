ETV Bharat / bharat

प्रसिद्ध ओडिया सिंगर हुमाने सागर की हालत गंभीर, CM माझी ने एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों से की बात

भुवनेश्वर: प्रसिद्ध ओडिया सिंगर हुमाने सागर की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. उन्हें एम्स भुवनेश्वर में उच्च वेंटिलेटरी सपोर्ट पर रखा गया है. तीव्र क्रोनिक लिवर फेल्योर के बाद हुमाने सागर को 14 नवंबर को एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था. 36 वर्षीय हुमाने सागर को नॉन-इनवेसिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. उन्हें मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, तीव्र क्रोनिक लिवर फेल्योर, द्विपक्षीय निमोनिया और अन्य समस्याओं का पता चला है.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता व्यक्त की और एम्स के डॉक्टरों के साथ चर्चा की. माझी ने कहा कि हुमाने सागर ओडिशा के एक लोकप्रिय और प्रतिभाशाली गायक हैं और उन्होंने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखने का आग्रह किया. सीएम माझी ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी.

बीजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी हुमाने सागर की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की और उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

हुमाने सागर को 14 नवंबर को दोपहर 1.10 बजे अत्यंत गंभीर हालत में एम्स, भुवनेश्वर के आपातकालीन कक्ष में लाया गया. आपातकालीन विभाग में प्रारंभिक जांच के बाद, उन्हें मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए डॉ. श्रीकांत बेहरा (एम्स भुवनेश्वर के इंटेंसिविस्ट और ईसीएमओ विशेषज्ञ) की देखरेख में मेडिकल आईसीयू (एमआईसीयू) में भर्ती कराया गया.