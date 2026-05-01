मेट्रो के दूसरे फेज के लिए रुकावटें दूर हुईं, तेलंगाना सरकार ने केंद्र पर दबाव बढ़ाने का किया फैसला
ऐसा लगता है कि सरकार ने इस टेकओवर के साथ केंद्र के उठाए सभी सवालों का जवाब दे दिया है.
Published : May 1, 2026 at 2:02 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना मेट्रो रेल के दूसरे फेज का रास्ता साफ हो गया है. तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी खरीद ली है. इसके साथ ही, दूसरे फेज की मुश्किलें दूर होती दिख रही हैं.
इस बारे में केंद्र को डीपीआर भेजे हुए डेढ़ साल हो गए हैं. इजाजत देने के लिए, केंद्र ने ऑपरेशन के मामले में समन्वय के लिए परियोजना का पहला चरण कर रही एलएंडटी (L&T) के साथ एक खास समझौता करने पर जोर दिया है. L&T दूसरे फेज का हिस्सा बनने और समन्वय के लिए कोई खास एग्रीमेंट करने के लिए राजी नहीं हुई.
उसने ऐलान किया है कि दूसरे फेज की मुश्किलों से बचने के लिए अगर जरूरी हुआ तो वह मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला फेज सरकार को सौंपने के लिए तैयार है. इसके साथ ही, सरकार ने मेट्रो का 100 प्रतिशत हिस्सा खरीद लिया है. अब जब एल एंड टी से मेट्रो की बागडोर सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, तो केंद्र की आपत्तियां दूर हो गई हैं.
ऐसा लगता है कि सरकार ने इस टेकओवर के साथ केंद्र के उठाए सभी सवालों का जवाब दे दिया है. राज्य सरकार इन मामलों की रिपोर्ट केंद्र को देने और जल्दी मंजूरी देने के लिए दबाव बढ़ाएगी. राज्य सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे फेज 'A' में पांच रूट का प्रस्ताव दिया है. इनमें से चार रूट मौजूदा मेट्रो लाइनों का ही विस्तार हैं. सिर्फ एक नई लाइन है.
दूसरे फेज में प्रस्ताव इस तरह हैं...
दूसरे फेज 'A' में, जो सेंटर और स्टेट की जॉइंट पार्टनरशिप में किया जाएगा, पांच कॉरिडोर में 76.4 किलोमीटर का प्रस्ताव दिया गया है. इसकी अनुमानित लागत 24,269 करोड़ रुपये है.
दूसरा फेज - A
नागोले-शमशाबाद एयरपोर्ट 36.8 किलोमीटर
रायदुर्गम-कोकापेट निओपोली 11.6 किलोमीटर
MGBS- चंद्रायनगुट्टा 7.5 किलोमीटर
मियापुर-पटानचेरु 13.4 किलोमीटर
एलबी नगर-हयातनगर 7.1 किलोमीटर
इसमें से राज्य का हिस्सा 7,313 करोड़ रुपये है. सेंटर का हिस्सा Rs. 4,230 करोड़ है. लोन Rs. 11,693 करोड़ हैं. PPP के जरिए Rs. 1,033 करोड़ रुपये है.
दूसरा फेज-B
दूसरे फेज 'B' में, तीन कॉरिडोर में 86.1 किलोमीटर का प्रस्ताव है. अनुमानित लागत 19,579 करोड़ रुपये है. इसमें से राज्य का हिस्सा 5,874 करोड़ रुपये है. इसमें से केंद्र का हिस्सा 3,524 करोड़ रुपये है. कर्ज वसूली 9,398 करोड़ रुपये है. PPP के जरिए 783 रुपये करोड़ है.
- शमशाबाद एयरपोर्ट- फ्यूचर सिटी 39.6 किलोमीटर
- जेबीएस-मेडचल 24.5 किलोमीटर
- जेबीएस-शामीरपेट 22.0 किलोमीटर
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