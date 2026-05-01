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मेट्रो के दूसरे फेज के लिए रुकावटें दूर हुईं, तेलंगाना सरकार ने केंद्र पर दबाव बढ़ाने का किया फैसला

हैदराबाद: तेलंगाना मेट्रो रेल के दूसरे फेज का रास्ता साफ हो गया है. तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी खरीद ली है. इसके साथ ही, दूसरे फेज की मुश्किलें दूर होती दिख रही हैं.

इस बारे में केंद्र को डीपीआर भेजे हुए डेढ़ साल हो गए हैं. इजाजत देने के लिए, केंद्र ने ऑपरेशन के मामले में समन्वय के लिए परियोजना का पहला चरण कर रही एलएंडटी (L&T) के साथ एक खास समझौता करने पर जोर दिया है. L&T दूसरे फेज का हिस्सा बनने और समन्वय के लिए कोई खास एग्रीमेंट करने के लिए राजी नहीं हुई.

हैदराबाद मेट्रो (ETV Bharat)

उसने ऐलान किया है कि दूसरे फेज की मुश्किलों से बचने के लिए अगर जरूरी हुआ तो वह मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला फेज सरकार को सौंपने के लिए तैयार है. इसके साथ ही, सरकार ने मेट्रो का 100 प्रतिशत हिस्सा खरीद लिया है. अब जब एल एंड टी से मेट्रो की बागडोर सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, तो केंद्र की आपत्तियां दूर हो गई हैं.

ऐसा लगता है कि सरकार ने इस टेकओवर के साथ केंद्र के उठाए सभी सवालों का जवाब दे दिया है. राज्य सरकार इन मामलों की रिपोर्ट केंद्र को देने और जल्दी मंजूरी देने के लिए दबाव बढ़ाएगी. राज्य सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे फेज 'A' में पांच रूट का प्रस्ताव दिया है. इनमें से चार रूट मौजूदा मेट्रो लाइनों का ही विस्तार हैं. सिर्फ एक नई लाइन है.