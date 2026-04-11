आंध्र प्रदेश: एकतरफा प्यार में गला काटकर लड़की की हत्या, पुलिस ने गोली मारकर आरोपी को दबोचा
आंध्र प्रदेश में एकतरफा प्यार में शादी से मना करने पर युवक ने लड़की की चाकू मारकर कर हत्या कर दी.
Published : April 11, 2026 at 12:09 PM IST
कडप्पा: आंध्र प्रदेश में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कडप्पा जिले के काजीपेट अग्रहारम गांव में एक युवक ने एकतरफा प्यार में शादी से मना करने पर एक 17 साल की लड़की की गला काटकर हत्या कर दी. आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने पैर में गोलीमारकर उसे पकड़ा गया.
यह घटना शनिवार सुबह हुई जब आरोपी को मैदुकुरु से शिफ्ट किया जा रहा था. गांव में 17 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या के बाद हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे आरोपी वेंकटेश पर पुलिस ने गोली चला दी.
पुलिस के मुताबिक वेंकटेश ने ट्रांजिट के दौरान भागने की कोशिश की और इस दौरान दो कांस्टेबल पर हमला कर दिया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'वह गुस्सैल हो गया और बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भागने की कोशिश की. उसे भागने से रोकने के लिए हमारे पास गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था.' शुरू में अधिकारियों ने हवा में तीन राउंड गोलियां चलाई, लेकिन जब वह विरोध करता रहा तो उन्होंने उसे काबू में करने के लिए उसके पैरों में गोली मार दी.
घायल आरोपी को तुरंत कडप्पा के रिम्स (RIMS) हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ अभी कड़ी सुरक्षा में उसका इलाज चल रहा है. इस मामले ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है. पीड़िता को कथित तौर पर वेंकटेश महीनों से परेशान कर रहा था. उस पर अपने प्यार को मानने और उससे शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था. उसके बार-बार मना करने के बावजूद, वह उस पर दबाव बनाता रहा. पीड़िता 17 साल की इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी.
शुक्रवार दोपहर को घर पर अकेली होने का फायदा उठाकर, आरोपी घर में घुस आया और फिर से शादी की जिद करने लगा. जब उसने साफ मना कर दिया तो तीखी बहस शुरू हो गई. गुस्से में उसने उस पर चाकू से हमला किया और उसका गला काटकर भाग गया.
घटना के बारे में जानने के बाद उसके पिता भागकर घर पहुंचे और अपनी बेटी को खून से लथपथ पाया. उसे बचाने की पूरी कोशिश में वह उसे अपनी गोद में उठाकर एक गाड़ी में ले गए और हॉस्पिटल की ओर भागे. परिवार के एक सदस्य ने कहा, 'वह रास्ते में कुछ दूर तक जीवित थी. उसने हमें दो लोगों के नाम बताए जो हमले में शामिल थे लेकिन कुछ और नहीं बता सकी.'
दुख की बात है कि लड़की ने रास्ते में चेन्नूर के पास दम तोड़ दिया. इस घटना से गुस्सा फैल गया है और स्थानीय लोग आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं.