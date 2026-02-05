ETV Bharat / bharat

सेंट्रल ऑब्जर्वर निर्वाचन आयोग के लिए मार्गदर्शक, बोले सीईसी ज्ञानेश कुमार

ऑब्जर्वर को संबोधित करते हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उन्हें निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शक के तौर पर चुना गया है.

Observers serve as beacons of ECI
ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 5:32 PM IST

नई दिल्ली: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि, सेंट्रल ऑब्जर्वर निर्वाचन आयोग के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं और उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने चाहिए. अलग-अलग राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को यह बात कही.

पोल पैनल ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किए जाने वाले जनरल, पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर (व्ययकर्ता ऑब्जर्वर) के लिए ब्रीफिंग मीटिंग रखी हैं.

कुल मिलाकर 1,444 ऑफिसर, जिनमें 714 जनरल ऑब्जर्वर, 233 पुलिस ऑब्जर्वर और 497 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर शामिल हैं, को ब्रीफिंग मीटिंग के लिए बुलाया गया है. ब्रीफिंग मीटिंग यहां इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में दो दिनों में तीन बैच में होंगी.

ऑब्जर्वर को संबोधित करते हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उन्हें निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शक के तौर पर चुना गया है. ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा कि, ऑब्जर्वर को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने चाहिए और कहा कि उनकी मौजूदगी उन 824 सीटों पर पूरी चुनाव मशीनरी को ऊर्जा देगी जहां चुनाव होने वाले हैं.

दूसरी तरफ अपने संबोधन में, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि ऑब्जर्वर को फील्ड में चुनाव अधिकारियों के लिए एक दोस्त, दार्शनिक और गाइड के तौर पर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनके आने की अच्छी तरह से पब्लिसिटी होनी चाहिए, और वे आसानी से मिल सकें, ताकि वोटर की शिकायतों का तुरंत हल हो सके और किसी भी तरह के भेदभाव की भावना से बचा जा सके.

चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने कहा कि ऑब्जर्वर को यह पक्का करना चाहिए कि निर्वाच आयोग के निर्देश सही तरीके से लागू हों, और निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा जाए.

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वोटर को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप (VIS) समय पर बांटी जाएं ताकि उन्हें मतदान के दिन कोई परेशानी न हो. कमीशन ने ऑब्जर्वर के साथ एक डाउट-क्लियरिंग सेशन में भी बातचीत की. कमीशन के सीनियर अधिकारियों ने ऑब्जर्वर को मतदाता सूची तैयार करने और पांच चुनावी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव कराने के अलग-अलग पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी.

सत्र के दौरान ऑब्जर्वर को आईटी एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म, और मीडिया से जुड़े मामलों के बारे में भी जानकारी दी गई. कमीशन की आंख और कान होने के नाते, सेंट्रल ऑब्जर्वर से कहा गया कि वे सभी चुनाव कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों से खुद को परिचित करें और सीधे आयोग को इनपुट दें ताकि उनका सख्ती से और बिना किसी भेदभाव के पालन हो सके. उन्हें निर्देश दिया गया कि वे राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहें और वोटरों की शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए.

ऑब्जर्वर से यह भी कहा गया कि वे पोलिंग स्टेशनों का दौरा करें और वोटरों की सुविधा के लिए कमीशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहलों को लागू करना सुनिश्चित करें, खासकर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज (AMFS) का प्रावधान सुनिश्चित करना.

खास बात यह है कि पोल पैनल संविधान के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 20B द्वारा दी गई पूरी शक्तियों के तहत सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त करता है ताकि आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद मिल सके. वे फील्ड लेवल पर चुनावी प्रक्रिया के कुशल और असरदार प्रबंधन की भी देखरेख करते हैं. बता दें कि, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव इस साल की शुरुआत में होने हैं.

