ETV Bharat / bharat

पूर्व CJI पर जूता फेंकने का मामला: SC ने केंद्र-SCBA से घटनाओं को रोकने के उपाय बताने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) से कहा कि वे कोर्ट रूम में पूर्व CJI बी आर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सुझाव दें.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर वकील और SCBA प्रेसिडेंट विकास सिंह से इस मुद्दे से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी करने के लिए सुझाव देने को कहा. कोर्ट ने ऐसी घटनाओं पर मीडिया की रिपोर्टिंग के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने को भी कहा.

CJI ने कहा, "सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर वकील ने मिलकर कहा है कि वे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बचाव के उपाय सुझाते हुए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग और उन्हें पब्लिसाइज करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल के बारे में मिलकर सुझाव देंगे."

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने की प्रोसेस से जुड़ी औपचारिकता को रियायत दे दी है. उसने कहा कि यह मामला टकराव वाला नहीं है और इसलिए एक कॉमन सुझाव दिया जा सकता है. इससे पहले जस्टिस कांत ने 12 नवंबर को कहा, "जो भी करने की जरूरत होगी, हम अगली तारीख पर देखेंगे. हम अटॉर्नी जनरल से भी इस बारे में अपने सुझाव देने का अनुरोध करेंगे."