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देश की 5.1 करोड़ महिलाएं ओवरवेट; यूपी-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, 3 में से एक मोटापे की शिकार

पुडुचेरी में 51.3% महिलाएं मोटापे की चपेट में हैं. इसके बाद लक्षद्वीप में 50.1%, आंध्र प्रदेश में 47.9%, सिक्किम में 47.5% और केरलम में 46.7% महिलाएं ओवरवेट हैं. दरअसल, मोटापे की दर राज्य में महिलाओं की जनसंख्या और ओवरवेट महिलाओं के आधार पर तय होती है. छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में मोटापे की दर सबसे कम पाई जाती है.

यूपी में ओवरवेट महिलाओं की संख्या ज्यादा: नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, ओवरवेट यानी मोटापे से ग्रस्त 15 से 49 साल की महिलाओं की संख्य सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है. यूपी में 1.65 करोड़ महिलाएं मोटापे का शिकार हैं. इसके बाद महाराष्ट्र में 1.05 करोड़, पश्चिम बंगाल में 95 लाख महिलाएं ओवरवेट हैं. वहीं, मोटापे की दर के मामले में पुडुचेरी सबसे आगे है.

वहीं BMI 30.0 kg/m² या उससे ज्यादा होने पर मोटा माना जाता है. सर्वे में पाया गया कि 2023-24 में 15-49 साल की उम्र की 30.7 प्रतिशत महिलाएं मोटी थीं, जबकि 2019-21 में हुए सर्वे में यह आंकड़ा 24 प्रतिशत था. वहीं, मोटे पुरुषों का अनुपात 22.9 से बढ़कर 27.3 प्रतिशत हो गया.

कितना होना चाहिए वजन: वजन का मानक बॉडी मास इंडेक्स (BMI) होता है. दरअसल, BMI एक स्क्रीनिंग टूल है, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की लंबाई और वजन के आधार पर शरीर की कुल चर्बी का अंदाजा लगाने के लिए किया जाता है. वयस्क महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य संगठनों की ओर से तय की गई स्टैंडर्ड क्लिनिकल कैटेगरी 25.0 kg/m² और 29.9 kg/m² के बीच है.

देश में कितने लोग ओवरवेट: ग्लोबल डेटा और नेशनल हेल्थ सर्वे की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में कुल मिलाकर लगभग 18 करोड़ से अधिक लोग ओवरवेट और मोटापे की श्रेणी में आते हैं. इनमें 5.1 करोड़ महिलाएं (20+ साल की) मोटापे से ग्रस्त हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) के आंकड़ों के अनुसार, देश में 30.7% से अधिक महिलाएं और 27.3% से अधिक पुरुष ओवरवेट या मोटापे का शिकार हैं. NFHS-6 के नतीजों के अनुसार, भारत में वयस्कों में मोटापे में काफी बढ़ोतरी देखी गई है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के अनुसार शहरी क्षेत्रों में तीन में से एक महिला अधिक वजन या मोटापे की शिकार है. जबकि लगभग 10 में से 3 पुरुष इस श्रेणी में आते हैं. ओवरवेट महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है. वहीं, मोटापे की दर की बात करें तो पुडुचेरी इसमें टॉप पर आता है. ETV Bharat की रिपोर्ट में जानिए, मोटापे की वजह क्या? महिलाएं क्यों हो रहीं ओवरवेट? मोटापा कौन-कौन सी बीमारियों को दे रहा जन्म? मोटापे से कैसे बचा जाए?

हैदराबाद: Obesity India Statistics: आज की भागदौड़ भरी लाइफ में भी मोटापा यानी ओवरवेट लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. जो खतरनाक रूप लेता जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार मंच से इसको लेकर चिंता जता चुके हैं. आंकड़ों की बात करें तो 2021 में जहां 15-49 आयु वर्ग के 25% लोग अधिक वजन वाले या मोटे थे, वहीं, 2024 में ये बढ़कर लगभग 30% हो गए हैं. यानी 3 साल में 5% की बढ़ोतरी हुई है. खास बात ये है कि मोटापा महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है.

चीन के बच्चे सबसे ज्यादा मोटे, भारत के दूसरे नंबर पर: वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की 'वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026' रिपोर्ट के अनुसार, चीन के बाद भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापे से ग्रस्त बच्चे हैं. भारत के बच्चों में मोटापा हर साल औसतन लगभग 5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जो दुनिया भर में दर्ज की गई सबसे तेज बढ़ोतरी की दरों में से एक है. दरअसल, भारत ने पारंपरिक रूप से कुपोषण से लड़ने पर ध्यान दिया है. अब देश एक जटिल स्थिति का सामना कर रहा है, जहां कुपोषण और जरूरत से ज्यादा पोषण दोनों एक साथ मौजूद हैं.

जानिए मोटापे की दर किस राज्य में सबसे ज्यादा? (Photo Credit; ETV Bharat)

मोटापा देता गंभीर बीमारियों को जन्म: मोटापे के कारण शरीर में कई गंभीर और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. अतिरिक्त वजन के कारण शरीर में इंसुलिन का असर कम हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है. यानी टाइप-2 मधुमेह होने की संभावना रहती है. इसके साथ ही मोटापा उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure) और खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का जोखिम बढ़ जाता है.

इसके अलावा, लिवर में अतिरिक्त चर्बी जमने से नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर की समस्या हो सकती है, जो लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचाती है. शरीर का अधिक वजन घुटनों और जोड़ों पर दबाव डालता है, जिससे गठिया और जोड़ों का दर्द होने लगता है. मोटापा स्तन (Breast), कोलन (Colon) और गर्भाशय जैसे कई प्रकार के कैंसर के जोखिम को भी बढ़ाता है. यही नहीं, सोते समय सांस लेने में रुकावट या सांस की तकलीफ होना भी मोटापे से जुड़ी एक आम समस्या है.

मोटापे से बचने के उपाय: मोटापे से बचने के लिए संतुलित खानपान, नियमित शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना सबसे जरूरी है. जंक फूड से दूरी बनाते हुए हरी सब्जियां, साबुत अनाज और फलों को अपनी रोज की डाइट में शामिल करने और इन 7 तरीकों को अपनाने से वजन को कंट्रोल किया जा सकता है.

अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और ताजे फल भरपूर मात्रा में शामिल करें.

तली-भुनी चीजें, मैदा और डिब्बाबंद प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखें.

मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड जूस का सेवन कम से कम करें.

दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं, जिससे मेटाबॉलिज्म सही रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती.

हफ्ते में कम से कम 150 मिनट या रोजाना 30 मिनट व्यायाम जैसे तेज चलना, जॉगिंग या योग करें.

रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, क्योंकि नींद की कमी से भी वजन बढ़ सकता है.

योग और ध्यान के जरिए मानसिक तनाव को नियंत्रित रखें, क्योंकि तनाव से भी वजन बढ़ता है.

अब अमीर ही नहीं गरीबों भी हो रहे ओवरवेट: मोटापा अब केवल अमीर या समृद्ध परिवारों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग और विशेषकर गरीब तबके के लोगों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है. दरअसल, आज के समय में ताजे और पौष्टिक खान-पान की तुलना में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड, जंक फूड बहुत सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं. कम आय वाले भी इसका सेवन कर रहे हैं, जो मोटापा बढ़ा रहा है.

इसके अलावा, बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधियों की कमी और लगातार घंटों एक जगह बैठने की आदत भी मोटापे का एक बड़ा कारण बन रही है. यही नहीं, अधिक चीनी और वसायुक्त भोजन के सेवन से न सिर्फ वजन बढ़ रहा है, बल्कि टाइप-2 डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो रही हैं.

पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मोटापा ज्यादा क्यों: देश-दुनिया में महिलाओं में वजन या मोटापा बढ़ने के पीछे कई जैविक, जीवनशैली और सामाजिक कारण जिम्मेदार होते हैं. जैसे, गर्भावस्था, मेनोपॉज और थायराइड जैसी समस्याएं महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन पैदा करती हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म यानी कैलोरी बर्न करने की गति धीमी हो जाती है. इससे उनका वजन बढ़ने लगता है.

इसके अलावा, घर के अंदर रहने, कम उम्र से खेलों में हिस्सा न लेने और सुस्त जीवनशैली के कारण कैलोरी खर्च नहीं हो पाती है. साथ ही अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और तेल-मसाले वाले भोजन का बढ़ता सेवन मोटापे को तेजी से बढ़ा रहा है. अक्सर महिलाएं परिवार की देखभाल और पोषण के चक्कर में खुद के स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान नहीं दे पाती हैं. घरेलू और कामकाज के बीच संतुलन बनाने में महिलाओं में तनाव और नींद की कमी की समस्या हो जाती है, जिससे भी वजन बढ़ता है.

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