पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथग्रहण 9 मई को
भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चयन किया जाएगा. इसी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी.
Published : May 6, 2026 at 4:39 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथग्रहण 9 मई को होगा. यह जानकारी भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख समिक भट्टाचार्य ने बुधवार को दी.
उन्होंने बताया कि शपथग्रहण समारोह मध्य कोलकाता स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा. इसी दिन नई भाजपा सरकार शपथ लेगी. भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करते हुए राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया.
Kolkata, West Bengal: BJP State President Samik Bhattacharya says, " the legislative party meeting will be held tomorrow evening. the oath ceremony will be held at brigade parade ground on the 9th at 10 o’clock" pic.twitter.com/IiBnTldZln— IANS (@ians_india) May 6, 2026
भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी की जीत और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे, जिसमें दिखाएंगे कि टीएमसी ने लोगों को कितना लूटा है.
10 दिनों में जीती हुई दो विधानसभा सीटों में से एक खाली कर दूंगा: सुवेंदु
दूसरी ओर भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 10 दिन के भीतर दो में से एक विधानसभा सीट खाली कर देंगे. बता दें कि उन्होंने विधानसभा चुनावों में भवानीपुर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया और नंदीग्राम से लगातार तीन बार जीत हासिल की है.
सुवेंदु ने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि वह कौन सी विधानसभा सीट अपने पास रखेंगे. अधिकारी ने कहा, "मैं 10 दिन के अंदर एक सीट खाली कर दूंगा. पार्टी तय करेगी कि मैं कौन सी सीट रखूंगा. मैं भवानीपुर और नंदीग्राम के लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी नहीं भूलूंगा."
The oath-taking ceremony of West Bengal new Chief Minister will be held on May 9. This event is considered highly significant in the politics of West Bengal. #WestBengal #Kolkata #OathCeremony #BrigadeParadeGround pic.twitter.com/QgD5996ALL— DD News (@DDNewslive) May 6, 2026
अधिकारी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15,000 से ज़्यादा वोटों से हराया, जिससे उनकी सबसे सुरक्षित राजनीतिक पनाहगाह को झटका लगा. टीएमसी शासन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों का जिक्र करते हुए, अधिकारी ने कहा कि वह उनके साथ हुए अत्याचार को नहीं भूलेंगे और उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
भाजपा ने किसे नियुक्त किया पर्यवेक्षक
सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. दोनों नेता नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नामों पर अंतिम निर्णय लेंगे.
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