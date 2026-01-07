ETV Bharat / bharat

सरकारी अस्पताल की नर्स ने कैंसर मरीजों के साथ किया दुर्व्यवहार, नौकरी से बर्खास्त

तंजावुर (तमिलनाडु): तंजावुर (Thanjavur) में एक सरकारी अस्पताल की नर्स को कैंसर मरीजों के साथ लापरवाही और उनका अपमान करने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद नर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई.

तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, कुड्डालोर, पुदुक्कोट्टई और अरियालुर समेत कई जिलों से हजारों मरीज रोजाना इलाज के लिए तंजावुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आते हैं. आम तौर पर, कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों को इंट्रावेनस फ्लूइड (ड्रिप) दिया जाता है. इस प्रोसीजर में मरीज के बेड के पास जाना, सुई को ठीक से डालना, पट्टी बांधना और IV फ्लूइड की बोतल लगाना शामिल है. यह सिर्फ कैंसर ही नहीं, बल्कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए IV फ्लूइड देने का मानक प्रक्रिया है.

लेकिन, तंजावुर के सरकारी अस्पताल की नर्स रंजीता, यहां भर्ती कैंसर मरीजों के बेड के पास जाकर ड्रिप लगाने के बजाय, उसने मरीजों को उनकी सुई और दवाइयों के साथ नर्सों के कमरे के सामने एक लाइन में खड़ा कर दिया. फिर उसने मरीजों को एक-एक करके अंदर बुलाया और उन्हें कुर्सियों पर बैठाकर ड्रिप लगाई, उनके हाथों को कोई सहारा नहीं दिया गया.

इसके बाद मरीजों से उम्मीद की गई कि वे ड्रिप लगने के बाद अपने बेड पर वापस जाकर लेट जाएं. जब मरीजों ने इस तरीके पर सवाल उठाया, तो नर्स ने कथित तौर पर गाली-गलौज की और ड्रिप लगाने में देरी की. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने नर्स रंजीता की अपमानजनक हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.