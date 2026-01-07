ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के तंजावुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली नर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है.

सरकारी अस्पताल की नर्स ने कैंसर मरीजों के साथ किया दुर्व्यवहार, नौकरी से बर्खास्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 7, 2026 at 3:20 PM IST

तंजावुर (तमिलनाडु): तंजावुर (Thanjavur) में एक सरकारी अस्पताल की नर्स को कैंसर मरीजों के साथ लापरवाही और उनका अपमान करने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद नर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई.

तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, कुड्डालोर, पुदुक्कोट्टई और अरियालुर समेत कई जिलों से हजारों मरीज रोजाना इलाज के लिए तंजावुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आते हैं. आम तौर पर, कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों को इंट्रावेनस फ्लूइड (ड्रिप) दिया जाता है. इस प्रोसीजर में मरीज के बेड के पास जाना, सुई को ठीक से डालना, पट्टी बांधना और IV फ्लूइड की बोतल लगाना शामिल है. यह सिर्फ कैंसर ही नहीं, बल्कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए IV फ्लूइड देने का मानक प्रक्रिया है.

लेकिन, तंजावुर के सरकारी अस्पताल की नर्स रंजीता, यहां भर्ती कैंसर मरीजों के बेड के पास जाकर ड्रिप लगाने के बजाय, उसने मरीजों को उनकी सुई और दवाइयों के साथ नर्सों के कमरे के सामने एक लाइन में खड़ा कर दिया. फिर उसने मरीजों को एक-एक करके अंदर बुलाया और उन्हें कुर्सियों पर बैठाकर ड्रिप लगाई, उनके हाथों को कोई सहारा नहीं दिया गया.

इसके बाद मरीजों से उम्मीद की गई कि वे ड्रिप लगने के बाद अपने बेड पर वापस जाकर लेट जाएं. जब मरीजों ने इस तरीके पर सवाल उठाया, तो नर्स ने कथित तौर पर गाली-गलौज की और ड्रिप लगाने में देरी की. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने नर्स रंजीता की अपमानजनक हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

वीडियो में, जब एक मरीज का पति पूछता है कि बेड के पास ड्रिप क्यों नहीं लगाई जा रही है, तो नर्स कड़े शब्दों में जवाब देती है, "तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए. क्या मेरा यही एकमात्र काम है? क्या मैं बस बैठी कुछ नहीं कर रही हूं? क्या मैं मजाक कर रही थी? मैं तुम्हें ड्रिप नहीं दूंगी."

एक नर्स को IV ड्रिप लगाते और बदतमीजी से बात करते हुए दिखाने वाले वीडियो के ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद, मेडिकल कॉलेज के डीन ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (CMCHIS) के तहत कैंसर विज्ञान विभाग में काम करने वाली नर्स रंजीता को अस्थायी नौकरी से निकालने का आदेश दिया है.

हालांकि तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, फिर भी कुछ नर्सों और डॉक्टरों की ऐसी हरकतों से जनता पर असर पड़ता रहता है.

